Giá vàng hôm nay 10/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji hôm nay điều chỉnh ra sao?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn trơn trong nước sáng nayđiều chỉnh lên tới 1,2 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay trong nước
Mở cửa phiên giao dịch ngày 10/4, lúc 8h37', giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 1,2 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 169,7-172,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng nhẫn SJC loại 1–5 chỉ của SJC cũng tăng 1,2 triệu đồng/lượng, niêm yết ở mức 169,2–172,2 triệu đồng/lượng (mua – bán).
Đầu giờ sáng nay, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua và bán so với mức chốt hôm qua, lên mức 169,7-172,7 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Tương tự, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với kết phiên hôm qua, giao dịch ở mức 169,7-172,7 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Hôm qua ngày 9/4, giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 168,5–171,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua và giảm 3,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với phiên trước.
Giá vàng nhẫn loại 1–5 chỉ của SJC cũng giảm tương tự, niêm yết ở mức 168–171 triệu đồng/lượng (mua – bán).
Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 167,5–171,5 triệu đồng/lượng, giảm 3,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán.
Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giảm 2,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống còn 168,5–171,5 triệu đồng/lượng (mua – bán).
Giá vàng hôm nay thế giới
Lúc 6h42 ngày 10/4, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.760 USD/ounce.
Lúc 22h ngày 9/4 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.765 USD/ounce, tăng 0,95% trong phiên. Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.790 USD/ounce. Đến 22h38', giá vàng thế giới tăng vọt hơn 70 USD lên sát 4.800 USD/ounce.
Giá bạc hôm nay 10/4: Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng giảm ra sao?Giá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 10/4 tăng lên quanh vùng 77-78 triệu đồng/kg, 3 ngày liên tiếp Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ liên tục có sự điều chỉnh mạnh về giá.
Hà Nội: Nhà mặt phố tại phường Hà Đông rao bán rầm rộ tháng 4/2026Giá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, khu vực phường Hà Đông mới có lượng nhà mặt phố rao bán khá sôi nổi, giá bán ghi nhận ở ngưỡng cao, dao động từ 160 cho đến hơn 500 triệu đồng/m2.
Xe ga 150cc giá 26 triệu đồng thiết kế phong cách, có ABS và TCS như Honda SH, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha gây xôn xaoGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Xe ga 150cc có trang bị đẳng cấp như Honda SH, rẻ hơn cả Vision được lòng khách hàng.
Cận cảnh Hyundai Grand i10 giá 150 triệu đồng trang bị tiện ích, 6 túi khí an toàn, rẻ hơn Kia Morning, chỉ ngang Honda SH khiến khách hàng hài lòngGiá cả thị trường - 19 giờ trước
GĐXH - Hyundai Grand i10 phiên bản dành cho dân chạy dịch vụ được bán với giá khởi điểm quy đổi rất hấp dẫn chỉ từ 150 triệu.
Giá vàng hôm nay 9/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm bao nhiêu?Giá cả thị trường - 20 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn trơn giảm mạnh tới 3,5 triệu đồng/lượng.
Lãi suất Agribank, Vietcombank, BIDV cao nhất: Bất ngờ số tiền về tay khi gửi tiết kiệm 100 triệu đồngGiá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Lãi suất Agribank, Vietcombank, BIDV cao nhất vẫn ở mức 6,5%/năm. Gửi tiết kiệm 100 triệu đồng, khách hàng có thể nhận về lãi cuối kỳ tới 19,5 triệu đồng.
Giá bạc hôm nay 9/4: Bạc Phú Quý, bạc Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ lại giảmGiá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 9/4: Bạc Phú Quý, bạc Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ lại giảm sau đà tăng ngày hôm qua, giá sáng nay niêm yết quanh vùng 75 - 76 triệu đồng/kg.
Tỷ giá USD hôm nay 9/4: USD thị trường tự do phục hồi sau nhiều phiên giảm, ngân hàng thương mại đồng loạt hạ nhiệtGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Sáng 9/4, thị trường ngoại tệ ghi nhận diễn biến trái chiều khi tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục giảm nhẹ, trong khi giá USD trên thị trường tự do đảo chiều phục hồi sau chuỗi phiên hạ nhiệt trước đó.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá biệt thự tại phường Phú Lương tháng 4/2026Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Hiện nay, dù không có nguồn cung dồi dào như các phường Hà Đông, Dương Nội, Kiến Hưng, tuy nhiên giá biệt thự, liền kề tại phường Phú Lương cũng ghi nhận ở ngưỡng cao, dao động từ 190 cho đến 300 triệu đồng/m2.
Sedan hạng C giá 305 triệu đồng đẹp sang trọng, trang bị đẳng cấp sánh ngang Camry, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Sedan hạng C giá chỉ khoảng 305 triệu đồng, rẻ hơn hẳn Kia Morning và Hyundai i10 nhưng lại sở hữu thiết kế mang nhiều nét sang trọng, tiệm cận phong cách của Toyota Camry.
Giá lăn bánh Mitsubishi Xpander giảm cực mạnh, thấp kỷ lục, xứng danh MPV rẻ nhất phân khúcGiá cả thị trường
GĐXH - Giá lăn bánh Mitsubishi Xpander đang nhận được ưu đãi cực kỳ lớn, giúp mẫu SUV này giảm sâu và trở thành ‘món hời’ đối với khách hàng Việt Nam.