Tỷ giá USD hôm nay 5/9: Đồng Đô la Mỹ 'chợ đen' tiếp tục đi ngang

Giá vàng hôm nay 5/9: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji tăng bao nhiêu tiền/chỉ? GĐXH - Giá vàng trong nước sáng 5/9 duy trì đà tăng, trong đó vàng nhẫn tại một số thương hiệu được bán ra tới 150,5 triệu đồng/lượng.

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF tăng 0,25%, hiện ở mức 99,16 điểm.

Tỷ giá ngoại tệ, so với đồng USD, đồng EUR giảm 0,12%, xuống 1,1611 USD/EUR. Đồng yên Nhật tăng 0,26%, lên 156,19 yên/USD...

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY ở vùng 99,16 điểm. USD ngân hàng giảm. USD tự do đi ngang. Đồng yên Nhật, đồng EUR đồng loạt giảm giá.

Đồng USD tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu sau khi báo cáo việc làm tháng 8 của Mỹ cho thấy nền kinh tế tạo thêm 162.000 việc làm, vượt xa dự báo 56.000 việc làm, qua đó củng cố kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất trong tháng 9. Tuy nhiên, đồng bạc xanh đã thu hẹp một phần đà tăng khi nhà đầu tư chờ đợi các số liệu lạm phát quan trọng công bố vào tuần tới.

Tỷ lệ thất nghiệp giữ ở mức 4,1%, trong khi tăng trưởng tiền lương chậm lại còn 3,1%, cho thấy áp lực lạm phát có dấu hiệu hạ nhiệt. Sau báo cáo việc làm, thị trường nâng xác suất Fed tăng lãi suất tháng 9 lên 57%, từ 50% trước đó.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 5/9, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đã giảm 10 đồng so với phiên trước đó, ở mức 25.605 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước giảm nhẹ cả chiều mua vào và bán ra so với phiên ngày hôm qua, ở vùng 24.375 đồng mua vào và 26.835 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 5/9/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 5/9/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 5/9/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 5/9/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 5/9/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 5/9/2026.

Tỷ giá USD hôm nay giảm tại một số ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank giá USD giảm 30 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 25,845-26,255 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD đã giảm 139 đồng chiều mua vào và giảm 44 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó, ở mức 25.695-26.235 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,880-26,260 đồng/USD, đã giảm 25 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với 2 phiên trước đó.

Tại các tiệm vàng, giá Đô la Mỹ hôm nay 5/9/2026, khảo sát lúc 14h18 phút ghi nhận không thay đổi so với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 26.010 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.110 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 5/9, giảm tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, giá đồng EUR mua vào và bán ra vẫn niêm yết ở mức 29,514.76-31,071.21 đồng/EUR, đã giảm 47 đồng chiều mua vào và giảm 49 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.399-31.119 đồng/EUR, đã giảm 384 đồng chiều mua vào và giảm 26 đồng chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,704-31,135 đồng/EUR, đã giảm 42 đồng chiều mua vào và giảm 46 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tại các tiệm vàng, giá Euro hôm nay 5/9/2026 khảo sát lúc 14h23 phút hiện đang được mua vào là 30.205 đồng và bán ra là 30.305 đồng, không thay đổi so với cùng thời điểm ghi nhận hôm qua.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật giảm xuống vùng 160.90-172.01 đồng/Yen; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên Nhật chỉ nhích nhẹ, ở vùng 161,26-172,76 đồng/Yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 162.17-172.31 đồng, giảm mạnh so với phiên hôm qua.

Tình hình địa chính trị thế giới ảnh hưởng trực tiếp tới giá đồng bạc xanh, phiên hôm qua, dù nhích nhẹ nhưng đồng USD đã thu hẹp một phần đà tăng. Tại thị trường trong nước, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà tiếp tục giảm nhẹ sau một thời gian dài giữ giá cao. Hôm nay giá USD khối ngân hàng thương mại giảm nhẹ và thị trường tự do vẫn tiếp tục chững giá. Nhưng nhìn chung, mặt bằng tỷ giá hiện nay chưa tạo áp lực lớn đối với các nhu cầu thanh toán, du học hay du lịch bằng ngoại tệ.

Tỷ giá USD hôm nay 4/9: Tỷ giá trung tâm tăng lên 25.615 đồng/USD GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ sáu ngày 4/9/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.