Lái thử ô tô điện Wuling Macaron giá từ 269 triệu đồng tại Việt Nam sở hữu 2 phiên bản, thiết kế 5 cửa, đi xa nhất 300 km/sạc sẽ khiến khách hàng hài lòng?

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Ô tô điện giá 200 triệu đồng ở Việt Nam: Giá rẻ nhưng người mua vẫn cân nhắc? GĐXH - Ô tô điện có giá trên dưới 200 triệu đồng bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam, trong đó, Nano S05 và Bestune Xiaoma đang là những ô tô có giá rẻ nhất thị trường.

Ô tô điện Wuling Macaron tại Việt Nam sở hữu 2 phiên bản, thiết kế 5 cửa, đi xa nhất 300 km/sạc

Wuling Macaron có 2 phiên bản tại Việt Nam. Ảnh: Đại lý

Sau hơn 4 tháng được các đại lý nhận cọc, Wuling Việt Nam đã chính thức mở bán mẫu Macaron - thế hệ mới thay thế "người tiền nhiệm" Mini EV. Giống với các thông tin từng được đại lý tiết lộ, Macaron có 2 phiên bản gồm 205 km và 300 km.

So với Mini EV, Macaron là sự lột xác hoàn toàn.

So với Mini EV, Macaron là sự lột xác hoàn toàn. Xe mang thiết kế 5 cửa thay vì 3 cửa quen thuộc, kiểu dáng hình hộp quen thuộc nay chuyển thành loại bo tròn mềm mại. Wuling Macaron có chiều dài 3.256 mm và trục cơ sở 2.190 mm, hơn đời cũ lần lượt 192 mm và 180 mm.

Xe mang thiết kế 5 cửa thay vì 3 cửa quen thuộc

Dù mở bán, Wuling Việt Nam vẫn chưa công bố thông tin chính thức về động cơ và dung lượng pin trên trang web. Hãng chỉ chia sẻ mẫu xe điện mini này có tốc độ tối đa 100 km/h, thời gian sạc DC từ 30% lên 80% là 35 phút.

Macaron là mẫu xe duy nhất trong phân khúc sở hữu hệ thống cố định ghế trẻ em ISOFIX.

Các trang bị đáng chú ý trên xe có thể kể đến như 4 chế độ lái, camera và cảm biến lùi, hệ thống phanh ABS/EBD, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc... Wuling cho biết Macaron là mẫu xe duy nhất trong phân khúc sở hữu hệ thống cố định ghế trẻ em ISOFIX. Đây là trang bị đang được nhiều khách hàng Việt quan tâm thời gian gần đây.

Giá ô tô điện Wuling Macaron

Mức giá Wuling đưa ra cho Macaron là 269 triệu cho bản đi được 205 km, 329 triệu cho bản 300 km. Nếu mua xe trong tháng 7, khách hàng nhận thêm bộ quà tặng gồm 1 bộ sạc AC 7 kW và 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Tổng giá trị quà tặng là 19 triệu đồng.

Với giá bán dao động 269-329 triệu đồng cùng thiết kế 5 cửa, Wuling Macaron không có đối thủ trực tiếp tại Việt Nam. Tuy nhiên nếu đặt ở phân khúc xe điện mini, mức giá của Macaron khó có thể tạo sức ép trước đối thủ đồng hương Xiaoma Bestune (199 triệu đồng).

Xe ô tô giá từ 150 triệu đồng/chiếc sắp bán tại thị trường Việt Nam có gì đặc biệt?

Làn sóng xe điện tại thị trường Việt hứa hẹn sẽ rất sôi động khi TMT Motors mới đây đã hé lộ loạt mẫu xe điện mini mà hãng chuẩn bị phân phối.

Cụ thể, trong thông báo gần đây, TMT Motors cho biết hãng đã thống nhất cùng liên doanh SGMW (SAIC, General Motors và Wuling) dự kiến đưa ra bản thương mại của Baojun E100, Baojun Yep 2023 và Baojun Yep Plus tại thị trường Việt.

Xe ô tô điện Baojun E100 (200km/lần sạc) – sạc tại nhà, ổ cắm 220V

Baojun E100.

Với chiều dài tổng thể 2.488 mm, chiều rộng 1.506 mm và chiều cao 1.670 mm, Baojun E100 là một mẫu xe điện hai chỗ ngồi rất nhỏ gọn của liên doanh SGMW.

Baojun E100 được trang bị động cơ điện tạo ra công suất 39 mã lực và 110Nm mô-men xoắn cực đại, chiếc xe điện có thể di chuyển trong quãng đường dưới 200km cho một lần sạc, hoàn toàn phù hợp với môi trường đô thị.

