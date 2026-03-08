Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Giá vàng hôm nay 8/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý điều chỉnh ra sao?

Chủ nhật, 10:52 08/03/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Trà My (t/h)
Trà My (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở trong nước tăng mạnh theo theo thị trường quốc tế, vàng miếng SJC tăng 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng hôm nay trong nước

Tính đến 6h00, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 182-185 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC được Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở ngưỡng 182-185 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 181-183,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), 182,2-185 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 tại DOJI chốt ở mức 182-185 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức chốt phiên trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 182-185 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 182-185 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Hiện chênh lệch mua vào - bán ra vàng đang ở ngưỡng rất cao, quanh mức 3 triệu đồng/lượng, tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ đối với nhà đầu tư.

Giá vàng hôm nay 8/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý tăng bao nhiêu? - Ảnh 1.

Hiện chênh lệch mua vào - bán ra vàng đang ở ngưỡng rất cao, quanh mức 3 triệu đồng/lượng. Ảnh minh họa

Giá vàng hôm nay thế giới

Lúc 6h00 sáng nay, giá vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 5.172 USD/ounce. So với một ngày trước, giá vàng thế giới tăng 32,4 USD.

Theo các chuyên gia, giá vàng vẫn duy trì trên các vùng hỗ trợ ở mức cao lịch sử, cho thấy nhu cầu cơ bản đối với kim loại quý vẫn khá vững chắc. Các yếu tố mang tính cấu trúc đang hạn chế khả năng lãi suất có thể tăng quá cao. Trong bối cảnh nợ công toàn cầu ngày càng gia tăng, chi phí vay vốn cao kéo dài sẽ tạo áp lực lớn lên tài chính của các chính phủ. Khi đó, các ngân hàng trung ương có thể buộc phải giảm lãi suất hoặc can thiệp vào thị trường trái phiếu để ổn định kinh tế.

Một số chuyên gia cho rằng căng thẳng quân sự gần đây có thể vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát và thị trường có thể ổn định trở lại khi tình hình lắng dịu. Nếu xung đột kéo dài, nguy cơ bất ổn tài chính có thể quay trở lại. Trong kịch bản đó, nhà đầu tư có thể tiếp tục tìm đến vàng như một công cụ phòng vệ trước rủi ro kinh tế và địa chính trị.

Ở góc nhìn dài hạn, triển vọng của vàng gắn liền với những thay đổi sâu rộng trong cấu trúc kinh tế toàn cầu. Xu hướng phi toàn cầu hóa, phân mảnh địa chính trị và việc sử dụng chính sách kinh tế như công cụ chiến lược đang khiến nhiều quốc gia xem xét lại chiến lược dự trữ ngoại hối và liên minh tài chính.

Theo khảo sát về giá vàng tuần tới của Kitco, cả giới phân tích lẫn nhà đầu tư đều kỳ vọng giá kim loại quý sẽ tăng trở lại trong những ngày tới.

Cụ thể, tại cuộc khảo sát ở Phố Wall, có 18 chuyên gia phân tích tham gia trả lời. Trong đó có 50% cho rằng giá vàng sẽ tăng, 22% dự báo giá giảm và 28% còn lại nhận định giá đi ngang.

Tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street, các nhà đầu tư cá nhân lạc quan về đà đi lên của giá vàng. Có 340 nhà đầu tư trả lời với con số 60% người được hỏi nói giá vàng tăng tiếp, chỉ 16% cho rằng giá giảm và 22% còn lại nhận định kim loại quý đi ngang.

Dù giới phân tích nhận định giá vàng giảm tiếp nhưng số lượng chuyên gia lạc quan với triển vọng của kim loại quý vẫn áp đảo. Ông Colin Cieszynski, chiến lược gia trưởng thị trường tại SIA Wealth Management, nói với Kitco rằng những ngày này không chỉ giá vàng biến động mà các tài sản khác cũng tăng. Xu hướng của vàng vẫn tích cực khi liên tục đứng vững trên mốc 5.000 USD/ounce. Dù đồng USD đi lên nhưng vai trò trú ẩn an toàn của vàng chưa thay đổi.

Ông Ilya Spivak, Trưởng bộ phận vĩ mô toàn cầu tại Tastylive, nhận định vàng có thể sớm rũ bỏ áp lực bán tháo, trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và nhà đầu tư vẫn có nhu cầu cao đối với các loại tài sản "trú ẩn an toàn".

