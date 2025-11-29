Giá vàng miếng SJC hôm nay 29/11 tiếp tục leo đỉnh

Giá vàng miếng tại SJC ở chiều mua vào tại mức 152,2 triệu đồng/lượng, cao hơn phiên hôm qua 800 nghìn đồng so với sáng sớm hôm qua. Ở chiều bán ra, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 154,2 triệu đồng, tăng thêm 800 nghìn đồng.

Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu tiếp tục duy trì đỉnh giá cao nhất ở chiều mua vào. Giá vàng mua vào niêm yết ở mức 152,7 triệu đồng/lượng, giá bán ra duy trì 154,2 triệu đồng/lượng. Tăng thêm 800 nghìn đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.

Cuối cùng giá vàng miếng SJC tại Phú Quý có mức tăng khiêm tốn nhất, tăng thêm 300 nghìn đồng ở chiều mua vào, giá vàng tăng lên 151,2 triệu đồng/lượng. Giá vàng chiều bán ra tăng lên 154,2 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 149,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 152,8 triệu đồng/lượng (bán ra), ghi nhận tăng thêm 400 nghìn đồng ở cả 2 chiều mua và bán so với sáng sớm ngày hôm qua, với mức chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay (29/11): Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh.

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn có mức giá mua vào là 150,3 triệu đồng/lượng, giá bán ra ở 153,3 triệu đồng/lượng, tăng thêm 300 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với sáng sớm hôm qua, chênh lệch giữa hai chiều mua - bán tiếp tục ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 150 triệu đồng/lượng (mua vào) và 153 triệu đồng/lượng (bán ra), cộng thêm 300 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua và bán so với sáng sớm hôm qua, chênh lệch mua - bán ổn định ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, đầu ngày 29-11 - theo giờ Việt Nam, giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế đóng cửa cuối tuần 4.220 USD/ounce, tăng mạnh 60 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 4.160 USD/ounce.

Nguyên nhân chính đẩy giá vàng bùng nổ đến từ một sự cố kỹ thuật nghiêm trọng tại Trung tâm dữ liệu CME Group – sàn giao dịch phái sinh lớn nhất thế giới.

Theo đó, giao dịch tương lai và quyền chọn trên Sàn Giao dịch hàng hóa Chicago đã bị dừng lại do lỗi từ trung tâm dữ liệu. Việc này gây ra nhiều giờ gián đoạn trên các thị trường chứng khoán, ngoại hối, trái phiếu và hàng hóa. Hậu quả là hàng loạt hợp đồng tương lai quan trọng bị "đóng băng" hoàn toàn.