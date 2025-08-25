Giá vàng hôm nay 25/8: Vàng SJC tăng, vàng nhẫn ra sao?

Giá vàng hôm nay 22/8: Vàng nhẫn bật tăng, vàng miếng SJC ra sao? GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng đứng im, vàng nhẫn bật tăng, trong khi đó, giá vàng thế giới giảm.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng trong nước tiếp tục lập đỉnh mới.

Tính đến 9h00, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 125,9-126,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 1 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 125,6-126,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 1 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 124,9-126,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.

Tính đến 9h00, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 118,8-121,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 119-122 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 118,5-121,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Hiện chênh lệch mua vào - bán ra vàng nhẫn đang ở ngưỡng rất cao, quanh mức 3 triệu đồng/lượng, tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ đối với nhà đầu tư.

Chốt phiên ngày 23/8, giá vàng miếng SJC tăng 1,2 triệu đồng/lượng, lên mức cao kỷ lục mới là 125,6-126,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC kết phiên ở mức 118,5-121 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên hôm trước.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji cũng tăng 1,3 triệu đồng/lượng so với mức chốt phiên hôm qua, giao dịch ở mức 118,8-121,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới niêm yết lúc 6h00 ở ngưỡng 3.370,3 USD/ounce.

Giá vàng thế giới biến động mạnh, liên tục điều chỉnh tăng giảm nhưng không vượt qua được ngưỡng cản 3.370 USD/ounce, đến sáng nay còn giảm 9 USD/ounce, còn 3.361 USD/ounce.