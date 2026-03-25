Bộ Công Thương chủ động giữ 'nhịp' thị trường xăng dầu, đưa thuế nhập khẩu về 0%
GĐXH - Để giảm thiểu tối đa những ảnh hưởng từ xung đột Trung Đông, Bộ Công Thương đã nhanh chóng triển khai hàng loạt giải pháp điều hành nhằm bảo đảm nguồn cung, kiểm soát giá và duy trì ổn định thị trường xăng dầu trong nước.
Hiện nay, Bộ Công Thương đang thể hiện rất rõ vai trò điều hành chủ động khi xây dựng các kịch bản ứng phó để đảm bảo an ninh năng lượng trong nước.
Hai phương án điều hành được thiết kế linh hoạt, giúp hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến thị trường trong nước. Trên cơ sở tham mưu của Bộ, Chính phủ đã ban hành các nghị quyết nhằm tối ưu chu kỳ điều hành giá, tránh tình trạng "sốc dồn kỳ", đồng thời triển khai các giải pháp tài khóa, trong đó có việc giảm thuế nhập khẩu ưu đãi xăng dầu về 0% để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn cung trong bối cảnh thị trường quốc tế thu hẹp. Qua đó khẳng định vai trò chủ động, linh hoạt của Bộ Công Thương trong điều hành thị trường xăng dầu trước các biến động bên ngoài.
Song song với điều hành chính sách, Bộ Công Thương cũng tập trung gia tăng nguồn cung nội địa thông qua việc đẩy mạnh khai thác dầu thô, tìm kiếm nguồn nguyên liệu thay thế cho Nghi Sơn, nâng công suất các nhà máy lọc dầu và đưa các nhà máy Ethanol, Condensat vào vận hành. Những giải pháp này góp phần bù đắp thiếu hụt, giảm áp lực phụ thuộc vào thị trường quốc tế.
Công tác điều hành giá tiếp tục được thực hiện chặt chẽ với sự phối hợp giữa Bộ Công Thương và Bộ Tài chính. Việc sử dụng linh hoạt Quỹ bình ổn giá đã giúp làm dịu giá trong nước, giữ ổn định tâm lý thị trường và góp phần kiểm soát lạm phát. Đồng thời, các đoàn kiểm tra được triển khai rộng khắp nhằm giám sát hệ thống phân phối, bảo đảm nguồn hàng lưu thông thông suốt và duy trì tồn kho theo quy định.
Nhờ các giải pháp đồng bộ, đến ngày 24/3/2026, nguồn cung xăng dầu trong nước cơ bản vẫn được đảm bảo. Nhà máy Lọc dầu Dung Quất tăng sản lượng hơn 10%, đủ nguyên liệu sản xuất đến hết tháng 4, đầu tháng 5; trong khi Nghi Sơn vẫn duy trì hoạt động ổn định đến hết tháng 4.
Hoạt động nhập khẩu cũng ghi nhận tín hiệu tích cực, góp phần củng cố nguồn cung thị trường.
Đáng chú ý, dù chịu sức ép từ biến động toàn cầu, giá xăng dầu trong nước vẫn được kiểm soát ở mức tăng thấp hơn đáng kể so với thế giới.
Trong thời gian tới, khi thị trường năng lượng thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục theo sát diễn biến quốc tế, linh hoạt điều chỉnh các kịch bản điều hành.
Đồng thời, Bộ cũng kiến nghị các giải pháp về thuế và chính sách nhằm hỗ trợ ổn định giá, kiểm soát lạm phát và bảo đảm cân đối vĩ mô. Việc chủ động ứng phó, phối hợp chính sách hiệu quả sẽ tiếp tục là "chìa khóa" giúp thị trường xăng dầu trong nước đứng vững trước những biến động khó lường từ bên ngoài.
