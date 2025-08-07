Giá vàng hôm nay 7/8: Vàng SJC, vàng nhẫn ra sao?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC trụ sát trên đỉnh lịch sử, vàng nhẫn cao kỷ lục dù giá thế giới biến động.
Giá vàng hôm nay trong nước
Tính đến 9h00 ngày 7/8, giá vàng miếng SJC được Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết ở ngưỡng 122,4-123,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với sáng qua. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 1,4 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 122,2-123,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 1,6 triệu đồng/lượng.
Tính đến 9h00 ngày 7/8, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117,5-120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117,8-120,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Trong nước, giá vàng treo cao ở đỉnh lịch sử. Tới cuối phiên giao dịch 6/8, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji được niêm yết ở mức 122,2-123,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều so với phiên liền trước dù giá thế giới giảm. Mức giá này chỉ còn thấp hơn chút ít so với đỉnh cao lịch sử 124 triệu đồng/lượng (ghi nhận hôm 22/4).
SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 116,8-119,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với phiên trước. Doji công bố giá nhẫn trơn ở mức 117,5-120 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng hôm nay thế giới
Giá vàng thế giới niêm yết lúc 22h30 ngày 6/8 ở ngưỡng 3.374,8 USD/ounce, giảm nhẹ so với một ngày trước.
Tới 20h10 ngày 6/8 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 3.370 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York ở mức 3.425 USD/ounce.
So với cuối năm 2024, giá vàng thế giới đã tăng khoảng 28,4%, tương đương 745 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng, vàng thế giới tương đương 108,3 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế, phí), thấp hơn khoảng 15,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước cùng thời điểm.
Giá vàng trên sàn New York tối 6/8 (giờ Việt Nam) giảm khoảng 10-15 USD so với phiên liền trước, từ mức cao nhất là 3.385 USD/ounce. Nguyên nhân chính là do áp lực chốt lời sau chuỗi tăng mạnh.
