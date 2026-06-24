Giá vàng hôm nay 24/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý giảm mạnh còn bao nhiêu?

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 144-147 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 1 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI ở Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 144 - 147 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 1,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 144 - 147 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng hôm qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 142,5-146 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3,5 triệu đồng/lượng.

Ngoài ra, giá vàng SJC tại Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giao dịch ở mức 144 - 147 triệu đồng/lượng (mua - bán); giá vàng miếng SJC Hà Nội tại Vàng bạc đá quý Asean giao dịch ở mức 144 - 147 triệu đồng/lượng (mua - bán);...

Giá vàng trong nước giảm theo đà giảm của giá vàng thế giới. Ảnh minh họa

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 144-147 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 144-147 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào - bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 142,5-146 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ của Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch quanh mức 142,5 - 146,5 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 2,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm mạnh 2,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với đầu giờ đầu giờ sáng hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 6 giờ 30 sáng hôm nay ngày 24/6 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.110 USD/ounce, giảm mạnh 37 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua.

Vàng đi xuống do đồng đô la Mỹ duy trì mức cao nhất trong năm, rủi ro sau khi Cục Dự trữ liên bang (Fed) tăng lãi suất vẫn còn hiện hữu và phí bảo hiểm rủi ro eo biển Hormuz tiếp tục giảm.

Lập trường mới nhất của Fed vẫn là trở ngại chính đối với kim loại quý. Các nhà giao dịch không còn coi Fed là nguồn bảo vệ nới lỏng trong ngắn hạn, thay vào đó, thị trường đang giao dịch dựa trên sự kết hợp giữa dữ liệu kinh tế Mỹ khả quan, đồng đô la mạnh hơn và bối cảnh lãi suất thực vẫn còn hạn chế.

Vàng đã phải đối mặt với áp lực bán đáng kể trong những tuần gần đây khi các nhà giao dịch phản ứng với lập trường chính sách cứng rắn hơn từ Chủ tịch Fed Kevin Warsh và những lo ngại ngày càng giảm bớt xung đột ở Trung Đông.

Đợt điều chỉnh gần đây của vàng đã tạo ra điểm vào lệnh hấp dẫn cho các nhà đầu tư, ngay cả khi những khó khăn ngắn hạn tiếp tục gây áp lực lên giá cả.

Theo ông Michael Hsueh, nhà phân tích nghiên cứu tại Deutsche Bank, việc Fed điều chỉnh giá, cùng với các dữ liệu kinh tế vĩ mô khả quan của Mỹ, đã đóng vai trò chính trong việc đẩy giá vàng xuống thấp hơn.

Ngân hàng Deutsche Bank hiện dự báo giá vàng trung bình sẽ đạt 4.300 USD/ounce trong quý III/2026, giảm hơn 22% so với dự báo trước đó, trước khi tăng lên 4.800 USD/ounce trong quý IV năm nay, vẫn giảm 17% so với dự báo trước đây.

Ông Hsueh cảnh báo rằng mục tiêu quý IV/2026 của ngân hàng dựa trên kỳ vọng rằng Fed sẽ giữ lãi suất ổn định đến năm 2026, nhưng nếu ngân hàng trung ương quyết định tăng lãi suất từ ba đến bốn lần, giá vàng có thể giảm xuống mức 3.800 USD/ounce.

Ông nói thêm rằng dòng vốn liên tục chảy ra từ các quỹ ETF được hỗ trợ bằng vàng cho thấy sự hỗ trợ thường thấy của nhà đầu tư dành cho vàng hiện đang "hoàn toàn vắng bóng", trong khi việc Trung Quốc giảm giá so với giá vàng trên sàn Comex đồng nghĩa với việc nhập khẩu từ Trung Quốc đại lục không thể hỗ trợ thị trường.