Giá vàng hôm nay 10/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao khi giá thế giới tăng?

Giá vàng hôm nay 9/11: Các thương hiệu vàng “nằm im” giữ giá Giá vàng hôm nay trước phiên giao dịch 9/11, Công ty SJC đang niêm yết giá mua - bán vàng miếng ở mức 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng thế giới đi ngang ở mức 4.000,5 USD/oz.

Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng miếng SJC tăng 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều.

Tính đến 9h45, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 147,6-149,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC được Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở ngưỡng 148,1-149,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 1,5 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 146,6-149,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Tính đến 9h50, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 146-149 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 146,8-149,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 146,6-149,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Khoảng cách mua - bán đang ở mức cao, khiến rủi ro cho nhà đầu tư cá nhân tăng lên. Nhà đầu tư cá nhân, nhất là những người có tâm lý "lướt sóng", cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi xuống tiền.

Kết tuần qua, giá vàng miếng SJC duy trì ở mức 146,4-148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), vàng nhẫn SJC ở mức 143,3-145,8 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn Doji ở mức 145-148 triệu đồng/lượng.

So với đầu tuần, giá vàng miếng SJC tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua và bán. Vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC tăng 100 nghìn đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn 9999 Doji giữ nguyên so với đầu tuần.

Giá vàng hôm nay thế giới

Lúc 9h52, giá vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 4.042,9 USD/ounce, tăng 46,3 USD so với một ngày trước.

Giá vàng thế giới phiên đầu tuần tăng lên. Lúc 8h36' ngày 10/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.047,4 USD/ounce, tăng 46,4 USD/ounce so với kết tuần qua.

Sáng 10/11, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 129,6 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 20 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Chốt tuần qua, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.001 USD/ounce, hợp đồng tương lai tháng 12 đạt 4.007 USD/ounce.