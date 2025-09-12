Giá vàng hôm nay 12/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji giảm tiếp còn bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 11/9: Vàng nhẫn BTMC, Doji giảm, vàng miếng SJC ra sao? GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng nhẫn các thương hiệu giảm, vàng miếng SJC chịu thêm áp lực sau thông tin xử lý 'không khoan nhượng' hành vi thao túng thị trường vàng,

Giá vàng hôm nay trong nước

Dự báo giá vàng 9999 24k 18K SJC DOJI PNJ ngày 12/9 tăng hay giảm?





Tính đến 9h00, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 129,5-132,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 129,5-132,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3,3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 130-133,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 1,4 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3,9 triệu đồng/lượng.

Tính đến 9h00, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 127-130 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 127,7-130,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Hiện chênh lệch mua vào - bán ra vàng nhẫn đang ở ngưỡng rất cao, quanh mức 3 triệu đồng/lượng, tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ đối với nhà đầu tư.

Kết phiên giao dịch 11/9, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 130,3-133,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm tới 3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và hạ 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với mức chốt hôm qua.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC chốt phiên ở mức 126,6-129,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua và hạ 600.000 đồng/lượng so với mức đóng cửa hôm qua.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giao dịch cuối phiên ở mức 127,3-130,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), hạ 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với kết phiên hôm qua.

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới niêm yết lúc 0h30 ở ngưỡng 3.633,4 USD/ounce, giảm 18,5 USD.

Lúc 20h (ngày 11/9, giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giao dịch ở mức 3.630 USD/ounce, giảm 0,25% so với đầu phiên. Giá vàng giao tháng 12 đạt 3.659 USD/ounce.

Giá vàng giảm nhẹ sau loạt dữ liệu kinh tế Mỹ đáng thất vọng. Số lượng người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đã tăng lên mức 263.000 trong tuần kết thúc vào ngày 6/9, cao hơn nhiều so với dự báo 235.000 đơn. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 10/2021. Dữ liệu thị trường lao động yếu cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn chưa ổn định.

Trong khi đó, báo cáo chỉ số giá sản xuất (PPI) bất ngờ giảm. PPI ghi nhận mức giảm đầu tiên trong 4 tháng. So với cùng kỳ năm ngoái, PPI tăng 2,6% trong tháng 8, thấp hơn mức tăng 3,1% trong báo cáo tháng 7 và dự báo tăng 3,3%.



