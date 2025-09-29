Giá vàng hôm nay 29/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji hôm nay ra sao?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC là mức 135,5 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn chênh quanh mức 200.000 - 500.000 đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay trong nước
Tính đến 9h15, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 133,5-135,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 133,5-135,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 133-135,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2,5 triệu đồng/lượng.
Tính đến 9h15, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 129,1-132 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 200.000 đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 2,9 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 129,6-132,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 129-132 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Khoảng cách mua - bán bị đẩy lên mức quá cao khiến rủi ro cho nhà đầu tư cá nhân tăng lên. Nhà đầu tư cá nhân, nhất là những người có tâm lý "lướt sóng", cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi xuống tiền.
Phiên giao dịch 27/9, giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 135-135 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500 nghìn đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua. So với mức chốt phiên giao dịch tuần trước, giá vàng miếng SJC đã tăng tới 3 triệu đồng/lượng chiều bán ra.
Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch ở mức 128,8-131,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.
Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji tăng 300.000 đồng/lượng ở cả chiều so với mức chốt hôm qua, giao dịch ở mức 128,8-131,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng hôm nay thế giới
Lúc 9h10, giá vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 3.777,4 USD/ounce, tăng 18,7 USD so với một ngày trước.
Chốt tuần qua, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.758 USD/ounce. Giá vàng tương lai tháng 12 đạt mức 3.789 USD/ounce.
Xe gầm cao SUV hạng A giá 400 triệu đồng sẽ về Việt Nam trang bị hiện đại, chỉ nhỉnh hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe gầm cao SUV hạng A giá từ 400 triệu, phạm vi chạy 405 – 506 km/sạc cùng loạt trang bị hiện đại, hứa hẹn khuấy đảo thị trường Việt cuối 2025.
