Cạnh tranh Mazda CX-5, SUV điện chạy 450 km/ lần sạc, công nghệ cao cấp, thiết kế nhìn là mê giá có rẻ?

SUV điện chạy 450 km/ lần sạc, công nghệ cao cấp, thiết kế nhìn là mê

eMas 7 - mẫu SUV chung phân khúc với Mazda CX-5. Giá bán quy đổi của mẫu xe này là khoảng 768 triệu đồng. Ảnh: Tổng hợp

Proton tiếp tục mở rộng danh mục xe điện khi chính thức ra mắt eMas 7 Premium Plus 2026 tại thị trường Malaysia. Đây là phiên bản cao cấp nhất của dòng SUV thuần điện eMas 7, được phát triển trên nền tảng Geely EX5, nổi bật với những nâng cấp về dung lượng pin, quãng đường di chuyển và loạt trang bị tiện nghi.

Điểm thay đổi đáng chú ý nhất trên phiên bản mới là bộ pin lithium-ion dung lượng 68,39 kWh, lớn hơn đáng kể so với gói pin 60,22 kWh trên bản Premium. Nhờ đó, Proton eMas 7 Premium Plus có phạm vi hoạt động tối đa lên tới 450 km theo tiêu chuẩn WLTP, tăng 40 km so với phiên bản Premium, mang lại lợi thế cho người dùng thường xuyên di chuyển trên những hành trình dài.

Mặc dù được nâng cấp pin, hệ truyền động của xe vẫn được giữ nguyên. Proton eMas 7 Premium Plus sử dụng mô-tơ điện đặt phía trước, sản sinh công suất tối đa 218 mã lực và mô-men xoắn cực đại 320 Nm. Mức hiệu năng này đủ sức đáp ứng nhu cầu vận hành hằng ngày, đồng thời tạo lợi thế nhờ mô-men xoắn tức thời đặc trưng của xe điện.

Phần đuôi của Proton eMas 7 Premium Plus tạo cảm giác hiện đại, trẻ trung và thể thao. Ảnh: Tổng hợp





Tuy nhiên, Proton eMas 7 Premium Plus lại mang đến hướng tiếp cận khác với hệ truyền động thuần điện, phạm vi hoạt động lên tới 450 km sau mỗi lần sạc và chi phí năng lượng được kỳ vọng thấp hơn xe sử dụng động cơ xăng nếu khai thác trong thời gian dài.

Việc trang bị bộ pin dung lượng lớn hơn khiến trọng lượng xe tăng lên 1.815 kg, nhiều hơn khoảng 50 kg so với bản Premium. Thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h vì vậy ở mức 7,4 giây, chậm hơn đôi chút so với 7,1 giây của bản Premium và 6,9 giây của bản Prime. Tuy nhiên, sự chênh lệch này được đánh giá không tạo ra khác biệt đáng kể trong quá trình sử dụng thực tế.

Về khả năng sạc, Proton eMas 7 Premium Plus hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 115 kW, cho phép nạp pin từ 30% lên 80% chỉ trong khoảng 20 phút. Với sạc AC công suất 11 kW, thời gian sạc từ 10% lên 100% mất hơn 6 giờ, đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Bên cạnh nâng cấp về pin, Proton cũng bổ sung nhiều trang bị cao cấp cho phiên bản Premium Plus. Cả ghế lái và ghế phụ đều được tích hợp chức năng massage kết hợp thông gió, trong khi ghế hành khách phía trước có thêm bệ đỡ chân chỉnh điện nhằm tăng sự thoải mái trên các hành trình dài.

Danh sách tiện nghi còn có ghế phụ nhớ vị trí, màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD), gương chiếu hậu chống chói tự động cùng hệ thống âm thanh Flyme 16 loa, trong đó có loa tích hợp ngay trên tựa đầu ghế.

Khoang nội thất của Proton eMas 7 Premium Plus hiện đại trong phân khúc. Ảnh: Tổng hợp

So với Mazda CX-5, Proton eMas 7 Premium Plus sở hữu danh sách trang bị tiện nghi phong phú hơn ở một số hạng mục như ghế massage, bệ đỡ chân chỉnh điện hay dàn âm thanh 16 loa. Trong khi đó, Mazda CX-5 vẫn duy trì lợi thế về chất lượng hoàn thiện nội thất, cảm giác lái và độ tin cậy đã được kiểm chứng qua nhiều năm trên thị trường.

Điều này giúp hai mẫu xe hướng đến những nhóm khách hàng khác nhau. Nếu như CX-5 phù hợp với người dùng ưu tiên sự ổn định của xe động cơ đốt trong, còn eMas 7 Premium Plus hấp dẫn những khách hàng muốn trải nghiệm công nghệ xe điện cùng nhiều tiện nghi hiện đại.

Ở khía cạnh an toàn, mẫu SUV điện được trang bị đầy đủ gói công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến (ADAS), bao gồm hỗ trợ tránh chướng ngại vật, hỗ trợ chuyển làn chủ động, kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động (AEB), hỗ trợ giữ làn khẩn cấp, cảnh báo điểm mù khi chuyển làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía trước và nhận diện biển báo giao thông.

Giá SUV điện Proton eMas 7 Premium Plus

Xe có giá bán 118.800 Ringgit (khoảng 768 triệu đồng), hướng đến nhóm khách hàng đang cân nhắc các mẫu SUV hạng C như Mazda CX-5, Honda CR-V.

Sự xuất hiện của Premium Plus giúp dải sản phẩm Proton eMas 7 hoàn thiện với ba phiên bản gồm Prime, Premium và Premium Plus, có giá bán quy đổi lần lượt khoảng 626 triệu đồng, 730 triệu đồng và 768 triệu đồng.

Với mức giá khoảng 768 triệu đồng, công suất 218 mã lực, phạm vi hoạt động tối đa 450 km cùng nhiều công nghệ và tiện nghi hiện đại, Proton eMas 7 Premium Plus được kỳ vọng sẽ tạo thêm sức ép lên nhóm SUV hạng C tại Đông Nam Á. Trong bối cảnh xu hướng điện hóa ngày càng rõ nét, mẫu xe này mang đến một lựa chọn mới cho những khách hàng đang phân vân giữa SUV thuần điện và các mẫu xe chạy xăng truyền thống như Mazda CX-5.

Trong cùng tầm giá khoảng 750-800 triệu đồng, Mazda CX-5 vẫn là một trong những mẫu SUV hạng C được nhiều khách hàng lựa chọn nhờ thương hiệu, khả năng vận hành ổn định và mạng lưới dịch vụ rộng.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.