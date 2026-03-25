Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Giá xăng dầu giảm mạnh gần 5.000 đồng/lít, giá bán xăng về mức 28.000 đồng/lít

Thứ tư, 15:21 25/03/2026 | Giá cả thị trường
Ma Thị Loan
Ma Thị Loan
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Chiều 25/3, Bộ Công thương công bố giá bán xăng dầu mới áp dụng từ 14h chiều cùng ngày. Kỳ điều hành này, giá bán các mặt hàng xăng dầu đều giảm mạnh, mức giảm lên đến 4.100 đồng/lít.

Bộ Công Thương chủ động giữ "nhịp" thị trường xăng dầu, đưa thuế nhập khẩu về 0%Bộ Công Thương chủ động giữ 'nhịp' thị trường xăng dầu, đưa thuế nhập khẩu về 0%

GĐXH - Để giảm thiểu tối đa những ảnh hưởng từ xung đột Trung Đông, Bộ Công Thương đã nhanh chóng triển khai hàng loạt giải pháp điều hành nhằm bảo đảm nguồn cung, kiểm soát giá và duy trì ổn định thị trường xăng dầu trong nước.

Bộ Công thương cho biết, sau khi chi 3.000 – 4.000 đồng/lít (kg) Quỹ bình ổn, giá bán các mặt  xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92 có giá bán bằng hoặc dưới mức 28.075 đồng/lít (giảm 2.039 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.882 đồng/lít;

Xăng RON95-III: bằng hoặc dưới mức 29.957 đồng/lít (giảm 3.883 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

Dầu điêzen 0.05S: bằng hoặc dưới mức 37.899 đồng/lít (giảm 1.767 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

Dầu hỏa: bằng hoặc dưới mức 36.355 đồng/lít (giảm 4.100 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

Dầu madút 180CST 3.5S: bằng hoặc dưới mức 20.245 đồng/kg (giảm 2.364 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Giá xăng dầu giảm mạnh gần 5.000 đồng/lít, giá bán xăng chỉ còn 28.000 đồng/lít - Ảnh 2.

Chiều 25/3, Bộ Công thương công bố giá bán xăng dầu mới áp dụng từ 14h chiều cùng ngày. Kỳ điều hành này, giá bán các mặt hàng xăng dầu đều giảm mạnh, mức giảm lên đến 4.100 đồng/lít.

Bộ Công thương cho biết, kỳ điều hành hôm nay, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định tiếp tục áp dụng phương án điều hành  giá xăng dầu kết hợp giữa việc điều chỉnh giá xăng dầu trong nước và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu để hỗ trợ giảm mức tăng giá bán xăng dầu trong nước, đảm bảo giá xăng dầu trong nước phản ánh đúng xu hướng giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng không chì RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Nếu không sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường ngày 25/3/2026 là: Xăng E5RON92 ở mức 31.075 đồng/lít; Xăng RON95-III ở mức 32.957 đồng/lít; Dầu điêzen 0.05S ở mức 41.899 đồng/lít; Dầu hỏa ở mức 39.355 đồng/lít; Dầu madút 180CST 3.5S ở mức 23.245 đồng/kg.

Từ 01/4, sau tạm dừng hoạt động 7 đường bay do thiếu cung xăng dầu, các hãng hàng không sẽ phụ thu nhiên liệuTừ 01/4, sau tạm dừng hoạt động 7 đường bay do thiếu cung xăng dầu, các hãng hàng không sẽ phụ thu nhiên liệu

GĐXH - Theo Cục Hàng không Việt Nam, xung đột Trung Đông đã khiến các hãng hàng không trong nước đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu hàng không. Do đó, từ ngày 01/4/2026, nhiều chuyến bay phải tạm dừng hoạt động.

Giá xăng dầu toàn cầu thay đổi lớn, Việt Nam ổn định thị trường bằng cách nào?Giá xăng dầu toàn cầu thay đổi lớn, Việt Nam ổn định thị trường bằng cách nào?

GĐXH - Gián đoạn tại eo biển Hormuz đang đẩy thị trường năng lượng toàn cầu vào vòng xoáy biến động mạnh, với quy mô được đánh giá còn vượt các cú sốc dầu mỏ thập niên 1970. Nhiều quốc gia buộc phải khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm nguồn cung và ổn định kinh tế vĩ mô.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Bộ Công Thương chủ động giữ 'nhịp' thị trường xăng dầu, đưa thuế nhập khẩu về 0%

Bộ Công Thương chủ động giữ 'nhịp' thị trường xăng dầu, đưa thuế nhập khẩu về 0%

Từ 01/4, sau tạm dừng hoạt động 7 đường bay do thiếu cung xăng dầu, các hãng hàng không sẽ phụ thu nhiên liệu

Từ 01/4, sau tạm dừng hoạt động 7 đường bay do thiếu cung xăng dầu, các hãng hàng không sẽ phụ thu nhiên liệu

Giá xăng dầu toàn cầu thay đổi lớn, Việt Nam ổn định thị trường bằng cách nào?

Giá xăng dầu toàn cầu thay đổi lớn, Việt Nam ổn định thị trường bằng cách nào?

GĐXH - Giá bạc trong nước ngày 25/3 tiến từ vùng 74 triệu đồng/kg lên quanh mốc 76 triệu đồng/kg trước khi xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ trong phiên.

GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 5,2 - 10%.

GĐXH - Xe ga 125cc của Yamaha vừa cập bến đại lý với thiết kế đẹp lấn át Honda SH Mode và LEAD, xe được mở bán với mức giá hấp dẫn chỉ 45,5 triệu đồng.

GĐXH - Sáng 25/3, tỷ giá USD/ VND ghi nhận diễn biến trái chiều khi thị trường quốc tế nhích tăng, trong khi giá USD trên thị trường tự do trong nước quay đầu giảm khá mạnh.

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC tăng gần 5 triệu đồng, vọt lên 175 triệu đồng/lượng.

GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường đất ở tại 2 phường Sơn Tây, phường Thiện Tùng và xã Đoài Phương được hình thành từ thị xã Sơn Tây cũ liên tục ấm nóng.

GĐXH - Xe máy điện với thiết kế nhỏ gọn, động cơ 240W và quãng đường tới 70 km mỗi lần sạc.

GĐXH - SUV hạng A có giá rẻ nhất thị trường chỉ 142 triệu đồng của Hyundai, dễ hút khách hơn Kia Morning và Grand i10 cạnh tranh sát ván với mảng xe điện.

GĐXH - Hiện nay, giá nhà riêng tại 4 xã mới được hình thành từ huyện Thường Tín (cũ), thành phố Hà Nội ghi nhận ở ngưỡng cao, chạm và vượt mốc 3 tỷ đồng/căn.

GĐXH - Những ngày gần đây, thị trường ngoại tệ ghi nhận nhiều biến động đáng chú ý khi đồng USD có xu hướng tăng trở lại, kéo theo tỷ giá trong nước chịu áp lực rõ rệt. Đặc biệt, tại thị trường tự do, giá USD đã có thời điểm tiến sát ngưỡng 28.000 đồng/USD, mức cao trong nhiều tháng qua.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top