Giá bạc hôm nay 29/11: Thị trường trong nước bật lên 121.000 đồng/lượng ngay khi mở phiên, vùng giá giao dịch mới đang tiệm cận 59 triệu đồng/kg

Thứ bảy, 09:48 29/11/2025 | Giá cả thị trường
GĐXH - Thị trường bạc quốc tế ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ ngay trong đêm 28/11 (theo giờ Việt Nam) khi giá bạc giao ngay ở vùng 52 - 53 USD/oz bất ngờ bật lên ngưỡng 56 USD/oz. Hiện tượng này đã kéo theo thị trường trong nước "bừng tỉnh" với mức tăng đến 121.000 đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay 28/11: Thị trường trong nước tiếp tục giữ đà tăng mạnh, giá giao dịch tiệm cận 57 triệu đồng/kgGiá bạc hôm nay 28/11: Thị trường trong nước tiếp tục giữ đà tăng mạnh, giá giao dịch tiệm cận 57 triệu đồng/kg

GĐXH - Thị trường trong nước ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ khi giá bạc giao dịch của các thương hiệu đang tiệm cận ngưỡng 57 triệu đồng/kg.

Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc hôm nay bật tăng mạnh mẽ khi Phú Quý mở phiên với mức giá tăng thêm 121.000 đồng/lượng. Mức tăng này khiến Phú Quý có vùng giá giao dịch mới là 58,6 triệu đồng/kg (bán ra), tương đương 2,198 triệu đồng/lượng. 

Vùng giá giao dịch mới này của Phú Quý đang tiệm cận 59 triệu đồng/kg. 

Hiện tượng tăng giá bất ngờ này khiến không ít người tiêu dùng ngỡ ngàng bởi chốt phiên ngày 28/11, vùng giao dịch của Phú Quý chỉ ở ngưỡng 55,3 triệu đồng/kg, tương đương 2,077 triệu đồng/lượng. 

Giá bạc hôm nay 29/11: Thị trường trong nước bật lên 121.000 đồng/lượng ngay khi mở phiên, vùng giá giao dịch mới đang tiệm cận 59 triệu đồng/kg - Ảnh 2.

Bảng giá bạc của Phú Quý tại thời điểm 9h30 phút hôm nay.

Hệ thống Ancarat cũng tương tự khi mức tăng mở phiên sáng nay là 112.000 đồng/lượng, vùng giá giao dịch mới cũng bật lên 57,3 triệu đồng/kg, tương đương 2,186 triệu đồng/lượng. 

Hiện tượng tăng giá tương ứng theo mức tăng của thị trường quốc tế là điều hiển nhiên. 

Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên, nếu như trước đây, giá cập nhật của Ancarat luôn thấp hơn Phú Quý khoảng 3.000 – 6.000 đồng/lượng, tùy phiên, thì hôm nay, giá mở phiên của Ancarat thấp hơn Phú Quý đến 9.000 đồng/lượng.

Mở phiên sáng nay, Sacombank-SBJ niêm yết vùng giá giao dịch bạc miếng Kim Phúc Lộc ở ngưỡng 2,013 – 2,064 triệu đồng/lượng. Qua các phiên điều chỉnh, mức giá hiện tại là 2,004 – 2,055 triệu đồng/lượng. 

Thị trường quốc tế ghi nhận sự tăng trưởng thần kỳ với "đỉnh" giá giao ngay mới chính thức được xác lập với vùng giá 56,3 đến 56,6 USD/oz.

Giá bạc hôm nay 29/11: Thị trường trong nước bật lên 121.000 đồng/lượng ngay khi mở phiên, vùng giá giao dịch mới đang tiệm cận 59 triệu đồng/kg - Ảnh 3.

Bảng giá bạc của Ancarat tại thời điểm 9h30 phút hôm nay.

Giá bạc hôm nay 29/11: Thị trường trong nước bật lên 121.000 đồng/lượng ngay khi mở phiên, vùng giá giao dịch mới đang tiệm cận 59 triệu đồng/kg - Ảnh 4.

Thị trường bạc quốc tế ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ ngay trong đêm 28/11 (theo giờ Việt Nam) khi giá bạc giao ngay ở vùng 52 - 53 USD/oz bất ngờ bật lên ngưỡng 56 USD/oz. Hiện tượng này đã kéo theo thị trường trong nước "bừng tỉnh" với mức tăng đến 121.000 đồng/lượng.

Táo đỏ bán tràn lan nhiều mức giá, chỉ một điểm phân biệt hàng giả – thật nhập khẩu chính ngạchTáo đỏ bán tràn lan nhiều mức giá, chỉ một điểm phân biệt hàng giả – thật nhập khẩu chính ngạch

GĐXH - Thời điểm cuối năm, thị trường táo đỏ trở nên sôi động nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro khi sản phẩm không rõ nguồn gốc trà trộn ngày càng nhiều.

Chỉ một thao tác để phân biệt lê Hàn Quốc nhập khẩu chính ngạch và lê không rõ nguồn gốcChỉ một thao tác để phân biệt lê Hàn Quốc nhập khẩu chính ngạch và lê không rõ nguồn gốc

GĐXH - Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), với sản phẩm trái cây nhập khẩu, chỉ cần quét mã QR code sẽ cho kết quả quét cho ra thông tin đơn vị cung ứng, chịu trách nhiệm mặt hàng đó trên thị trường. Nếu là hàng giả sẽ không cho kết quả tương ứng.

Cách phân biệt nho sữa Hàn Quốc nhập khẩu chính ngạch với nho sữa không rõ nguồn gốc, xuất xứCách phân biệt nho sữa Hàn Quốc nhập khẩu chính ngạch với nho sữa không rõ nguồn gốc, xuất xứ

GĐXH - Thị trường trái cây nhập khẩu đang ghi nhận tình trạng nho sữa không rõ nguồn gốc "đội lốt" nho Hàn Quốc với giá bán chênh lệch gấp đôi. Dù có ngoại hình khá giống nhau, hai loại nho này vẫn có nhiều đặc điểm khác biệt về bao bì, chất lượng và giấy tờ kiểm dịch mà người tiêu dùng có thể nhận biết để tránh mua nhầm.

 

Khánh Dương
Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