Gói pin lithium-ion của Baojun E100 có thể được sạc chậm đầy trong khoảng 5 giờ và SGMW đang nghiên cứu đưa ra giải pháp để rút ngắn sạc nhanh từ 20% – 80% xuống chỉ còn 2 giờ.. Ngoài ra chiếc xe còn có khả năng tự hồi phục năng lượng thông qua hệ thống tái tạo năng lượng phanh thông minh. Xe không cần sạc tại trạm, chỉ cần sạc ở ổ cắm điện 220V ở bất cứ đâu.

E100 là một chiếc xe hai ghế kiểu dáng Smart nhỏ gọn với chiều dài cơ sở chỉ 1.600 mm, bán kính quay đầu 3,7 mét cũng giúp E100 di chuyển trong thành phố dễ dàng hơn. Chiếc xe nhỏ bé này có tốc độ tối đa 100 km/h, điều này có nghĩa là E100 vẫn có thể di chuyển trên các đường quốc lộ hay cao tốc có tốc độ cho phép dưới 100km/h.

E100 có hệ thống treo phía trước độc lập và hệ thống treo tay đòn đơn phía sau. Các tính năng tiêu chuẩn khác gồm có chống bó cứng phanh ABS với phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ đỗ phanh điện tử, cảm biến đỗ xe, ghế an toàn Isofix cho trẻ em và hệ thống cảnh báo người đi bộ.

Hiện TMT Motors đang đàm phán với đối tác SGMW dự kiến đưa sản phẩm thương mại phiên bản có khả năng thay thế dần xe 2 bánh gắn máy với mức giá dự kiến kèm theo pin dưới 150 triệu đồng.

Xe ô tô điện Baojun Yep 2023 (303km/lần sạc) – sạc tại nhà, ổ cắm 220V





Baojun Yep 2023.

Baojun Yep 2023 gây chú ý, thu hút công chúng khi lần đầu ra mắt và bắt đầu bán sản phẩm vào tháng 4/2023.

Xe sở hữu ngoại hình vuông vức, đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED xen kẽ đi cùng dải LED định vị ban ngày kiểu đứt đoạn. Phía dưới, phần cản trước được sơn tối màu. Xe sử dụng bộ mâm hai tông màu cùng tạo hình hoa 4 cánh.

Không gian nội thất của Baojun Yep nổi bật với cụm màn hình đôi kích thước 10,25 inch, hiển thị đầy đủ thông số, tiện nghi và camera 360 độ. Ghế ngồi trên Baojun Yep 2023 là loại bọc da, ghế lái có khả năng chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng.

Xe sử dụng duy nhất một mô tơ điện cho công suất 67 mã lực và mô men xoắn cực đại 140 Nm, kết hợp cùng hệ dẫn động cầu sau.

Thời gian sạc tại nhà là 8h và nhà sản xuất SGMW đang cải tiến để rút ngắn thời gian sạc nhanh tại nhà là 3,5 tiếng và sạc siêu nhanh tại trạm sạc rút xuống còn 30 phút.

TMT Motors cho biết, Baojun Yep 2023 sẽ ra mắt tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới với mức giá dự kiến kèm theo pin khoảng 300 triệu đồng .

Baojun Yep Plus (401 km/lần sạc) – sạc điện tại nhà, ổ cắm 220V

Baojun Yep Plus

Ngoài bản 3 cửa, Baojun Yep 2023, nay đã có thêm bản 5 cửa mang tên Baojun Yep Plus, ra mắt vào tháng 4/2024. Baojun Yep Plus có chất lượng và tiện lợi hơn rất nhiều so với bản 2 cửa Baojun Yep khi lên xuống xe không phải hạ ghế.

Xe sử dụng động cơ điện đặt ở phía trước với công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 180 Nm, pin lithium 41.9 kWh mang lại phạm vi di chuyển 401km. Xe có tốc độ tối đa 150km/h. Bốn chế độ lái là Economy+, Economy, Standard và Sport.

Dù là mẫu xe hướng đến số đông với giá bán dễ tiếp cận, Baojun Yep Plus vẫn sở hữu không gian hiện đại: bảng đồng hồ LCD 8,8 inch, màn hình điều khiển trung tâm loại nổi 10,1 inch, vô lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng, bệ trung tâm có giá đỡ ly và sạc không dây.

Xe hỗ trợ cả sạc nhanh và sạc thường. Ở chế độ sạc chậm, thời gian sạc là 9 tiếng, sạc nhanh rút thời gian sạc tại nhà 7kW xuống còn 4 tiếng và sạc siêu nhanh từ 20% đến 80% chỉ mất 35 phút.

Một số tiện ích đáng chú ý khác có thể kể đến trên Baojun Yep Plus như: camera 360 độ, điều hòa 2 chiều tự động, hệ thống lọc không khí, cần gạt mưa tự động, chìa khóa thông minh, tính năng điều khiển từ xa, ra lệnh bằng giọng nói và kính cửa sổ chống kẹt.

Hiện, cả TMT Motors và SGMW đang đàm phán định giá bán, dự kiến Baojun Yep Plus có giá dưới 500 triệu đồng khi bán tại Việt Nam.