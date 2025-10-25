Giá vàng hôm nay 25/10: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu ở mức bao nhiêu?
GĐXH - Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước đồng loạt giảm. Trong khi giá vàng thế giới cũng có biến động.
Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước
Theo ghi nhận, giá vàng hôm nay (25/10) tại thị trường trong nước đồng loạt giảm. Giá vàng SJC được các thương hiệu niêm yết quanh mức 146,5 - 148,5 triệu đồng/lượng, còn giá vàng nhẫn ở mức 145,4 - 147,9 triệu đồng/lượng.
Giá vàng miếng SJC được các thương hiệu niêm yết như sau:
Giá vàng DOJI, giá vàng SJC, giá vàng PNJ được niêm yết ở mức 146,5 - 148,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên sáng qua.
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu niêm yết chiều mua vào 147,8 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng; bán ra 148,8 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng so với phiên sáng qua.
Giá vàng miếng SJC của Phú Quý SJC niêm yết chiều mua vào ngưỡng 146 triệu đồng/lượng, bán ra 148,5 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên sáng qua.
Giá vàng nhẫn hôm nay được các thương hiệu niêm yết:
Giá vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 150 – 153 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên sáng qua.
Giá vàng nhẫn SJC niêm yết ở ngưỡng 145,4 - 147,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên sáng qua.
Giá vàng nhẫn DOJI giao dịch ở ngưỡng 145,5 triệu đồng/lượng mua vào (giảm 900.000 đồng/lượng) và 148,4 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 1 triệu đồng/lượng) so với sáng qua.
Giá vàng nhẫn PNJ giao dịch ở ngưỡng 145,5 triệu đồng/lượng mua vào (giảm 900.000 đồng/lượng) và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 900.000 đồng/lượng) so với sáng qua.
Giá vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở ngưỡng 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên sáng qua.
Giá vàng thế giới hôm nay
Giá vàng thế giới chốt phiên cuối tuần ở mức 4.111,2 – 4.113,2 USD/ounce, giảm khoảng 14,9 USD/ounce so với hôm qua. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng, giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 141,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC trong nước gần 7 triệu đồng/lượng.
Trước đó, trong phiên 24/10, giá vàng từng duy trì quanh 4.126 – 4.128 USD/ounce, nhưng áp lực bán chốt lời từ giới đầu tư quốc tế khiến đà tăng chững lại.
Giá vàng thế giới có sự giảm nhẹ chủ yếu đến từ việc đồng USD phục hồi và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng trở lại sau khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) phát tín hiệu duy trì lãi suất cao thêm một thời gian. Tuy nhiên, vàng vẫn đang được đánh giá là kênh trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Giới đầu tư hiện chuyển sang trạng thái quan sát, chờ thêm các dữ liệu kinh tế Mỹ trong tuần tới, đặc biệt là báo cáo lạm phát và doanh số bán lẻ, để xác định hướng đi tiếp theo của giá vàng. So với đỉnh gần nhất, kim loại quý này đang tạm thời giảm nhẹ, nhưng vẫn duy trì mức giá trên 4.100 USD/ounce – ngưỡng được xem là khá cao trong lịch sử thị trường.
