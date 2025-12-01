Xe ga 150cc giá 19,5 triệu đồng có ABS sánh ngang SH, rẻ hơn cả Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Xe ga 125cc giá 30 triệu đồng trang bị ngang Air Blade, rẻ hơn Vision sẽ khuấy đảo thị trường GĐXH - Xe ga 125cc có đủ sức hấp dẫn để tiếp cận đông đảo khách hàng, trở thành phương tiện di chuyển thay thế những cái tên đã quen thuộc như Honda Vision hay Air Blade.

Xe ga 150cc có ABS sánh ngang SH





Haoda NEX 150

Haoda là một thương hiệu đã có gần 30 năm kinh nghiệm sản xuất xe máy tại Quảng Đông, Trung Quốc. Hãng xe này mới đây đã trình làng một mẫu xe tay ga “bình dân” mới có tên gọi NEX 150.

Haoda NEX 150 lại được trang bị khối động cơ xi-lanh đơn có dung tích lên tới 150cc

Mặc dù giá bán rất rẻ, thậm chí thấp hơn cả Honda Vision nhưng Haoda NEX 150 lại được trang bị khối động cơ xi-lanh đơn có dung tích lên tới 150cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh ra công suất tối đa 12,6 mã lực và mô-men xoắn cực đại 12,2 Nm. Mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố là 2,4L/100 km.

Haoda NEX 150 có thiết kế sàn phẳng

Haoda NEX 150 có thiết kế sàn phẳng, mang tới không gian để chân rộng rãi cho người cầm lái. Trong khi đó, trọng lượng không tải của NEX 150 tương đối nhẹ, ở mức 105 kg, giúp mẫu xe này có được sự linh hoạt và dễ điều khiển, rất phù hợp để sử dụng hàng ngày trong các đô thị đông đúc. Hệ thống đèn LED toàn phần là trang bị tiêu chuẩn trên Haoda NEX 150, mang tới khả năng chiếu sáng mạnh mẽ, giúp người dùng có tầm quan sát tốt khi di chuyển vào ban đêm.





Trọng lượng không tải của NEX 150 tương đối nhẹ

Ở phiên bản Tiêu chuẩn, Haoda NEX 150 được trang bị phanh đĩa trước và phanh tang trống sau, đây là cấu hình khá phổ biến trong phân khúc xe ga giá rẻ. Phiên bản này cũng sử dụng chìa khoá để tối ưu chi phí mà vẫn đủ đáp ứng nhu cầu cơ bản nhất của người dùng.

Haoda NEX 150 được trang bị phanh đĩa trước và phanh tang trống sau

Trong khi đó, Haoda NEX 150 phiên bản Cao cấp được bổ sung thêm hệ thống chìa khoá thông minh Smartkey, phanh đĩa ở cả bánh trước và bánh sau cùng với hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) kênh đôi giống như Honda SH. Đây là điều khá hiếm thấy ở những mẫu xe tay ga giá rẻ.

Giá xe ga 150cc Haoda NEX

Theo như thông tin được công bố trên truyền thông nước bạn, Haoda NEX 150 mới được phân phối ra thị trường với 2 phiên bản là Tiêu chuẩn và Cao cấp, có giá bán lần lượt tương ứng ở mức 5.280 nhân dân tệ và 6.680 nhân dân tệ (tương đương khoảng 19,5 triệu đồng và 24,7 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt).

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.