Giá vàng hôm nay 6/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC ở mức 138,6 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn các thương hiệu cũng điều chỉnh theo hướng người mua không mong muốn.
Giá vàng hôm nay trong nước
Tính đến 6h00, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở ngưỡng 137,1-139,1 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 136,5-139,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng chiều mua vào, tăng 300.000 đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2,8 triệu đồng/lượng.
Tính đến 9h00, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 133,5-136,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 900.000 đồng/lượng cả 2 chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 134,1-137,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 133,2-136,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 700.000 đồng/lượng cả 2 chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Khoảng cách mua - bán bị đẩy lên mức quá cao khiến rủi ro cho nhà đầu tư cá nhân tăng lên. Nhà đầu tư cá nhân, nhất là những người có tâm lý "lướt sóng", cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi xuống tiền.
Chốt phiên giao dịch 4/10, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 136,6-138,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.
Chỉ trong một tuần, vàng SJC đã tăng 2,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, tương ứng mức tăng khoảng 1,9%.
Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch ở mức 132,3-135 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng tăng 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt phiên hôm qua.
Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji tăng 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua, lên mức 132,6-135,6 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng thế giới
Giá vàng thế giới niêm yết lúc 6h00 ở ngưỡng 3.885 USD/ounce. Giá vàng thế giới phiên đầu tuần tiếp đà đi lên, lập kỷ lục mới. Lúc 8h35' hôm nay (ngày 6/10, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.905,6 USD/ounce, tăng 20,6 USD/ounce so với kết tuần qua.
Sáng 6/10, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 125,3 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 13,8 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
