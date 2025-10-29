Giá vàng hôm nay 29/10: Vàng miếng SJC điều chỉnh, vàng nhẫn BTMC, Doji ra sao
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn trơn bất ngờ tăng cao trở lại.
Giá vàng hôm nay trong nước
Mở cửa phiên giao dịch 29/10, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng tới 1,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua, lên mức 144,9-146,9 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB sáng nay cũng được niêm yết trong vùng giá 144,9-146,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Cùng nhịp đi lên, giá vàng nhẫn hôm nay cũng được các thương hiệu điều chỉnh tăng mạnh.
Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được điều chỉnh lên mức 142,8-145,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua và đắt thêm 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với mức chốt hôm qua.
Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji đầu giờ sáng nay lên mức 143,8-146,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với kết phiên giao dịch hôm qua.
Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu mở cửa phiên giao dịch hôm nay cũng tăng giá vàng nhẫn trơn lên mức 145,9-148,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với chốt giao dịch hôm qua.
Cuối phiên giao dịch ngày 28/10, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 143,1-145,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 3,8 triệu đồng chiều mua vào và giảm 3,3 triệu đồng chiều bán ra so với phiên liền trước.
Công ty SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 141,2-143,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 3,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 3,7 triệu đồng chiều bán ra so với phiên liền trước.
Doji công bố giá vàng nhẫn 9999 ở mức 142-145 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 3,8 triệu đồng ở cả 2 chiều. Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn bán ra ở mức 147,8 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay thế giới
Giá vàng thế giới hôm nay tăng khá mạnh. Lúc 8h53' ngày 29/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.973,7 USD/ounce, tăng 43,7 USD/ounce so với đêm qua.
Sáng 29/10, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 127,2 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 19,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Tới 20h30 ngày 28/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 3.930 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York ở mức 3.939 USD/ounce.
Giá vàng thế giới đêm 28/10 cao hơn khoảng 49,7% (tương đương tăng 1.305 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 125,4 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 19,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 28/10.
Giá vàng giao ngay trên sàn New York tối 28/10 (giờ Việt Nam) tiếp tục giảm sâu. Trước đó, trên thị trường châu Á, vàng đã mất mốc 4.000 USD/ounce, rồi xuyên thủng cả ngưỡng 3.900 USD/ounce, trước khi hồi phục nhẹ lên 3.930 USD/ounce.
So với đỉnh 4.380 USD/ounce ghi nhận hôm 21/10, giá vàng có lúc đã giảm 500 USD (tương đương 15,8 triệu đồng/lượng).
