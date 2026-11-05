Xe máy điện Honda lộ diện ở Việt Nam: Giá 23 triệu đồng, thiết kế độc đáo, đi 105km/ lần sạc

Xe máy điện Honda thiết kế độc đáo, đi 105km/1 lần sạc

Honda Zoomer e: có khả năng cao vào Việt Nam - Ảnh: Honda





Theo Tạp chí Kinh doanh chứng khoán Việt Nam, Honda Zoomer e: là mẫu xe điện được phát triển và phân phối tại Trung Quốc thông qua liên doanh Wuyang-Honda. Phiên bản 2026 tiếp tục kế thừa phong cách thiết kế của dòng Zoomer 50cc từng gây chú ý nhờ ngoại hình khác biệt so với những mẫu xe tay ga truyền thống.

Điểm nhận diện nổi bật nhất là hệ thống khung thép dạng ống được để lộ ra bên ngoài, thay vì che kín bằng các tấm ốp nhựa.

Honda Zoomer e: trong hồ sơ đăng ký sở hữu kiểu dáng công nghiệp ở Việt Nam - Ảnh chụp màn hình





Cách thiết kế này tạo nên vẻ ngoài khỏe khoắn mang hơi hướng xe địa hình thu nhỏ, đồng thời giúp Zoomer e: có diện mạo riêng trong phân khúc phương tiện điện đô thị.

Phần đầu xe sử dụng cụm đèn pha đôi hình tròn, kết hợp thiết kế vuông vức và tay lái đặt cao. Các chi tiết được bố trí theo hướng tối giản, phù hợp với phong cách trẻ trung mà mẫu xe hướng đến.

Về kích thước, Honda Zoomer e: 2026 có chiều dài 1.700 mm, rộng 765 mm và cao 1.030 mm. Chiều dài cơ sở đạt 1.220 mm.

Chiều cao yên ở mức 728 mm giúp người sử dụng có vóc dáng nhỏ dễ dàng chống chân khi dừng xe. Theo thông tin được giới thiệu, trọng lượng xe ở mức 54,5 kg.

Khác với nhiều mẫu xe máy điện có tốc độ tối đa từ 50 đến 80 km/h, Honda Zoomer e: 2026 được phát triển theo hướng ưu tiên khả năng di chuyển linh hoạt ở tốc độ thấp. Xe sử dụng động cơ điện công suất 400W, với tốc độ tối đa được giới hạn ở mức 25 km/h.

Tại Trung Quốc, mẫu xe được phân loại theo nhóm xe đạp điện dựa trên các quy định và tiêu chuẩn áp dụng tại thị trường này. Cấu hình vận hành trên phù hợp với những hành trình ngắn, nơi người sử dụng không cần duy trì tốc độ cao.

Về nguồn năng lượng, Honda cung cấp hai lựa chọn pin lithium cho Zoomer e: 2026. Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng bộ pin 48V/24Ah, với phạm vi hoạt động công bố tối đa 80 km sau mỗi lần sạc. Trong khi đó, phiên bản cao cấp được trang bị pin 48V/30Ah, nâng quãng đường di chuyển tối đa lên 105 km.

Phạm vi hoạt động thực tế có thể thay đổi theo tải trọng, địa hình, nhiệt độ môi trường, tình trạng pin và thói quen vận hành.

Bên cạnh đó, thời gian sạc đầy, tuổi thọ pin và chính sách thay thế bộ pin cũng là những thông tin cần được làm rõ nếu mẫu xe được đưa về Việt Nam.

Honda Zoomer e: 2026 sử dụng phanh đĩa ở cả bánh trước và bánh sau, thay cho cấu hình phanh đĩa trước kết hợp phanh tang trống sau trên phiên bản trước.

Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS cũng được bổ sung nhằm hỗ trợ hạn chế hiện tượng trượt bánh khi tăng tốc trên những bề mặt có độ bám thấp. Tuy nhiên, công nghệ này chỉ có vai trò hỗ trợ và không thay thế thao tác điều khiển an toàn của người lái.

Xe có thể đi tới 105km/sạc - Ảnh: Honda





Ở phía sau, hệ thống giảm xóc được giới thiệu có khả năng điều chỉnh 5 cấp độ giúp người sử dụng lựa chọn thiết lập phù hợp với nhu cầu vận hành.

Một trang bị đáng chú ý khác là hệ thống kết nối WI LINK, cho phép người dùng sử dụng điện thoại thông minh để thực hiện một số thao tác với phương tiện, bao gồm mở khóa.

Ngoài điện thoại, xe điện này còn hỗ trợ các phương thức mở khóa khác như chìa cơ, Bluetooth hoặc chìa khóa thông minh tùy cấu hình.

Các tiện ích khác được giới thiệu gồm cổng sạc USB và chức năng duy trì tốc độ, hỗ trợ người dùng khi di chuyển trên những tuyến đường phù hợp.

Xe có khoảng để chân 300mm - Ảnh: Honda





Đáng chú ý, sự xuất hiện của thiết kế Honda Zoomer e: trong Công báo sở hữu công nghiệp tháng 1/2026 tại Việt Nam là một tín hiệu cho thấy mẫu xe đã được quan tâm về mặt bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp.

Tuy nhiên, việc công bố đơn hoặc đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp không đồng nghĩa Honda đã xác nhận kế hoạch kinh doanh, nhập khẩu hay lắp ráp mẫu xe tại Việt Nam.

Giá xe máy điên Honda Zoomer e: nếu về Việt Nam

Tại Trung Quốc, Honda Zoomer e: 2026 có giá khởi điểm 5.999 nhân dân tệ (tương đương khoảng 23,2 triệu đồng theo mức quy đổi được công bố). Phiên bản cao cấp có giá 6.699 nhân dân tệ (tương đương khoảng 25,9 triệu đồng).

Theo Tạp chí Tri thức và cuộc sống, đáng chú ý, dù chưa được phân phối chính hãng tại Việt Nam, thiết kế của Honda Zoomer e: đã xuất hiện trong Công báo sở hữu công nghiệp tháng 1/2026. Thông tin này thu hút sự quan tâm trong bối cảnh Honda đang từng bước mở rộng danh mục phương tiện điện tại thị trường trong nước.

Hiện Honda Việt Nam chưa công bố thời điểm mở bán cũng như giá bán chính thức của Zoomer e: tại thị trường trong nước.

Ngoài ra, nếu được đưa về Việt Nam, việc phân loại phương tiện và yêu cầu đối với người điều khiển sẽ phải căn cứ vào hồ sơ kỹ thuật, chứng nhận của xe và quy định pháp luật Việt Nam, thay vì mặc nhiên áp dụng cách phân loại tại Trung Quốc.

Với giá bán tương đương 23 triệu đồng, Honda Zoomer e: hoàn toàn phù hợp với định hướng mang xe máy điện giá phải chăng về Việt Nam, như những gì Tổng giám đốc Honda Việt Nam, bà Sayaka Arai, từng tiết lộ trong một phát biểu với tờ Nikkei Asia hồi tháng 7.

Xe đã có phiên bản 2026, lấy cảm hứng từ Honda Zoomer 50cc từng được nhiều người biết đến nhờ thiết kế khác biệt.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Theo Tạp chí Nhịp sống thị trường, với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega

Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ.

Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Theo DKBike, với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận.

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.