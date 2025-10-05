Giá vàng trong nước hôm nay 5/10 vẫn giữ giá so với ngày hôm qua
GĐXH - Giá vàng miếng SJC tiếp tục duy trì quanh ngưỡng 136,6 - 138,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), trong khi đó giá vàng nhẫn sẽ có thể điều chỉnh tăng theo giá vàng thế giới.
Tính đến 6h00, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vãng nhẫn ở ngưỡng 132,6-135,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 133,6-136,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 136-138,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 900.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 1 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2,8 triệu đồng/lượng.
Giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 136,6 triệu đồng/lượng, bán ra 138,6 triệu đồng, tăng 3,6 triệu đồng so với cuối tuần trước. Đây là kỷ lục mới của vàng miếng trong nước. Chênh lệch mua bán vàng miếng SJC tiếp tục được duy trì ở mức 2 triệu đồng mỗi lượng nên người mua sau một tuần có lãi được 1,6 triệu đồng.
Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, giá vàng tiếp tục tăng, hiện giao dịch ở mức 3.886 USD/ounce. Với mức giá này ở thời điểm hiện tại, thì giá vàng thế giới quy đổi sang VND (đã tính thuế, phí gia công) đang ở mức 125,1 triệu đồng/lượng. Như vậy, chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước và thế giới rơi vào khoảng 13,5 triệu đồng/lượng.
