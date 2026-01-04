Mới nhất
Giá vàng hôm nay 4/1/2026: Vàng nhẫn cao vượt vàng miếng

Chủ nhật, 10:07 04/01/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt đứng yên ở hầu hết các thương hiệu. Riêng vàng nhẫn có thương hiệu bán ra cao hơn nhiều so với giá vàng miếng.

Giá vàng trong nước hôm nay

Các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý đồng loạt đứng yên so với sáng hôm qua ở cả 2 chiều, giao dịch ở mức 150,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và đều có giá bán ra là 152,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn hôm nay (4/1/2026) đồng loạt ổn định ở hầu hết các thương hiệu, riêng thương hiệu vàng nhẫn Phú Quý giảm, mức giảm 700.000 đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều. Các thương hiệu vàng nhẫn niêm yết mức giá cao nhất là 155 triệu đồng/lượng bán ra, cao hơn giá vàng miếng.

Giá vàng hôm nay 4 / 1 / 2026: Vàng nhẫn cao hơn vàng miếng - Ảnh 1.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 145,9 triệu đồng/lượng mua và 148,9 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm qua ở cả 2 chiều).

Vàng nhẫn DOJI giao dịch ở ngưỡng 149 triệu đồng/lượng mua vào và 152 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm qua ở cả 2 chiều).

Vàng nhẫn PNJ giao dịch ở ngưỡng 150 triệu đồng/lượng mua vào và 153 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm qua ở cả 2 chiều).

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 152 - 155 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), bằng giá hôm qua ở cả 2 chiều.

Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở ngưỡng 149,8 triệu đồng/lượng mua vào và 152,8 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 700.000 đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều.

Giá vàng hôm nay 4 / 1 / 2026: Vàng nhẫn cao hơn vàng miếng - Ảnh 2.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo Kitco, vào lúc 4h30 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 4.328,43 USD/ounce, giảm gần 1% so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do khoảng 27.112 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 141,4 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và phí. Như vậy, giá vàng miếng SJC trong nước đang cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 11,4 triệu đồng/lượng, tiếp tục duy trì mức chênh lệch lớn.

Mặc dù giá vàng thế giới điều chỉnh, triển vọng trung và dài hạn của kim loại quý này vẫn được các tổ chức tài chính lớn đánh giá rất tích cực. Khảo sát vàng thường niên của Kitco News với sự tham gia của hàng trăm nhà đầu tư cá nhân cho thấy đa số kỳ vọng giá vàng sẽ lập đỉnh lịch sử mới và vượt mốc 5.000 USD/ounce trong năm 2026. Chỉ một tỷ lệ nhỏ cho rằng giá vàng có thể quay đầu giảm về dưới 4.000 USD/ounce.

Goldman Sachs nhận định vàng là tài sản hấp dẫn nhất trong nhóm hàng hóa năm 2026, nhấn mạnh vai trò của nhu cầu mua vàng từ các ngân hàng trung ương. Theo kịch bản tích cực, nếu dòng vốn đầu tư cá nhân gia tăng cùng xu hướng tích trữ của các tổ chức lớn, giá vàng hoàn toàn có thể vượt ngưỡng 4.900 USD/ounce.

