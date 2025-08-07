Giá vàng hôm nay 7/8: Vàng SJC, vàng nhẫn ra sao?

Giá vàng hôm nay 6/8: Vàng SJC, vàng nhẫn ra sao khi giá thế giới biến động? GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC, vàng nhẫn liêu có đẩy lên đỉnh cao kỷ lục mới do giá thế giới tăng nhanh?

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng miếng trong nước sắp chạm đỉnh lịch sử 124 triệu đồng/lượng.

Tính đến 9h00 ngày 7/8, giá vàng miếng SJC được Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết ở ngưỡng 122,4-123,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với sáng qua. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 1,4 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 122,2-123,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 1,6 triệu đồng/lượng.

Tính đến 9h00 ngày 7/8, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117,5-120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117,8-120,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong nước, giá vàng treo cao ở đỉnh lịch sử. Tới cuối phiên giao dịch 6/8, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji được niêm yết ở mức 122,2-123,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều so với phiên liền trước dù giá thế giới giảm. Mức giá này chỉ còn thấp hơn chút ít so với đỉnh cao lịch sử 124 triệu đồng/lượng (ghi nhận hôm 22/4).

SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 116,8-119,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với phiên trước. Doji công bố giá nhẫn trơn ở mức 117,5-120 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới niêm yết lúc 22h30 ngày 6/8 ở ngưỡng 3.374,8 USD/ounce, giảm nhẹ so với một ngày trước.

Tới 20h10 ngày 6/8 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 3.370 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York ở mức 3.425 USD/ounce.

So với cuối năm 2024, giá vàng thế giới đã tăng khoảng 28,4%, tương đương 745 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng, vàng thế giới tương đương 108,3 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế, phí), thấp hơn khoảng 15,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước cùng thời điểm.

Giá vàng trên sàn New York tối 6/8 (giờ Việt Nam) giảm khoảng 10-15 USD so với phiên liền trước, từ mức cao nhất là 3.385 USD/ounce. Nguyên nhân chính là do áp lực chốt lời sau chuỗi tăng mạnh.