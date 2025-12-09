Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Giá vàng hôm nay 9/12: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji giảm bao nhiêu?

Thứ ba, 10:15 09/12/2025 | Giá cả thị trường
K.N (th)
K.N (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng SJC hạ nhiệt lúc mở đầu phiên. Động lực tăng giá của vàng đang ít đi.

Giá vàng hôm nay 9 / 12: Vàng SJC , vàng nhẫn giảm mạnh , biến động giá mới nhất - Ảnh 1.Giá vàng hôm nay 8/12: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji ra sao?

GĐXH - Giá vàng miếng SJC tuần trước biến động mạnh, giảm 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng hôm nay 9 / 12: Vàng SJC , vàng nhẫn giảm mạnh , biến động giá mới nhất - Ảnh 2.

Giá vàng giảm nhẹ.

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay (9/12), giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 152,2-154,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB sáng nay được giao dịch trong vùng giá 152,7-154,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn trong nước sáng nay cũng được một số thương hiệu điều chỉnh giảm.

Đầu giờ sáng 9/12, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 149,2-151,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu sáng nay được điều chỉnh giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua, niêm yết ở mức 150,5-153,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trong khi đó, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji mở cửa phiên giao dịch hôm nay đứng im so với kết phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 150-153 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Chốt phiên giao dịch 8/12, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 152,5-154,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua.

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới sáng nay đi xuống. Lúc 8h42' ngày 9/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.194,2 USD/ounce, giảm 8,8 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 9/12, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 134,5 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 19,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Lúc 20h30' ngày 8/12 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.203 USD/ounce, hợp đồng tương lai tháng 2/2026 giảm 2,4 USD xuống 4.240,5 USD/ounce. Giá bạc giao tháng 3 giảm 0,198 USD, còn 58,85 USD/ounce.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Giá bán khó tin loạt nhà mặt phố tại 3 phường Ba Đình, Ngọc Hà và Giảng Võ

Hà Nội: Giá bán khó tin loạt nhà mặt phố tại 3 phường Ba Đình, Ngọc Hà và Giảng Võ

Giá cả thị trường - 4 phút trước

GĐXH - Hiện nay, giá nhà mặt phố tại 3 phường mới: Ba Đình, Ngọc Hà và Giảng Võ được hình thành từ quận Ba Đình tiếp tục khiến người mua nhà bất ngờ, giá bán chạm ngưỡng 900 triệu đồng/m2.

Bỉm Bobby, Goo.n, Pampers: Cuộc đua bỉm trẻ em năm 2025, thương hiệu nào chiếm niềm tin phụ huynh?

Bỉm Bobby, Goo.n, Pampers: Cuộc đua bỉm trẻ em năm 2025, thương hiệu nào chiếm niềm tin phụ huynh?

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Thị trường tã – bỉm cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ phát triển mạnh với vô số lựa chọn, khiến nhiều phụ huynh bối rối: đâu là loại bỉm phù hợp nhất, vừa an toàn cho da bé, vừa tiện lợi và hợp túi tiền?

Xe máy điện giá 42 triệu đồng đẹp cổ điển, pin khỏe, trang bị cao cấp sánh ngang SH Mode, chi phí như Vision

Xe máy điện giá 42 triệu đồng đẹp cổ điển, pin khỏe, trang bị cao cấp sánh ngang SH Mode, chi phí như Vision

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện đẹp long lanh vừa ra mắt đang khiến Honda Vision phải dè chừng bởi thiết kế đẹp không kém SH Mode và LEAD.

Giá chung cư 3 phường Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ tăng nóng, người mua nhà lại 'toát mồ hôi'

Giá chung cư 3 phường Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ tăng nóng, người mua nhà lại 'toát mồ hôi'

Giá cả thị trường - 19 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, thị trường căn hộ chung cư tại 3 phường mới: Ba Đình, Ngọc Hà và Giảng Võ được hình thành từ quận Ba Đĩnh cũ tiếp tục "nóng".

Lãi suất ngân hàng khi gửi 100 triệu đồng cao nhất tới 6,9%: Bất ngờ số tiền lãi nhận được?

