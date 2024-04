Giá vàng hôm nay 12/4: Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Mi Hồng ra sao khi giá thế giới tăng dữ dội?

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá nhẫn tròn trơn 76 triệu đồng





Giá vàng hôm nay trong nước lúc 10h ngày 12/2, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC 83 - 85 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 800.000 đồng/lượng so với đầu phiên sáng. Giá nhẫn tròn trơn cũng tăng 900.000 đồng cả 2 chiều mua vào - bán ra, lên 75,2 - 77 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Doji cũng tăng tăng 900.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua vào - bán ra, đẩy giá vàng SJC lên mức 82,8 - 84,8 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu tăng tới 1,8 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua vào - bán ra đối với nhẫn tròn trơn, đưa giá của mặt hàng này lên mức cao chót vót tăng mạnh76,28 - 78,18 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường TPHCM, hệ thống vàng Mi Hồng cũng liên tục niêm yết giá SJC mới, lên tới 83,1 - 84,3 triệu đồng/lượng trong khi giá nhẫn tròn trơn cũng được điều chỉnh tăng 1,2 triệu đồng/lượng, lên mức 74 - 75,5 triệu đồng/lượng.

Theo các chuyên gia, đà tăng liên tục những ngày qua của giá vàng trong nước xuất phát từ việc giá vàng thế giới . Giá vàng SJC trong nước hiện cao hơn giá vàng thế giới khoảng 13 triệu đồng/lượng.

Chốt phiên 11/4, giá vàng miếng 9999 tại SJC TP.HCM là 82,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 84,2 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC Biên Hòa niêm yết ở mức 81,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 83,8 triệu đồng/lượng (bán ra).

DOJI Hà Nội niêm yết ở mức 81,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 83,9 triệu đồng/lượng (bán ra). DOJI TP.HCM mua vàng SJC ở mức 81,9 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 83,9 triệu đồng/lượng.

Nhận định giá vàng

Giá vàng SJC hôm nay được cho là phản ứng khá "hời hợt" với đà tăng mạnh của thế giới. Thông thường khi kim loại quý trên thị trường tăng mạnh, giá vàng trong nước cũng sẽ được điều chỉnh tăng theo.

Hiện mức chênh lệch giá mua - bán vàng SJC vẫn ở mức cao, niêm yết quanh ngưỡng 2 triệu đồng/lượng. Điều này khiến nhà đầu tư đối diện nguy cơ thua lỗ khi đầu tư ngắn hạn.

Với việc vàng trong nước đắt hơn nhiều so với vàng thế giới, văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 160/TB-VPCP ngày 11/4/2024 kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp về các giải pháp quản lý thị trường vàng trong thời gian tới.

Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước theo dõi sát diễn biến giá vàng thế giới, trong nước, xử lý ngay và luôn tình trạng giá vàng miếng trong nước và giá vàng quốc tế chênh lệch ở mức cao, bảo đảm thị trường vàng hoạt động ổn định, lành mạnh, công khai, minh bạch, hiệu quả.

Ngân hàng Nhà nước cũng cần thực hiện ngay các biện pháp, công cụ, nhất là Nghị định 24 để quản lý, điều hành chặt chẽ, hiệu quả, kịp thời nguồn cung cho sản xuất vàng miếng, vàng trang sức mỹ nghệ, phù hợp với diễn biến thị trường, bảo đảm hoạt động, giao dịch trên thị trường được quản lý, không ảnh hưởng đến tỷ giá, dự trữ ngoại hối Nhà nước, không để xảy ra tình trạng trục lợi, đầu cơ, thao túng, đẩy giá…

Một điểm đáng chú ý trong chỉ đạo của Thủ tướng là yêu cầu phải có hóa đơn điện tử khi thực hiện các giao dịch mua, bán vàng để nâng cao tính minh bạch, xử lý thu hồi ngay giấy phép hoạt động đối với doanh nghiệp không thực hiện nghiêm quy định.

Thủ tướng cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan chức năng xử lý các hành vi vi phạm pháp luật như buôn lậu vàng qua biên giới, trục lợi, đầu cơ, thao túng, lợi dụng chính sách găm hàng đẩy giá của các tổ chức, cá nhân liên quan, gây mất ổn định, an toàn thị trường vàng.

Bên cạnh đó, tiếp tục nghiên cứu, rà soát, đánh giá kỹ tác động, tổng kết đầy đủ việc thực hiện Nghị định 24 để đề xuất sửa đổi, bổ sung phù hợp, bảo đảm bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng trong việc quản lý thị trường vàng.

Các đề xuất phải phù hợp với tình hình thực tiễn, diễn biến kinh tế trong nước, khu vực, quốc tế, ngăn chặn tình trạng vàng hóa nền kinh tế, không để ảnh hưởng của biến động giá vàng đến tỷ giá, lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao vai trò quản lý và điều tiết thị trường vàng của Nhà nước theo đúng quy định, bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh tài chính, tiền tệ quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan thực hiện hiệu quả, kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp đề ra.

Những ngày đầu tháng 4, thị trường vàng trong nước liên tục biến động, giá vàng miếng và vàng nhẫn không ngừng lập kỷ lục, với mức tăng lên tới 4 - 7 triệu đồng/lượng. Đáng chú ý, chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và thế giới vẫn rất lớn. Ngày 11/2, khoảng cách là hơn 12 triệu đồng/lượng. Thời gian qua, có lúc khoảng cách này lên đến khoảng 18 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay thế giới

Lúc 8h15' hôm nay (ngày 12/4, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 2.385,8 USD/ounce, tăng 42,8 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 6/2024 trên sàn Comex New York ở mức 2.405,3 USD/ounce.

Giá vàng trên sàn Kitco (lúc 21h00, ngày 11/4, theo giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 2.343 USD/ounce, tăng 0,44% so với đầu phiên. Giá vàng tương lai giao tháng 6/2024 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 2.354,3 USD/ounce.

Đầu phiên giao dịch tại Mỹ, giá vàng thế giới tăng trở lại, tiến sát mức kỷ lục vừa được thiết lập cách đây vài phiên. Theo các nhà phân tích, giá vàng tiếp tục được củng cố bởi nhu cầu trú ẩn của nhà đầu tư.