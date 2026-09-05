Người dân hưởng lợi gì nếu được cấp 'sổ đỏ điện tử'

Sang tên sổ đỏ cho con năm 2026 và những khoản phí phải nộp GĐXH - Sang tên sổ đỏ là cách gọi khác của thủ tục đăng ký biến động khi chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế quyền sử dụng đất. Lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân, phí công chứng, chứng thực... là một trong những khoản phí bắt buộc phải nộp khi sang tên sổ đỏ cho con hiện nay.

Năm 2026: Hướng dẫn làm hồ sơ cấp sổ đỏ lần đầu tại UBND xã theo quy định mới nhất GĐXH - Hiện nay, người dân muốn xin cấp sổ đỏ tại cấp xã, cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ và hoàn thiện theo trình tự sau.