Lãi suất ngân hàng khi gửi 100 triệu đồng cao nhất tới 6,9%: Bất ngờ số tiền lãi nhận được?

Giá cả thị trường - 20 giờ trước

GĐXH - Gửi từ 100 triệu đồng hiện có thể hưởng lãi suất cao nhất lên đến 6,7-6,9%/năm tại Nam A Bank, Viet A Bank và Cake by VPBank.

Giá iPhone 14 giảm kịch sàn, rẻ kỷ lục, xứng danh iPhone ngon bổ rẻ nhất Việt Nam

Giá iPhone 14 giảm kịch sàn, rẻ kỷ lục, xứng danh iPhone ngon bổ rẻ nhất Việt Nam

Giá cả thị trường - 22 giờ trước

GĐXH - Giá iPhone 14 có thể coi là ngon bổ rẻ nhất Việt Nam hiện nay bởi trang bị vẫn đủ mạnh để dùng lâu dài, không gì có thể vượt qua.

Giá bạc hôm nay (8/12): Thị trường quốc tế kéo giá bạc trong nước 'đi ngang', giá giao dịch ở mức 59 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (8/12): Thị trường quốc tế kéo giá bạc trong nước 'đi ngang', giá giao dịch ở mức 59 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 23 giờ trước

GĐXH - Đầu tuần, giá giao ngay trên thị trường quốc tế lùi về vùng 57 USD/oz, kéo theo giá trong nước có dấu hiệu "đi ngang" ở vùng 58–59 triệu đồng/kg.

Hatchback giá 360 triệu đồng thiết kế thể thao, công suất 218 mã lực, rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 có khuấy đảo thị trường khi bán tại Trung Quốc

Hatchback giá 360 triệu đồng thiết kế thể thao, công suất 218 mã lực, rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 có khuấy đảo thị trường khi bán tại Trung Quốc

Giá cả thị trường - 23 giờ trước

GĐXH - Hatchback chạy điện thiết kế thể thao, công suất tới 218 mã lực đang gây chú ý khi mở bán với giá chỉ hơn 360 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 8/12: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji ra sao?

Giá vàng hôm nay 8/12: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji ra sao?

Giá cả thị trường - 23 giờ trước

GĐXH - Giá vàng miếng SJC tuần trước biến động mạnh, giảm 1,5 triệu đồng/lượng.

Xe máy điện giá 25 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp như SH, trang bị đỉnh cao, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha dậy sóng thị trường

Xe máy điện giá 25 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp như SH, trang bị đỉnh cao, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha dậy sóng thị trường

Giá cả thị trường - 23 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện được ví như ‘SH phiên bản giá rẻ’ vừa chính thức lên kệ đại lý Việt với mức giá chỉ từ 25 triệu đồng, thiết kế khiến khách hàng phát sốt.

Xem nhiều

Xe ga 150cc giá 20,8 triệu đồng trang bị hiện đại ngang Air Blade, SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Xe ga 150cc giá 20,8 triệu đồng trang bị hiện đại ngang Air Blade, SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe ga 150cc có thể khiến cả Honda Air Blade và SH Mode cũng phải e ngại khi sở hữu hàng loạt trang bị cực kỳ hiện đại nhưng giá bán rẻ hơn cả Vision.

Xe máy điện thương hiệu lớn đồng loạt giảm sốc, rẻ nhất chỉ 16,5 triệu đồng, cơ hội hiếm cho người mua

Xe máy điện thương hiệu lớn đồng loạt giảm sốc, rẻ nhất chỉ 16,5 triệu đồng, cơ hội hiếm cho người mua

Giá cả thị trường
Giá iPhone 14 giảm kịch sàn, rẻ kỷ lục, xứng danh iPhone ngon bổ rẻ nhất Việt Nam

Giá iPhone 14 giảm kịch sàn, rẻ kỷ lục, xứng danh iPhone ngon bổ rẻ nhất Việt Nam

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 7/12: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu ở mức bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 7/12: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu ở mức bao nhiêu?

Giá cả thị trường
Xe máy điện giá 25 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp như SH, trang bị đỉnh cao, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha dậy sóng thị trường

Xe máy điện giá 25 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp như SH, trang bị đỉnh cao, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha dậy sóng thị trường

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top