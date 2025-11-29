Giá bạc hôm nay 29/11: Thị trường trong nước bật lên 121.000 đồng/lượng ngay khi mở phiên, vùng giá giao dịch mới đang tiệm cận 59 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay 28/11: Thị trường trong nước tiếp tục giữ đà tăng mạnh, giá giao dịch tiệm cận 57 triệu đồng/kg GĐXH - Thị trường trong nước ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ khi giá bạc giao dịch của các thương hiệu đang tiệm cận ngưỡng 57 triệu đồng/kg.

Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc hôm nay bật tăng mạnh mẽ khi Phú Quý mở phiên với mức giá tăng thêm 121.000 đồng/lượng. Mức tăng này khiến Phú Quý có vùng giá giao dịch mới là 58,6 triệu đồng/kg (bán ra), tương đương 2,198 triệu đồng/lượng.

Vùng giá giao dịch mới này của Phú Quý đang tiệm cận 59 triệu đồng/kg.

Hiện tượng tăng giá bất ngờ này khiến không ít người tiêu dùng ngỡ ngàng bởi chốt phiên ngày 28/11, vùng giao dịch của Phú Quý chỉ ở ngưỡng 55,3 triệu đồng/kg, tương đương 2,077 triệu đồng/lượng.

Bảng giá bạc của Phú Quý tại thời điểm 9h30 phút hôm nay.

Hệ thống Ancarat cũng tương tự khi mức tăng mở phiên sáng nay là 112.000 đồng/lượng, vùng giá giao dịch mới cũng bật lên 57,3 triệu đồng/kg, tương đương 2,186 triệu đồng/lượng.

Hiện tượng tăng giá tương ứng theo mức tăng của thị trường quốc tế là điều hiển nhiên.

Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên, nếu như trước đây, giá cập nhật của Ancarat luôn thấp hơn Phú Quý khoảng 3.000 – 6.000 đồng/lượng, tùy phiên, thì hôm nay, giá mở phiên của Ancarat thấp hơn Phú Quý đến 9.000 đồng/lượng.

Mở phiên sáng nay, Sacombank-SBJ niêm yết vùng giá giao dịch bạc miếng Kim Phúc Lộc ở ngưỡng 2,013 – 2,064 triệu đồng/lượng. Qua các phiên điều chỉnh, mức giá hiện tại là 2,004 – 2,055 triệu đồng/lượng.

Thị trường quốc tế ghi nhận sự tăng trưởng thần kỳ với "đỉnh" giá giao ngay mới chính thức được xác lập với vùng giá 56,3 đến 56,6 USD/oz.

Bảng giá bạc của Ancarat tại thời điểm 9h30 phút hôm nay.

Thị trường bạc quốc tế ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ ngay trong đêm 28/11 (theo giờ Việt Nam) khi giá bạc giao ngay ở vùng 52 - 53 USD/oz bất ngờ bật lên ngưỡng 56 USD/oz. Hiện tượng này đã kéo theo thị trường trong nước "bừng tỉnh" với mức tăng đến 121.000 đồng/lượng.

