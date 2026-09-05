Người dân hưởng lợi gì nếu được cấp 'sổ đỏ điện tử'

Tỷ giá USD hôm nay 5/9: Đồng Đô la Mỹ 'chợ đen' tiếp tục đi ngangGiá cả thị trường -
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ bảy ngày 5/9/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.
Xuất hiện xe máy điện đi tới 80km/lần sạc, có NFC và 3 chế độ lái giá 16 triệu đồngGiá cả thị trường -
GĐXH - Xe máy điện phù hợp đô thị với tốc độ tối đa 39 km/h, tầm hoạt động tới 80km cùng NFC, Smartkey và khả năng kết nối điện thoại.
Trải nghiệm ô tô điện giá 199 triệu đồng sắp bán ở Việt Nam 3 phiên bản, sạc đầy đi 222 km, có sạc nhanh lẫn sạc chậmGiá cả thị trường -
GĐXH - Ô tô điện Bestune Xiaoma mới còn cung cấp 3 lựa chọn trang bị, nổi bật với khả năng sạc nhanh cùng hàng loạt tiện ích khác.
Giá vàng hôm nay 5/9: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji tăng bao nhiêu tiền/chỉ?Giá cả thị trường -
GĐXH - Giá vàng trong nước sáng 5/9 duy trì đà tăng, trong đó vàng nhẫn tại một số thương hiệu được bán ra tới 150,5 triệu đồng/lượng.
Chất hơn Honda Air Blade, xe ga 125cc đồng thiết kế thể thao, trang bị ấn tượng vượt tầm giá chỉ 27,5 triệu đồngGiá cả thị trường -
GĐXH - Xe ga 125cc sở hữu thiết kế thể thao hơn Honda Air Blade, dễ hút khách hơn Vision với mức giá chỉ 27 triệu đồng.
Xuất hiện xe máy điện tốc độ 100 km/h, di chuyển tới 285 km/sạc, giá 49,9 triệu đồngGiá cả thị trường -
GĐXH - Xe máy điện nổi bật với động cơ điện 7.000W, tốc độ tối đa 100 km/h và phạm vi di chuyển tới 285 km mỗi lần sạc.
Đẹp hơn SH Mode, xe ga 125cc giá 48 triệu đồng thiết kế sang trọng, tích hợp công nghệ hybrid sẽ về Việt Nam?Giá cả thị trường -
GĐXH - Xe ga 125cc sở hữu thiết kế sang trọng như Honda SH Mode, dễ hút khách hơn LEAD với mức giá 48 triệu đồng.
Đồng hồ y tế thông minh tích hợp cảnh báo khẩn cấp, thiết kế dễ dùng cực hợp cho người cao tuổiGiá cả thị trường -
GĐXH - Hiện nay, các mẫu đồng hồ y tế thông minh hỗ trợ đo huyết áp, điện tâm đồ (ECG) và cảnh báo té ngã là những lựa chọn được nhiều gia đình có ông bà, cha mẹ là người cao tuổi, ở tuổi hưu quan tâm.
Cập nhật giá xe Honda SH Mode chi tiết và mới nhấtGiá cả thị trường -
GĐXH - Giá xe Honda SH Mode tiếp tục giữ nguyên mức niêm yết từ nhà sản xuất, tuy nhiên, giá bán thực tế tại các đại lý lại ghi nhận mức chênh lệch khá cao.
Giá vàng hôm nay: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji tăng bao nhiêu tiền/1 chỉ?Giá cả thị trường -
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn tăng 70 nghìn đồng/chỉ.