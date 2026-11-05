Xe máy điện Yamaha NEO's giảm sốc, đại lý bán rẻ hơn cả giá niêm yết

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Xe máy điện Yamaha NEO's giảm sốc

Xe máy điện Yamaha NEO's.





Theo ghi nhận từ Tạp chí Thời trang vàng tại các đại lý Yamaha Town trên cả nước thì Yamaha Neo's 2026 đang có giá bán thấp hơn 900.000 đồng so với giá đề xuất của hãng.

Hiện nay, giá xe điện Yamaha Neo's 2026 tại các đại lý đang có giá bán từ 35 - 36 triệu đồng, đây giá đã có VAT nhưng chưa gồm các loại thuế phí ra biển số.

Ngoài ra, hiện hãng đã tung ra CTKM "Tặng thẻ thành viên xe điện Yamaha" áp dụng tại khu vực TP. Hồ Chí Minh với khách hàng đang sử dụng xe điện Yamaha NEO's (mua trước ngày 01/04/2026) và mua từ 01/04/2026 đến hết 31/03/2027.

Với thẻ thành viên, bạn có thể tới các Đại Lý Yamaha Town để thực hiện thủ tục Đổi Pin đã sạc đầy tại Đại Lý để tiếp tục di chuyển mà không cần hoàn trả Pin.

Bảng giá xe máy điện Yamaha NEO's tháng 11/2026

Giá xe Yamaha Neo's tháng 11 Giá đề xuất Giá đại lý Yamaha Neo's màu Đen 36.900.000 36.000.000 Yamaha Neo's màu Trắng 36.900.000 36.000.000 Yamaha Neo's màu Xanh 36.900.000 36.000.000



Giá xe đã bao gồm VAT, bộ sạc và một pin đi kèm. Giá đại lý có thể thay đổi theo khu vực và chương trình bán hàng.

Với mức giá hiện tại, Yamaha NEO's hướng đến nhóm khách hàng cần một chiếc xe điện sử dụng hằng ngày, đồng thời quan tâm đến thương hiệu, thiết kế và hệ thống dịch vụ hậu mãi.

Đáng chú ý, xe được bán kèm một pin lithium, giúp khách hàng có thể sử dụng ngay mà không phải mua riêng bộ pin ban đầu.

Tuy nhiên, nếu muốn trang bị thêm pin thứ hai, người dùng cần tính toán kỹ bởi mức giá tham khảo của pin mua thêm lên tới 27 triệu đồng. Khoản chi này tương đương khoảng 78% giá bán xe tại đại lý, do đó không phải lựa chọn kinh tế với mọi khách hàng.

Xe máy điện Yamaha NEO's có gì đáng mua hơn các xe máy điện khác ?

Yamaha NEO's sở hữu thiết kế hiện đại, nhỏ gọn

Một trong những ưu điểm nổi bật của dòng xe Yamaha NEO'S là khả năng vận hành giống như xe máy. Cụ thể, Yamaha NEO'S có khả năng phanh bằng động cơ, mang đến trải nghiệm lái vững chắc và tin cậy hơn các dòng xe khác. Khi nhả ga, động cơ sẽ tự động hãm tốc độ lại mà không cần dùng đến phanh, khiến việc di chuyển trở nên rất an toàn. Độ nhạy tay ga tốt khiến chiếc xe có thể khởi hành ngang dốc một cách dễ dàng.

Đây chính là lý do khiến cho Yamaha NEO'S trở nên hoàn toàn khác biệt với các dòng xe điện khác trên thị trường.

NEO'S còn được trang bị động cơ điện thế hệ mới YIPU 2, thiết kế độc quyền của Yamaha với khả năng tăng tốc vô cùng êm ái và bền bỉ. Động cơ, phanh sau, hệ thống điều khiển MCU được gắn vào càng sau (tay gắp sau) của xe, rất dễ dàng khi tháo bánh xe để vá hay thay thế lốp.

Theo công bố của nhà sản xuất, Yamaha NEO'S có thể đi được quãng đường lên tới 72 km/ pin với một lần sạc đầy trong 8 tiếng với điều kiện duy trì tốc độ 30 km/h. Có thể gia tăng quãng đường di chuyển lên tới 144 km nếu lắp thêm 1 pin phụ.

Mẫu xe máy điện của Yamaha còn được trang bị hàng loạt các tiện ích như hệ thống khóa thông minh, cổng sạc điện thoại, hộc để đồ, cụm đồng hồ LCD, pin có thể tháo rời để sạc trong nhà hoặc sạc trực tiếp tại xe, cốp xe rộng, ứng dụng kết nối với xe qua điện thoại Y-Connect… Các tiện ích trên đều rất hiện đại, phù hợp với các khách hàng trẻ đầy năng động.

Bên cạnh đó, việc sở hữu thiết kế trẻ trung, năng động, cùng các đường nét mang hơi hướng "futuristic", bảng màu trung tính dễ sử dụng, NEO'S chính là một sự lựa chọn hoàn hảo dành cho các khách hàng trẻ.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Theo Tạp chí Nhịp sống thị trường, với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega

Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ.

Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Theo DKBike, với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận.

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.