Giá vàng hôm nay 25/8: Vàng SJC tăng, vàng nhẫn ra sao?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC tiếp tục tăng 300.000 đồng/lượng, lên sát 127 triệu đồng.
Giá vàng hôm nay trong nước
Tính đến 9h00, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 125,9-126,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 1 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 125,6-126,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 1 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 124,9-126,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.
Tính đến 9h00, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 118,8-121,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 119-122 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 118,5-121,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Hiện chênh lệch mua vào - bán ra vàng nhẫn đang ở ngưỡng rất cao, quanh mức 3 triệu đồng/lượng, tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ đối với nhà đầu tư.
Chốt phiên ngày 23/8, giá vàng miếng SJC tăng 1,2 triệu đồng/lượng, lên mức cao kỷ lục mới là 125,6-126,6 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC kết phiên ở mức 118,5-121 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên hôm trước.
Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji cũng tăng 1,3 triệu đồng/lượng so với mức chốt phiên hôm qua, giao dịch ở mức 118,8-121,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng hôm nay thế giới
Giá vàng thế giới niêm yết lúc 6h00 ở ngưỡng 3.370,3 USD/ounce.
Giá vàng thế giới biến động mạnh, liên tục điều chỉnh tăng giảm nhưng không vượt qua được ngưỡng cản 3.370 USD/ounce, đến sáng nay còn giảm 9 USD/ounce, còn 3.361 USD/ounce.