Ông Christopher Wong, chiến lược gia tại OCBC, khẳng định các yếu tố nền tảng hỗ trợ vàng như bất ổn địa chính trị, chính sách khó dự đoán và nhu cầu đa dạng hóa danh mục đầu tư vẫn được giữ vững, ít nhất là trong ngắn hạn.

Giá vàng hôm nay 6/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm sốc bao nhiêu?Giá vàng hôm nay 6/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm sốc bao nhiêu?

GĐXH - Giá vàng hôm nay giảm mạnh theo theo thị trường quốc tế, vàng miếng SJC giảm 2,2 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 179,5 - 182,5 triệu đồng/lượng.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Nhập viện một mình ở tuổi 75, tôi chợt hiểu: Tuổi già trông chờ con cái đôi khi là canh bạc

Nhập viện một mình ở tuổi 75, tôi chợt hiểu: Tuổi già trông chờ con cái đôi khi là canh bạc

Bộ Công Thương kích hoạt kịch bản ứng phó biến động Trung Đông, tập trung 3 trụ cột chính để bảo đảm an ninh năng lượng

Bộ Công Thương kích hoạt kịch bản ứng phó biến động Trung Đông, tập trung 3 trụ cột chính để bảo đảm an ninh năng lượng

Bộ Công thương hỏa tốc yêu cầu kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu

Bộ Công thương hỏa tốc yêu cầu kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu

Ngày cưới thành cơn ác mộng khi người yêu cũ của chú rể xuất hiện theo cách này

Ngày cưới thành cơn ác mộng khi người yêu cũ của chú rể xuất hiện theo cách này

Top cung hoàng đạo nữ nhạy cảm thái quá: Chuyện nhỏ cũng có thể thành chuyện lớn

Top cung hoàng đạo nữ nhạy cảm thái quá: Chuyện nhỏ cũng có thể thành chuyện lớn

Cùng chuyên mục

Hatchback hạng A giá 185 triệu đồng của Toyota 4 phiên bản tùy chọn, thiết kế thể thao, 6 túi khí an toàn, rẻ hơn Kia Morning, chỉ ngang Honda SH phù hợp với người chưa giàu

Hatchback hạng A giá 185 triệu đồng của Toyota 4 phiên bản tùy chọn, thiết kế thể thao, 6 túi khí an toàn, rẻ hơn Kia Morning, chỉ ngang Honda SH phù hợp với người chưa giàu

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Hatchback hạng A của Toyota sở hữu diện mạo trẻ trung, trang bị tiện nghi đáng chú ý cùng gói an toàn nổi bật.

Giá nhà tập thể tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy (Hà Nội) đã vượt ngưỡng 4 tỷ đồng/căn

Giá nhà tập thể tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy (Hà Nội) đã vượt ngưỡng 4 tỷ đồng/căn

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, cùng với tốc độ tăng giá chung của nhiều loại hình nhà ở khác, những căn nhà tập thể cũ tại 3 phường mới phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy được sáp nhập từ quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cũ cũng đang được rao bán với giá hơn 4 tỷ đồng/căn.

Xe máy điện giá 45 triệu đồng của Honda bán ở Việt Nam trang bị cao cấp, công suất cao, pin rời tháo lắp tiện lợi, rẻ ngang xe Lead

Xe máy điện giá 45 triệu đồng của Honda bán ở Việt Nam trang bị cao cấp, công suất cao, pin rời tháo lắp tiện lợi, rẻ ngang xe Lead

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện Honda CUV e: sẽ chính thức được mở bán tại thị trường Việt Nam từ ngày 26/03/2026 sở hữu trang bị cap cấp vượt tầm.

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) Chủ nhật ngày 8/3/2026: Cúp điện gần 12 tiếng/ngày một số khu dân cư để sửa chữa

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) Chủ nhật ngày 8/3/2026: Cúp điện gần 12 tiếng/ngày một số khu dân cư để sửa chữa

Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), ngày 8/3/2026 nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 7/3: USD tại ngân hàng đi ngang, thị trường tự do giảm nhẹ

Tỷ giá USD/VND hôm nay 7/3: USD tại ngân hàng đi ngang, thị trường tự do giảm nhẹ

Giá cả thị trường - 16 giờ trước

GĐXH - Tỷ giá USD/VND hôm nay (7/3) trong nước ghi nhận diễn biến ổn định tại các ngân hàng thương mại, trong khi giá USD trên thị trường tự do giảm nhẹ so với phiên trước.

