Giá vàng hôm nay 12/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji giảm tiếp còn bao nhiêu?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng nhẫn giảm nhẹ, vàng miếng SJC giảm sâu.
Giá vàng hôm nay trong nước
Tính đến 9h00, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 129,5-132,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 129,5-132,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3,3 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 130-133,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 1,4 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3,9 triệu đồng/lượng.
Tính đến 9h00, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 127-130 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 127,7-130,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Hiện chênh lệch mua vào - bán ra vàng nhẫn đang ở ngưỡng rất cao, quanh mức 3 triệu đồng/lượng, tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ đối với nhà đầu tư.
Kết phiên giao dịch 11/9, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 130,3-133,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm tới 3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và hạ 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với mức chốt hôm qua.
Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC chốt phiên ở mức 126,6-129,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua và hạ 600.000 đồng/lượng so với mức đóng cửa hôm qua.
Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giao dịch cuối phiên ở mức 127,3-130,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), hạ 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với kết phiên hôm qua.
Giá vàng hôm nay thế giới
Giá vàng thế giới niêm yết lúc 0h30 ở ngưỡng 3.633,4 USD/ounce, giảm 18,5 USD.
Lúc 20h (ngày 11/9, giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giao dịch ở mức 3.630 USD/ounce, giảm 0,25% so với đầu phiên. Giá vàng giao tháng 12 đạt 3.659 USD/ounce.
Giá vàng giảm nhẹ sau loạt dữ liệu kinh tế Mỹ đáng thất vọng. Số lượng người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đã tăng lên mức 263.000 trong tuần kết thúc vào ngày 6/9, cao hơn nhiều so với dự báo 235.000 đơn. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 10/2021. Dữ liệu thị trường lao động yếu cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn chưa ổn định.
Trong khi đó, báo cáo chỉ số giá sản xuất (PPI) bất ngờ giảm. PPI ghi nhận mức giảm đầu tiên trong 4 tháng. So với cùng kỳ năm ngoái, PPI tăng 2,6% trong tháng 8, thấp hơn mức tăng 3,1% trong báo cáo tháng 7 và dự báo tăng 3,3%.
Giảm giá sâu chưa đủ, bán lẻ thêm nhiều loại hình khuyến mại để kích cầu tiêu dùngGiá cả thị trường - 22 phút trước
GĐXH - Sau giai đoạn cao điểm mùa Hè, thị trường bán lẻ bước vào thời kỳ "trũng" tiêu dùng, dù nhiều hệ thống siêu thị, cửa hàng đã áp dụng mức giảm giá mạnh, song để duy trì sức mua, các doanh nghiệp tiếp tục tung thêm nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn, chuẩn bị bước đệm cho mùa mua sắm cuối năm.
Giá vàng hôm nay 13/9: Vàng SJC giảm về sát giá vàng nhẫn BTMC, DojiGiá cả thị trường - 7 giờ trước
GĐXH - : Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC nối dài chuỗi giảm giá sâu, gần về bằng giá vàng nhẫn trơn.
Giá nhà mặt phố tại quận Hoàng Mai cũ tăng nhiệt, Định Công, Hoàng Liệt hay Tương Mai, phường nào đang lập ‘đỉnh’?Giá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, giá nhà mặt phố tại 7 phường mới: Hoàng Mai, Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Tương Mai, Định Công, Hoàng Liệt và Yên Sở tiếp tục khiến người mua bất ngờ.
Lãi suất Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank mới nhất: Gửi 200 triệu đồng ở BIDV về tay bao nhiêu tiền lãi?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Agribank tiếp tục là ngân hàng có lãi suất tiết kiệm cao nhất nhóm Big4 ở tất cả các kỳ hạn ngắn và trung hạn.
Giá đất ở tại quận Hoàng Mai cũ: Phường Định Công, Hoàng Liệt hay Tương Mai đang có biến động mạnh?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường bất động sản tại 7 phường mới: Hoàng Mai, Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Tương Mai, Định Công, Hoàng Liệt hay Yên Sở được hình thành từ quận Hoàng Mai cũ tiếp tục “nổi sóng”, đặc biệt ở phân khúc đất ở.
Giá xe ô tô Honda mới nhất giảm kỷ lục, rẻ chưa từng có, Honda CR-V, Honda Civic thấp hiếm thấyGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá xe ô tô Honda đang vô cùng hấp dẫn bởi ưu đãi cực lớn nhằm xả hàng tồn hút người mua, nhiều mẫu xe hạng B giá chỉ ngang xe hạng A.
Chi tiết xe số 125cc Honda Dream huyền thoại giá 67 triệu đồng thiết kế đẹp vượt thời gian có gì đặc biệt khi ra mắt ở Cambodia?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe số 125cc Honda Dream 125 phiên bản 2026 với thiết kế đẹp vượt thời gian, khách hàng săn đón hơn cả Wave Alpha và Future, giá hấp dẫn.
Giá iPhone 17 Pro Max, iPhone 17, iPhone 17 Air mới ở Việt Nam bao nhiêu tiền khiến dân tình xôn xao 'đứng ngồi không yên'?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá iPhone 17 các dòng vẫn có những mức giá khá ổn tại Việt Nam với tất cả các mẫu từ iPhone 17 Pro Max cho tới iPhone Air.
Nhà riêng tại quận Hà Đông cũ tăng giá cho thuê: Dương Nội, Kiến Hưng hay Yên Nghĩa biến động mạnh?Giá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê nhà riêng tại 5 phường mới được hình thành từ quận Hà Đông trước đây đang ở ngưỡng khá cao.
Giá xe Wave Alpha 110 mới nhất giảm mạnh, rẻ kỷ lục, thấp chưa từng có, khách hàng đổ xô lựa chọn thay vì RSX, FutureGiá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - Giá xe Wave Alpha 110 mới nhất giảm mạnh tại đại lý, đặc biệt phiên bản mới Retro mới cũng vừa ra mắt với giá cực hấp dẫn.
Giá xe Wave Alpha 110 mới nhất giảm mạnh, rẻ kỷ lục, thấp chưa từng có, khách hàng đổ xô lựa chọn thay vì RSX, FutureGiá cả thị trường
GĐXH - Giá xe Wave Alpha 110 mới nhất giảm mạnh tại đại lý, đặc biệt phiên bản mới Retro mới cũng vừa ra mắt với giá cực hấp dẫn.