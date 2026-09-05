Người dân hưởng lợi gì nếu được cấp 'sổ đỏ điện tử'

Người dân hưởng lợi gì nếu được cấp 'sổ đỏ điện tử'

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Hồng Thủy
Hồng Thủy
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GĐXH - Cục Quản lý đất đai vừa đưa ra đề xuất hoàn thiện hành lang pháp lý và hạ tầng kỹ thuật để triển khai Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dạng điện tử (Sổ đỏ điện tử). Nếu được thông qua, đây sẽ là bước chuyển lớn trong quản lý tài sản đất đai tại Việt Nam.

Người dân hưởng lợi gì nếu được cấp 'sổ đỏ điện tử' - Ảnh 1.Sang tên sổ đỏ cho con năm 2026 và những khoản phí phải nộp

GĐXH - Sang tên sổ đỏ là cách gọi khác của thủ tục đăng ký biến động khi chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế quyền sử dụng đất. Lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân, phí công chứng, chứng thực... là một trong những khoản phí bắt buộc phải nộp khi sang tên sổ đỏ cho con hiện nay.

Người dân hưởng lợi gì nếu được cấp 'sổ đỏ điện tử' - Ảnh 2.Năm 2026: Hướng dẫn làm hồ sơ cấp sổ đỏ lần đầu tại UBND xã theo quy định mới nhất

GĐXH - Hiện nay, người dân muốn xin cấp sổ đỏ tại cấp xã, cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ và hoàn thiện theo trình tự sau.

Người dân hưởng lợi gì nếu được cấp 'sổ đỏ điện tử' - Ảnh 3.Tin sáng 26/8: Từ 31/8, chậm sang tên sổ đỏ có thể bị phạt tới 6 triệu đồng; Thông báo mới về việc nhận trợ cấp hằng tháng cho người chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu

GĐXH - Theo quy định mới nhất, từ 31/8/2026, tổ chức chậm thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ có thể bị phạt đến 6 triệu đồng, cá nhân có cùng hành vi này bị phạt tối đa 3 triệu đồng.

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