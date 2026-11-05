Xe ga 110cc ra mắt giá 21 triệu đồng siêu tiết kiệm xăng chỉ 1,7L/100 km, đẹp hơn SH Mode có gì nổi bật để cạnh tranh?

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Xe ga 110cc siêu tiết kiệm xăng chỉ 1,7L/100 km, đẹp hơn SH Mode có gì nổi bật?

Destini 110 Classique Edition

Hero MotoCorp vừa giới thiệu phiên bản đặc biệt Destini 110 Classique Edition tại thị trường Ấn Độ. Đây là phiên bản mới thuộc dòng xe tay ga Destini 110, được làm mới theo phong cách tân cổ điển (neo-retro), nổi bật với cách phối màu hai tông, bộ tem trang trí riêng cùng một số chi tiết nhận diện khác biệt.

Theo Tạp chí công nghệ Techz, so với phiên bản tiêu chuẩn, Hero Destini 110 Classique Edition tập trung chủ yếu vào những thay đổi về ngoại hình, trong khi thiết kế tổng thể và các thông số vận hành vẫn được giữ nguyên. Xe được phát triển dựa trên phiên bản VX, bổ sung hai tùy chọn phối màu mới gồm bạc Goldfish Silver nhám kết hợp xám Light Industrial Grey với các mảng ốp bên trong màu nâu, và nâu Aries Brown nhám đi cùng những chi tiết ốp màu đen. Cả hai đều sở hữu họa tiết tem sọc mới ở phần mặt nạ trước và hai bên thân xe, gương chiếu hậu đồng màu với thân xe, yên xe phối màu tương ứng. Ngoài ra, phiên bản đặc biệt còn được trang bị logo Classique Edition dạng nổi 3D cùng viền trang trí vành bánh, tạo điểm nhấn nhận diện.





Hero Destini 110 Classique Edition tập trung chủ yếu vào những thay đổi về ngoại hình

Về thiết kế và tiện ích, Destini 110 Classique Edition vẫn duy trì kiểu dáng xe tay ga gia đình với sàn để chân rộng, không gian ngồi thoải mái và yên xe dài 785 mm. Theo Hero MotoCorp, đây là một trong những mẫu xe có chiều dài yên nổi bật trong phân khúc. Xe sử dụng cụm đèn pha LED dạng projector, đèn hậu LED và đèn định vị, kết hợp bảng đồng hồ dạng kỹ thuật số kết hợp analog. Phía trước được bố trí hộc chứa đồ tích hợp cổng sạc USB, trong khi khoang chứa đồ dưới yên có dung tích 19 lít, đi kèm đèn chiếu sáng hỗ trợ người dùng khi lấy đồ trong điều kiện thiếu sáng.

Destini 110 Classique Edition vẫn duy trì kiểu dáng xe tay ga gia đình

Cung cấp sức mạnh cho Hero Destini 110 Classique Edition là động cơ xăng xi-lanh đơn, dung tích 110,9cc, làm mát bằng không khí. Khối động cơ này sản sinh công suất khoảng 8,1 mã lực và mô-men xoắn cực đại 8,87 Nm, kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT. Xe tiếp tục được trang bị công nghệ i3S (Idle Stop-Start System), có khả năng tự động ngắt động cơ khi xe dừng trong những điều kiện nhất định và khởi động lại khi người lái tiếp tục di chuyển, qua đó hỗ trợ tiết kiệm nhiên liệu khi vận hành trong đô thị. Mức tiêu thụ nhiên liệu được Hero công bố đạt khoảng 56,2 km/lít.





Cung cấp sức mạnh cho Hero Destini 110 Classique Edition là động cơ xăng xi-lanh đơn

Về trang bị vận hành, mẫu xe sử dụng phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đơn phía sau. Bộ vành đúc kích thước 12 inch được trang bị ở cả hai bánh, đi kèm lốp không săm có kích thước 90/90 ở phía trước và 100/80 ở phía sau. Hệ thống phanh tang trống kết hợp phanh liên kết CBS được trang bị trên phiên bản Classique Edition, trong khi phanh đĩa trước dành cho phiên bản ZX cao cấp hơn.

Hero Destini 110 Classique Edition có chiều dài cơ sở 1.302 mm, chiều cao yên 770 mm và khoảng sáng gầm 162 mm. Trọng lượng xe ở mức 114 kg, bình xăng dung tích 5,3 lít. Ngoài ra, mẫu xe còn có lợi thế về tính thực dụng với không gian để chân rộng và lốp sau bản lớn, hướng đến nhu cầu di chuyển hằng ngày của người dùng.

Giá xe ga 110cc Hero Destini 110 Classique Edition

Xe có giá bán 76.400 rupee (khoảng 20,8 triệu đồng), hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu xe tay ga đô thị nhỏ gọn, thực dụng nhưng vẫn có diện mạo riêng biệt.

Trước đó, theo Tạp chí Markettimes, Hero MotoCorp cũng đã ra mắt Hero Destini 110 tại thị trường nội địa. Mẫu xe này được phân phối với hai phiên bản: VX Cast Drum dùng phanh tang trống trước và ZX Cast Disc trang bị phanh đĩa trước.

Giá bán 2 phiên bản lần lượt là 72.000 Rs và 79.000 Rs (tương đương khoảng 21,4 triệu đồng và 23,5 triệu đồng), tức chỉ ngang ngửa với giá một chiếc Honda Wave Alpha tại Việt Nam – mức giá được đánh giá khá hấp dẫn cho một mẫu xe tay ga.

Có thể thấy, điểm nổi bật của Hero Destini 110 Classique Edition là phiên bản đặc biệt mang phong cách tân cổ điển (neo-retro). Mẫu xe này được phát triển dựa trên nền tảng của bản tiêu chuẩn VX nhưng được tinh chỉnh mạnh mẽ về mặt ngoại hình nhằm mang lại vẻ ngoài thanh lịch và thời trang hơn. Không chỉ vậy, với mức giá siêu rẻ chỉ 21,4 triệu đồng cho 1 xe ga 110cc, đây sẽ là lợi thế cực lớn của Hero Destini 110 Classique Edition nếu được đưa về Việt Nam.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.