Giá vàng hôm nay 9/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm bao nhiêu?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn trơn giảm mạnh tới 3,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay trong nước
Mở cửa phiên giao dịch sáng 9/4, Công ty SJC điều chỉnh giảm giá vàng miếng tới 3,5 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 167,5-171,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch mua vào và bán ra lên tới 4 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn SJC cũng giảm 3,5 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với kết phiên hôm qua, giao dịch ở mức 167-171 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết đầu phiên hôm nay ở mức 167,5-170,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng giảm 3,5 triệu đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt hôm qua.
Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay cũng rẻ hơn 3,5 triệu đồng một lượng ở chiều mua và hạ 2,5 triệu đồng một lượng ở chiều bán so với kết phiên giao dịch hôm qua, giao dịch ở mức 167,5-171,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Trong nước, ở phiên giao dịch ngày 8/4, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng vọt vào buổi sáng, có lúc lên 176 triệu đồng/lượng (giá bán) sau đó hạ nhiệt.
Tới cuối phiên giao dịch ngày 8/4, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 171-175 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng chiều mua vào và tăng 2,5 triệu đồnglượng chiều bán ra so với phiên liền trước.
Tới cuối giờ chiều ngày 8/4, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 170,5-174,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,5 triệu đồng chiều mua vào và tăng 2,5 triệu đồnglượng chiều bán ra so với phiên liền trước. Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 171-174 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2,7 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.
Giá vàng hôm nay thế giới
Sáng nay 9/4, lúc 7h7', giá vàng thế giới giảm mạnh so với đỉnh cao của ngày giao dịch hôm qua. Giá vàng giao ngay ở mức 4.700 USD/ounce, giảm hơn 100 USD so với mức đỉnh thiết lập hôm qua.
Trên thế giới, tới 21h ngày 8/4 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.785 USD/ounce. Vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.802 USD/ounce.
Giá vàng thế giới đêm 8/4 cao hơn khoảng 10,4% (tương đương tăng 450 USD/ounce) so với cuối năm 2025. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 152,1 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 22,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 8/4.
Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế hạ nhiệt sau khi tăng mạnh trước đó trên thị trường châu Á. Giá dầu vẫn còn treo cao và nhiều nước cũng như các tập đoàn lớn gặp khó khăn có thể cản trở đà đi lên của vàng.
