Giá bạc hôm nay 29/11: Thị trường trong nước bật lên 121.000 đồng/lượng ngay khi mở phiên, vùng giá giao dịch mới đang tiệm cận 59 triệu đồng/kg
GĐXH - Thị trường bạc quốc tế ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ ngay trong đêm 28/11 (theo giờ Việt Nam) khi giá bạc giao ngay ở vùng 52 - 53 USD/oz bất ngờ bật lên ngưỡng 56 USD/oz. Hiện tượng này đã kéo theo thị trường trong nước "bừng tỉnh" với mức tăng đến 121.000 đồng/lượng.
Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc hôm nay bật tăng mạnh mẽ khi Phú Quý mở phiên với mức giá tăng thêm 121.000 đồng/lượng. Mức tăng này khiến Phú Quý có vùng giá giao dịch mới là 58,6 triệu đồng/kg (bán ra), tương đương 2,198 triệu đồng/lượng.
Vùng giá giao dịch mới này của Phú Quý đang tiệm cận 59 triệu đồng/kg.
Hiện tượng tăng giá bất ngờ này khiến không ít người tiêu dùng ngỡ ngàng bởi chốt phiên ngày 28/11, vùng giao dịch của Phú Quý chỉ ở ngưỡng 55,3 triệu đồng/kg, tương đương 2,077 triệu đồng/lượng.
Hệ thống Ancarat cũng tương tự khi mức tăng mở phiên sáng nay là 112.000 đồng/lượng, vùng giá giao dịch mới cũng bật lên 57,3 triệu đồng/kg, tương đương 2,186 triệu đồng/lượng.
Hiện tượng tăng giá tương ứng theo mức tăng của thị trường quốc tế là điều hiển nhiên.
Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên, nếu như trước đây, giá cập nhật của Ancarat luôn thấp hơn Phú Quý khoảng 3.000 – 6.000 đồng/lượng, tùy phiên, thì hôm nay, giá mở phiên của Ancarat thấp hơn Phú Quý đến 9.000 đồng/lượng.
Mở phiên sáng nay, Sacombank-SBJ niêm yết vùng giá giao dịch bạc miếng Kim Phúc Lộc ở ngưỡng 2,013 – 2,064 triệu đồng/lượng. Qua các phiên điều chỉnh, mức giá hiện tại là 2,004 – 2,055 triệu đồng/lượng.
Thị trường quốc tế ghi nhận sự tăng trưởng thần kỳ với "đỉnh" giá giao ngay mới chính thức được xác lập với vùng giá 56,3 đến 56,6 USD/oz.
Giá vàng miếng SJC hôm nay 29/11 tiếp tục leo đỉnhSản phẩm - Dịch vụ - 15 phút trước
GĐXH - Giá vàng trong nước sáng sớm hôm nay 29/11 giữ vững đà tăng mạnh, nâng lên mức 152,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 154,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tăng gần 1 triệu đồng ở cả 2 chiều so với sáng sớm hôm qua.
Giá iPhone cũ đáng mua nhất hiện nay: Chỉ từ 9 triệu đồng, sang xịn chẳng kém iPhone 17 Pro MaxGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Cấu hình vẫn mạnh mẽ, camera chất lượng và khả năng cập nhật lâu dài, những mẫu iPhone này trở thành lựa chọn hợp lý cho người tiêu dùng muốn tối ưu chi phí mà vẫn có trải nghiệm cao cấp.
Giá bạc hôm nay 28/11: Thị trường trong nước tiếp tục giữ đà tăng mạnh, giá giao dịch tiệm cận 57 triệu đồng/kgGiá cả thị trường - 18 giờ trước
GĐXH - Thị trường trong nước ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ khi giá bạc giao dịch của các thương hiệu đang tiệm cận ngưỡng 57 triệu đồng/kg.
Giá nhà phố thương mại tại quận Long Biên cũ: Khu nào đang dẫn đầu xu hướng – Việt Hưng, Bồ Đề hay Phúc Lợi?Giá cả thị trường - 19 giờ trước
GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, giá nhà phố thương mại (shophouse) tại 4 phường mới thuộc quận Long Biên cũ đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Giá vàng hôm nay 28/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh tăng bao nhiêu?Giá cả thị trường - 20 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều bật tăng mạnh gần 1 triệu đồng/lượng.
SUV hạng C giá 296 triệu đồng đẹp sang như Mazda CX-5, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khuấy đảo thị trường khi bán ở Trung Quốc?Giá cả thị trường - 20 giờ trước
GĐXH - SUV hạng C điện với giá khởi điểm chỉ 296 triệu đồng, phạm vi di chuyển tối đa 506 km và loạt công nghệ hỗ trợ lái cao cấp, sẵn sàng ‘đối đầu’ trực diện Mazda CX-5.
Xe ga 150cc giá 52 triệu đồng sang chẳng kém SH, rẻ hơn Air Blade khiến thị trường dậy sóngGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe ga 150cc xịn xò như Honda SH mà giá lại rẻ hơn Air Blade 160 đang khiến cho đông đảo công chúng ‘dậy sóng’.
Giá xăng dầu trong nước bất ngờ giảm sâu từ 15h chiều nayGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày 27/11, Bộ Công Thương thông tin về giá xăng dầu bán lẻ trong nước. Ở kỳ điều hành lần này, giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 15h cùng ngày.
Giá vàng hôm nay 27/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji ra sao sau điều chỉnh tăng?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn các thương hiệu giữ nguyên so với chốt phiên chiều hôm qua.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng tại 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc LợiGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Hiện nay, thị trường nhà riêng tại 4 phường mới: Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi được hình thành từ quận Long Biên cũ tiếp tục "ấm nóng".
Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng tại 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc LợiGiá cả thị trường
GĐXH - Hiện nay, thị trường nhà riêng tại 4 phường mới: Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi được hình thành từ quận Long Biên cũ tiếp tục "ấm nóng".