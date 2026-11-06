Honda trình làng xe ga giá 32 triệu đồng: Động cơ 125cc, đi 50km/1 lít xăng, thiết kế hiện đại phù hợp đi đô thị về Việt Nam cạnh tranh ra sao?

Xe ga 125cc Vespa giá 45 triệu đồng sang hơn SH Mode nâng cấp công nghệ về Việt Nam có giá ra sao? GĐXH - Xe ga 125cc Vespa ngoại hình cực sang trọng và hiện đại, sẵn sàng hạ đo ván Honda SH Mode với mức giá chỉ 45 triệu đồng.

Honda trình làng xe ga động cơ 125cc đi 50km/1 lít xăng, thiết kế hiện đại phù hợp đi đô thị

NS125GU - "siêu tay ga" mới của Honda mới được trình làng với giá quy đổi từ 32 triệu đồng tại Trung Quốc. Ảnh: Tổng hợp

Honda NS125GU được phát triển theo phong cách xe ga đô thị, hướng đến nhóm khách hàng trẻ yêu thích thiết kế hiện đại và cần một phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày. Mẫu xe gây ấn tượng với những đường nét góc cạnh, tạo diện mạo khỏe khoắn và khác biệt so với nhiều dòng xe ga phổ thông.

Điểm nhấn ở phần đầu xe là cụm đèn chiếu sáng gồm 4 bóng, trong đó có 2 đèn Projector LED chính và 2 đèn bổ sung phía dưới. Cách bố trí này không chỉ tạo nét nhận diện riêng mà còn góp phần tăng vẻ hiện đại cho tổng thể thiết kế.

Thân xe có kiểu dáng gọn gàng, kết hợp sàn để chân phẳng nhằm tối ưu tính tiện dụng. Cấu hình này phù hợp với những người thường xuyên sử dụng xe để đi làm, mua sắm hoặc mang theo các vật dụng cá nhân.

Ở phía sau, Honda NS125GU sở hữu phần đuôi tương đối rộng cùng yên xe được thiết kế phục vụ nhu cầu di chuyển hai người. Bảng đồng hồ kỹ thuật số hiển thị những thông tin cần thiết như tốc độ và mức nhiên liệu, giúp người lái thuận tiện theo dõi tình trạng vận hành.

Đáng chú ý, xe sử dụng bánh sau kích thước 10 inch. Thiết kế này góp phần duy trì vóc dáng nhỏ gọn, linh hoạt khi xoay trở trong đô thị. Dù vậy, bánh xe có đường kính nhỏ cũng có thể khiến cảm giác vận hành kém êm ái hơn khi đi qua những đoạn đường gồ ghề.

Với trọng lượng khoảng 109 kg, Honda NS125GU được đánh giá có lợi thế về khả năng xoay xở trong không gian hẹp. Người dùng cũng dễ dàng hơn khi dắt xe, quay đầu hoặc đưa xe vào các vị trí đỗ chật hẹp.

Phanh đĩa của Honda NS125GU. Ảnh: Tổng hợp

Về vận hành, Honda NS125GU được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, dung tích 124cc, làm mát bằng không khí. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 7 kW tại 7.750 vòng/phút, tương đương khoảng 9,5 mã lực, cùng mô-men xoắn cực đại 10 Nm tại 5.750 vòng/phút.

Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số tự động vô cấp CVT. Nhờ đó, người lái không cần thao tác sang số, thuận tiện hơn khi di chuyển trong điều kiện giao thông đông đúc, thường xuyên phải dừng và khởi hành.

Theo thông số nhà sản xuất công bố, mẫu xe có tốc độ tối đa khoảng 90 km/h. Đáng chú ý, mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ vào khoảng 2 lít/100km, tương đương trung bình 1 lít xăng cho quãng đường 50 km.

Với giả định giá xăng khoảng 24.000 đồng/lít, người dùng chỉ cần chi khoảng 48.000 đồng tiền nhiên liệu để di chuyển 100 km. Nếu đi 1.000km, lượng xăng tiêu thụ ước tính vào khoảng 20 lít, tương ứng chi phí khoảng 480.000 đồng.

Đây là mức tiêu hao đáng chú ý đối với một mẫu xe ga sử dụng động cơ xăng 124cc, đặc biệt với nhóm khách hàng thường xuyên di chuyển hằng ngày và quan tâm đến chi phí vận hành. Tuy nhiên, mức tiêu thụ thực tế còn phụ thuộc vào điều kiện giao thông, tải trọng, tốc độ và thói quen điều khiển xe.

Bên cạnh khả năng tiết kiệm nhiên liệu, hệ thống phanh cũng là một trong những trang bị đáng chú ý trên Honda NS125GU. Xe sử dụng phanh đĩa phía trước và phanh tang trống phía sau. Tùy phiên bản, người mua có thể lựa chọn hệ thống phanh kết hợp CBS hoặc chống bó cứng phanh ABS ở bánh trước.

Trong đó, CBS hỗ trợ phân bổ lực phanh giữa hai bánh theo thiết kế hệ thống, còn ABS giúp hạn chế hiện tượng bó cứng bánh xe khi phanh gấp, qua đó hỗ trợ người lái duy trì khả năng kiểm soát phương tiện.

Dù vậy, ABS không phải trang bị tiêu chuẩn trên toàn bộ các phiên bản Honda NS125GU. Khách hàng cần tìm hiểu kỹ cấu hình từng phiên bản để lựa chọn mẫu xe phù hợp với nhu cầu và ngân sách.

Giá xe ga Honda NS125GU

Tại Trung Quốc, Honda NS125GU được phân phối với tổng cộng 6 phiên bản, giá khởi điểm từ 8.280 nhân dân tệ, tương đương khoảng 32 triệu đồng. Mức giá này đưa mẫu xe vào nhóm xe ga phổ thông có chi phí tiếp cận tương đối dễ chịu tại thị trường này.

Mức tiêu hao nhiên liệu ấn tượng của "siêu tay ga" chỉ 2 lít/100km, tương đương với khoảng 48.000 đồng theo giá xăng hiện tại của Việt Nam. Ảnh: Tổng hợp

Sự kết hợp giữa thiết kế thể thao, động cơ 124cc, mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 2 lít/100 km và tùy chọn ABS bánh trước là những yếu tố giúp Honda NS125GU tạo thêm sức hút trong phân khúc xe ga đô thị.

Tuy nhiên, mức giá khoảng 32 triệu đồng nêu trên chỉ áp dụng tại Trung Quốc, chưa phải giá bán tại Việt Nam. Hiện chưa có thông tin chính thức về kế hoạch phân phối mẫu xe này trong nước. Nếu được đưa về Việt Nam, sức cạnh tranh của Honda NS125GU sẽ phụ thuộc đáng kể vào giá bán thực tế, trang bị trên từng phiên bản và chính sách phân phối của hãng.

Về Việt Nam giữ được mức giá quanh 32 - 35 triệu đồng, xe sẽ nằm đúng phân khúc "vàng" đang rất được ưa chuộng.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.