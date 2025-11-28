SUV hạng C giá 296 triệu đồng đẹp sang như Mazda CX-5, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khuấy đảo thị trường khi bán ở Trung Quốc?

Lộ hình ảnh SUV cỡ nhỏ giá 296 triệu đồng thiết kế hiện đại sánh ngang Toyota Yaris Cross, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 GĐXH - SUV cỡ nhỏ điện hoàn toàn mới sắp ra mắt với mức giá từ 296 triệu đồng, sở hữu thiết kế hiện đại cùng loạt công nghệ tiên tiến, hứa hẹn gây áp lực lớn cho Toyota Yaris Cross.

Nevo (Qiyuan) Q05 2026

Changan vừa trình làng mẫu SUV điện cỡ C mang tên Nevo (Qiyuan) Q05 2026 tại Triển lãm ô tô Quảng Châu 2025.

Changan Nevo Q05 gây chú ý nhờ phạm vi di chuyển tối đa lên tới 506 km theo chuẩn CLTC, con số nổi bật trong tầm giá dưới 300 triệu. Ngay cả bản tiêu chuẩn có tầm hoạt động 405 km cũng đã đủ đáp ứng nhu cầu đi lại hằng ngày.

Về thiết kế, Changan Nevo Q05 2026 áp dụng ngôn ngữ Digital Smart Wing 2.0 với phong cách trẻ trung, hiện đại. Phần đầu xe gây ấn tượng bằng dải đèn LED định vị ban ngày kéo dài liền mạch, cụm đèn chính được đặt tách biệt phía dưới, giúp “đôi mắt” của xe trông sắc sảo hơn. Hãng cung cấp 5 màu ngoại thất gồm xanh lá thông, tím vàng, bạc ánh trăng, xám bóng mây và trắng thổ cẩm.

Nhìn ngang, Changan Nevo Q05 có dáng SUV gọn gàng, phần mui hơi vuốt về sau. Cổng sạc được đặt ở chắn bùn trước, tay nắm cửa bán ẩn giúp thân xe liền lạc hơn, đồng thời tối ưu khí động học. Xe có kích thước chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.435 mm x 1.855 mm x 1.600 mm, chiều dài cơ sở 2.735 mm, gần tương đồng khi so với Mazda CX-5.

Bên trong, khoang nội thất Changan Nevo Q05 có hai tông màu chủ đạo là trắng ngọc bích và đen mực, tạo tương phản nhẹ, giúp cabin trở nên sáng hơn. Ở trung tâm là màn hình giải trí 15,6 inch độ phân giải 2.5K, đi kèm cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,17 inch đặt phía sau vô lăng.

Về công nghệ an toàn và hỗ trợ lái, điểm nhấn đáng kể nhất trên Changan Nevo Q05 là hệ thống Changan Tianshu ADAS. Ở các phiên bản cao cấp, xe được trang bị 1 cảm biến LiDAR, 11 camera độ phân giải cao, 3 radar sóng milimet và 12 radar siêu âm, tạo nên “vòng tròn” cảm biến dày đặc quanh xe. Nhờ đó, Q05 có các tính năng hỗ trợ lái thông minh như NOA (Navigate On Autopilot) trên cao tốc và các tuyến đường đô thị trên cao, hỗ trợ xe tự động giữ làn, bám theo xe phía trước và tự động xử lý nhiều tình huống giao thông phức tạp.

Dưới nắp ca-pô, Changan Nevo Q05 sử dụng hệ thống truyền động điện với động cơ đặt trước cho công suất tối đa 161 mã lực. Toàn bộ dải sản phẩm đều dùng pin LFP của CATL với hai tùy chọn phạm vi di chuyển 405 km và 506 km theo chuẩn CLTC, hỗ trợ sạc nhanh 3C. Tốc độ tối đa của xe theo công bố đạt 160 km/h.

Giá SUV hạng C điện Changan Nevo Q05

SUV hạng C điện Changan Nevo Q05 có tổng cộng 6 phiên bản với giá dao động từ 79.900 đến 109.900 NDT, tương đương khoảng 296 đến 407 triệu đồng, rẻ hơn đáng kể Mazda Cx-5 đang được bán tại Việt Nam.

Với chưa đến 300 triệu đồng, phạm vi di chuyển tối đa 506 km, pin LFP của CATL và gói công nghệ hỗ trợ lái Tianshu ADAS có LiDAR, Changan Nevo Q05 2026 đang nổi lên là một trong những mẫu SUV giá rẻ đáng chú ý. Trong bối cảnh thị trường dần chuyển dịch sang xe điện, Q05 hứa hẹn sẽ tạo thêm áp lực cạnh tranh lên các mẫu SUV xăng quen thuộc như Mazda CX-5.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.

Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp chi vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.



