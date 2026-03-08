Giá vàng hôm nay 8/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý điều chỉnh ra sao?

Giá vàng hôm nay trong nước

Tính đến 6h00, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 182-185 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC được Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở ngưỡng 182-185 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 181-183,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), 182,2-185 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 tại DOJI chốt ở mức 182-185 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức chốt phiên trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 182-185 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 182-185 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Hiện chênh lệch mua vào - bán ra vàng đang ở ngưỡng rất cao, quanh mức 3 triệu đồng/lượng, tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ đối với nhà đầu tư.

Hiện chênh lệch mua vào - bán ra vàng đang ở ngưỡng rất cao, quanh mức 3 triệu đồng/lượng. Ảnh minh họa

Giá vàng hôm nay thế giới

Lúc 6h00 sáng nay, giá vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 5.172 USD/ounce. So với một ngày trước, giá vàng thế giới tăng 32,4 USD.

Theo các chuyên gia, giá vàng vẫn duy trì trên các vùng hỗ trợ ở mức cao lịch sử, cho thấy nhu cầu cơ bản đối với kim loại quý vẫn khá vững chắc. Các yếu tố mang tính cấu trúc đang hạn chế khả năng lãi suất có thể tăng quá cao. Trong bối cảnh nợ công toàn cầu ngày càng gia tăng, chi phí vay vốn cao kéo dài sẽ tạo áp lực lớn lên tài chính của các chính phủ. Khi đó, các ngân hàng trung ương có thể buộc phải giảm lãi suất hoặc can thiệp vào thị trường trái phiếu để ổn định kinh tế.

Một số chuyên gia cho rằng căng thẳng quân sự gần đây có thể vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát và thị trường có thể ổn định trở lại khi tình hình lắng dịu. Nếu xung đột kéo dài, nguy cơ bất ổn tài chính có thể quay trở lại. Trong kịch bản đó, nhà đầu tư có thể tiếp tục tìm đến vàng như một công cụ phòng vệ trước rủi ro kinh tế và địa chính trị.

Ở góc nhìn dài hạn, triển vọng của vàng gắn liền với những thay đổi sâu rộng trong cấu trúc kinh tế toàn cầu. Xu hướng phi toàn cầu hóa, phân mảnh địa chính trị và việc sử dụng chính sách kinh tế như công cụ chiến lược đang khiến nhiều quốc gia xem xét lại chiến lược dự trữ ngoại hối và liên minh tài chính.

Theo khảo sát về giá vàng tuần tới của Kitco, cả giới phân tích lẫn nhà đầu tư đều kỳ vọng giá kim loại quý sẽ tăng trở lại trong những ngày tới.

Cụ thể, tại cuộc khảo sát ở Phố Wall, có 18 chuyên gia phân tích tham gia trả lời. Trong đó có 50% cho rằng giá vàng sẽ tăng, 22% dự báo giá giảm và 28% còn lại nhận định giá đi ngang.

Tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street, các nhà đầu tư cá nhân lạc quan về đà đi lên của giá vàng. Có 340 nhà đầu tư trả lời với con số 60% người được hỏi nói giá vàng tăng tiếp, chỉ 16% cho rằng giá giảm và 22% còn lại nhận định kim loại quý đi ngang.

Dù giới phân tích nhận định giá vàng giảm tiếp nhưng số lượng chuyên gia lạc quan với triển vọng của kim loại quý vẫn áp đảo. Ông Colin Cieszynski, chiến lược gia trưởng thị trường tại SIA Wealth Management, nói với Kitco rằng những ngày này không chỉ giá vàng biến động mà các tài sản khác cũng tăng. Xu hướng của vàng vẫn tích cực khi liên tục đứng vững trên mốc 5.000 USD/ounce. Dù đồng USD đi lên nhưng vai trò trú ẩn an toàn của vàng chưa thay đổi.

Ông Ilya Spivak, Trưởng bộ phận vĩ mô toàn cầu tại Tastylive, nhận định vàng có thể sớm rũ bỏ áp lực bán tháo, trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và nhà đầu tư vẫn có nhu cầu cao đối với các loại tài sản "trú ẩn an toàn".

Ông Christopher Wong, chiến lược gia tại OCBC, khẳng định các yếu tố nền tảng hỗ trợ vàng như bất ổn địa chính trị, chính sách khó dự đoán và nhu cầu đa dạng hóa danh mục đầu tư vẫn được giữ vững, ít nhất là trong ngắn hạn.