Giá xăng dầu giảm mạnh gần 5.000 đồng/lít, giá bán xăng về mức 28.000 đồng/lít

Bộ Công Thương chủ động giữ 'nhịp' thị trường xăng dầu, đưa thuế nhập khẩu về 0% GĐXH - Để giảm thiểu tối đa những ảnh hưởng từ xung đột Trung Đông, Bộ Công Thương đã nhanh chóng triển khai hàng loạt giải pháp điều hành nhằm bảo đảm nguồn cung, kiểm soát giá và duy trì ổn định thị trường xăng dầu trong nước.

Bộ Công thương cho biết, sau khi chi 3.000 – 4.000 đồng/lít (kg) Quỹ bình ổn, giá bán các mặt xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92 có giá bán bằng hoặc dưới mức 28.075 đồng/lít (giảm 2.039 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.882 đồng/lít;

Xăng RON95-III: bằng hoặc dưới mức 29.957 đồng/lít (giảm 3.883 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

Dầu điêzen 0.05S: bằng hoặc dưới mức 37.899 đồng/lít (giảm 1.767 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

Dầu hỏa: bằng hoặc dưới mức 36.355 đồng/lít (giảm 4.100 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

Dầu madút 180CST 3.5S: bằng hoặc dưới mức 20.245 đồng/kg (giảm 2.364 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Chiều 25/3, Bộ Công thương công bố giá bán xăng dầu mới áp dụng từ 14h chiều cùng ngày. Kỳ điều hành này, giá bán các mặt hàng xăng dầu đều giảm mạnh, mức giảm lên đến 4.100 đồng/lít.

Bộ Công thương cho biết, kỳ điều hành hôm nay, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định tiếp tục áp dụng phương án điều hành giá xăng dầu kết hợp giữa việc điều chỉnh giá xăng dầu trong nước và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu để hỗ trợ giảm mức tăng giá bán xăng dầu trong nước, đảm bảo giá xăng dầu trong nước phản ánh đúng xu hướng giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng không chì RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Nếu không sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường ngày 25/3/2026 là: Xăng E5RON92 ở mức 31.075 đồng/lít; Xăng RON95-III ở mức 32.957 đồng/lít; Dầu điêzen 0.05S ở mức 41.899 đồng/lít; Dầu hỏa ở mức 39.355 đồng/lít; Dầu madút 180CST 3.5S ở mức 23.245 đồng/kg.