Hatchback hạng A giá 168 triệu đồng thiết kế thanh lịch, 5 cửa, 3 màu tùy chọn, công nghệ vượt tầm, rẻ hơn Kia Morning chỉ như Honda SH cực hợp với chị em nếu bán ở Việt Nam?

Hatchback hạng A giá 168 triệu đồng thiết kế thanh lịch, 5 cửa, 3 màu tùy chọn, công nghệ vượt tầm, rẻ hơn Kia Morning chỉ như Honda SH cực hợp với chị em nếu bán ở Việt Nam?

Giá cả thị trường - 17 giờ trước

GĐXH - Hatchback hạng A Wuling Hongguang Mini EV nếu được bán tại Việt Nam hứa hẹn sẽ tạo nên cơn sốt với các chị em nhờ thiết kế dễ thương cùng 3 màu tùy chọn.

Giá xăng dầu tiếp tục bật tăng rất mạnh, xăng RON95-III vượt ngưỡng 27.000 đồng/lít

Giá xăng dầu tiếp tục bật tăng rất mạnh, xăng RON95-III vượt ngưỡng 27.000 đồng/lít

Giá cả thị trường - 17 giờ trước

GĐXH - Chiều 7/3, Bộ Công Thương có văn bản hỏa tốc số gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 7/3/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 7/3/2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 20 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 7/3/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Hà Nội: Giá cho thuê không ngờ tới loạt chung cư tại 3 phường mới Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy và Bạch Mai tháng 3/2026

Hà Nội: Giá cho thuê không ngờ tới loạt chung cư tại 3 phường mới Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy và Bạch Mai tháng 3/2026

Giá cả thị trường - 21 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán mà ngay cả giá cho thuê chung cư tại 3 phường mới: Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy và Bạch Mai được hình thành từ quận Hai Bà Trưng cũ cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Trải nghiệm xe máy điện giá 19 triệu đồng ở Việt Nam đẹp cổ điển tựa Vespa, động cơ 1.600W, đi 95 km/lần sạc, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Trải nghiệm xe máy điện giá 19 triệu đồng ở Việt Nam đẹp cổ điển tựa Vespa, động cơ 1.600W, đi 95 km/lần sạc, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Xe máy điện phong cách Vespa giá dưới 19 triệu đồng gây chú ý với động cơ 1.600W, đi tới 95 km/lần sạc và thiết kế thời trang đa sắc màu.

Xem nhiều

Xe máy điện giá 27,5 triệu ở Việt Nam trang bị công nghệ ô tô, đi 181km/lần sạc, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 27,5 triệu ở Việt Nam trang bị công nghệ ô tô, đi 181km/lần sạc, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe máy điện mới chỉ từ 27 triệu đồng, đi tối đa 181 km/lần sạc và tích hợp nhiều công nghệ hỗ trợ như ô tô.

Giá lăn bánh Honda CR-V giảm sốc, thấp chưa từng có, rẻ nhất lịch sử, Mazda CX-5 không so lại doanh số

Giá lăn bánh Honda CR-V giảm sốc, thấp chưa từng có, rẻ nhất lịch sử, Mazda CX-5 không so lại doanh số

Giá cả thị trường
Trải nghiệm xe máy điện giá 19 triệu đồng ở Việt Nam đẹp cổ điển tựa Vespa, động cơ 1.600W, đi 95 km/lần sạc, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Trải nghiệm xe máy điện giá 19 triệu đồng ở Việt Nam đẹp cổ điển tựa Vespa, động cơ 1.600W, đi 95 km/lần sạc, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường
Xe máy điện giảm giá mạnh tới hàng chục triệu, chỉ từ 21,9 triệu đồng đã sở hữu hàng xịn, thương hiệu lớn

Xe máy điện giảm giá mạnh tới hàng chục triệu, chỉ từ 21,9 triệu đồng đã sở hữu hàng xịn, thương hiệu lớn

Giá cả thị trường
Bộ Công Thương kích hoạt kịch bản ứng phó biến động Trung Đông, tập trung 3 trụ cột chính để bảo đảm an ninh năng lượng

Bộ Công Thương kích hoạt kịch bản ứng phó biến động Trung Đông, tập trung 3 trụ cột chính để bảo đảm an ninh năng lượng

Xu hướng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top