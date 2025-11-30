Bộ 3 sedan hạng B giảm giá sốc, chỉ từ 375 triệu đồng cực hút khách: Hyundai Accent, Toyota Vios còn bao nhiêu?

Sedan hạng B Hyundai Accent

Hyundai Accent 2025

Hyundai Accent 2025 được phân phối với bốn phiên bản gồm 1.5 MT giá 439 triệu đồng, 1.5 AT giá 489 triệu đồng, 1.5 AT Đặc biệt giá 529 triệu đồng và 1.5 AT Cao cấp giá 569 triệu đồng. Mức giá này giúp Accent trở thành lựa chọn cạnh tranh trong phân khúc B khi kết hợp thiết kế hiện đại, vận hành mượt mà và trang bị phong phú. Hiện Hyundai Accent đang được khuyến mại lên tới 64 triệu đồng, kéo giá thực tế xuống còn 375 triệu đồng.

Đánh giá sedan hạng B Hyundai Accent

Dòng sedan hạng B như Accent 2025 gây ấn tượng với diện mạo tương lai

Dòng sedan hạng B như Accent 2025 gây ấn tượng với diện mạo tương lai, nổi bật bằng lưới tản nhiệt đen họa tiết tham số và dải đèn LED sắc nét.

Bộ vành phay 16 inch tăng vẻ thể thao, trong khi khoang nội thất mang đến cảm giác cao cấp với ghế da làm mát và điều hòa tự động. Xe còn sở hữu màn hình giải trí 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto cùng sạc không dây tiện lợi.

Về vận hành, động cơ Smartstream 1.5L cho công suất 115 mã lực, hoạt động êm ái và tiết kiệm nhiên liệu. Lẫy chuyển số sau vô lăng kết hợp ba chế độ lái giúp trải nghiệm linh hoạt hơn. Xe cũng được trang bị gói an toàn Hyundai SmartSense và 6 túi khí, đảm bảo an toàn tối ưu. Hai tùy chọn MT và AT sử dụng chung động cơ nhưng khác hộp số, với MT cho cảm giác chủ động và AT phù hợp đường đô thị nhờ vận hành nhẹ nhàng.

Sedan hạng B Toyota Vios

Toyota Vios 2025

Toyota Vios 2025 lược bỏ các bản E MT và E CVT dùng 7 túi khí, chỉ giữ lại các bản 3 túi khí với mức giảm giá lần lượt 10 và 14 triệu đồng.

Riêng bản G CVT giữ nguyên giá, trong khi bản G-RS kén khách đã ngừng phân phối. Mẫu xe hiện được bán với ba phiên bản E MT, E CVT và G CVT, giá từ 458–545 triệu đồng, riêng màu trắng ngọc trai cao hơn 8 triệu đồng.

Đánh giá sedan hạng B Toyota Vios

Khoang nội thất rộng rãi hơn với ghế PU êm.

So với đời trước, Vios 2025 giảm giá nhưng vẫn được tinh chỉnh thiết kế với phần đầu xe mới, lưới tản nhiệt mở rộng và cụm đèn LED hiện đại. Thân xe giữ nguyên kích thước nền tảng DNGA nhưng bổ sung đường gân dập nổi và nhiều chi tiết sơn đen tăng vẻ thể thao. Mâm 15 inch hai tông màu và hệ thống phanh đĩa trước – sau tiếp tục là lợi thế so với đối thủ.

Bên trong, xe dùng vật liệu PU mới, vô lăng ba chấu kèm các phím chức năng và màn hình trung tâm nâng lên 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto.

Khoang nội thất rộng rãi hơn với ghế PU êm, hai cổng sạc Type-C sau, khoang hành lý trên 500 lít và hàng ghế sau gập 60:40. Vios 2025 vẫn dùng động cơ 1.5L 106 mã lực, hộp số MT hoặc CVT, trong khi phiên bản cao nhất được bổ sung gói an toàn TSS với cảnh báo va chạm và hỗ trợ giữ làn đường.

Sedan hạng B Honda City

Honda City 2025

Honda City 2025 giữ nguyên giá so với đời trước với ba phiên bản gồm G giá 499 triệu đồng, L giá 539 triệu đồng và RS giá 569 triệu đồng, kèm ưu đãi lần lượt 49–53 triệu tùy bản. Hiện giá bán Honda City chỉ từ khoảng 490 triệu đồng.

Đánh giá sedan hạng B Honda City

Nội thất hiện đại với màn hình 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto

Ngoại thất Honda City 2025 được tinh chỉnh tỉ mỉ với phong cách thể thao và hiện đại hơn, nổi bật ở cản trước mới có phản quang ngang tăng thẩm mỹ và an toàn. Đầu xe sắc sảo hơn nhờ lưới tản nhiệt mạ chrome cùng cụm đèn chiếu sáng hiện đại, trong đó bản RS dùng LED còn bản G và L dùng Halogen, nhưng cả ba đều có dải LED ban ngày.

Thân xe được kéo dài thêm 25 mm giúp tổng thể cân đối và vững chãi, đi kèm gương chỉnh/gập điện có đèn báo rẽ và tự cụp khi lùi. La-zăng 15 inch cho bản G và 16 inch cho bản L và RS mang đến vẻ năng động và độ bám đường tốt. Đuôi xe gọn gàng với đèn hậu LED trên cả ba bản, riêng RS có cánh lướt gió và ăng-ten vây cá mập tăng nét thể thao.

Nội thất hiện đại với màn hình 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, điều hòa tự động ở bản L và RS, cửa gió sau, khởi động nút bấm và chìa khóa thông minh. Bản RS nổi bật với ghế da, vô lăng bọc da, âm thanh 8 loa và Honda CONNECT tạo trải nghiệm cao cấp. Xe dùng động cơ 1.5L i-VTEC DOHC cho 119 mã lực và hộp số CVT vận hành mượt mà, hỗ trợ ECON Mode giúp mức tiêu thụ chỉ 5,6L/100 km. Trang bị an toàn gồm Honda SENSING, VSA, HSA, ABS, EBD và camera lùi 3 góc quay giúp người lái tự tin trong mọi tình huống.