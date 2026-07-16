Giá vàng hôm nay 16/7: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm bao nhiêu?

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Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 300.000 đồng mỗi lượng

Mở cửa phiên giao dịch ngày 16/7, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 300.000 đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức kết hôm qua, giao dịch ở mức 145,2-148,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng hạ 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên hôm qua, giao dịch ở mức 144,2-147,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải cũng giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức niêm yết cuối phiên trước, giao dịch ở mức 143,2-147,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay giữ nguyên mức kết hôm qua, giao dịch ở mức 143,5-147,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trong nước, trong phiên giao dịch ngày 15/7, giá vàng miếng SJC tăng khoảng 1 triệu đồng/lượng theo biến động giá thế giới. Giá vàng nhẫn một số thương hiệu quay đầu giảm.

Tới cuối phiên giao dịch, giá vàng miếng tại SJC được niêm yết ở mức 145,5-148,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước.

Chiều 15/7, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 144,5-148 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1 triệu đồng ở cả hai chiều giao dịch. Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá vàng nhẫn loại 1 - 5 chỉ ở mức 143,5-147,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1 triệu đồng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra.

Giá vàng hôm nay thế giới

Sáng nay, giá vàng thế giới giao dịch quanh mốc 4.039 USD/ounce.

Tính tới 20h30 ngày 15/7 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.060 USD/ounce. Vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ghi nhận ở mức 4.072 USD/ounce.

So với đầu năm 2026, giá vàng thế giới giảm 6,3% (tương đương giảm 275 USD). Vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng ở mức 129,2 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 19,3 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 15/7.

Giá vàng giao ngay trên thị trường Mỹ tối 15/7 tăng nhẹ khoảng 0,2% lên 4.060 USD trong bối cảnh có thêm tín hiệu cho thấy áp lực lạm phát thấp hơn dự kiến.