Giá vàng hôm nay 9/12: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji giảm bao nhiêu?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng SJC hạ nhiệt lúc mở đầu phiên. Động lực tăng giá của vàng đang ít đi.
Giá vàng hôm nay trong nước
Mở cửa phiên giao dịch hôm nay (9/12), giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 152,2-154,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB sáng nay được giao dịch trong vùng giá 152,7-154,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn trong nước sáng nay cũng được một số thương hiệu điều chỉnh giảm.
Đầu giờ sáng 9/12, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 149,2-151,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.
Tương tự, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu sáng nay được điều chỉnh giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua, niêm yết ở mức 150,5-153,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Trong khi đó, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji mở cửa phiên giao dịch hôm nay đứng im so với kết phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 150-153 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Chốt phiên giao dịch 8/12, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 152,5-154,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua.
Giá vàng hôm nay thế giới
Giá vàng thế giới sáng nay đi xuống. Lúc 8h42' ngày 9/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.194,2 USD/ounce, giảm 8,8 USD/ounce so với đêm qua.
Sáng 9/12, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 134,5 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 19,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Lúc 20h30' ngày 8/12 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.203 USD/ounce, hợp đồng tương lai tháng 2/2026 giảm 2,4 USD xuống 4.240,5 USD/ounce. Giá bạc giao tháng 3 giảm 0,198 USD, còn 58,85 USD/ounce.
