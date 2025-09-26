Giá xe ô tô Kia mới nhất giảm sốc, thấp chưa từng thấy: Kia Seltos, Kia Sonet chưa bao giờ rẻ thế

SUV hạng A giá 230 triệu đồng: Thiết kế long lanh, trang bị ngang xe sang, rẻ hơn Kia Morning vừa ra mắt Ấn Độ GĐXH - SUV hạng A được ví như Hyundai Grand i10 phiên bản gầm cao sở hữu loạt trang bị an toàn và tiện nghi đáng chú ý nhưng giá vô cùng hấp dẫn.

Giá xe ô tô Kia mới nhất giảm mạnh nhờ ưu đãi

KIA Sportage 2025 mang đến diện mạo mạnh mẽ và hiện đại. (Ảnh: KIA)

Tháng 9, Kia Việt Nam ưu đãi đặc biệt từ 50% -100 % lệ phí trước bạ áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản; đồng thời giới thiệu một số mẫu xe mới cùng phiên bản mới của các mẫu xe ăn khách. Đây là thời điểm vàng để khách hàng sở hữu một chiếc xe Kia ưng ý với mức giá tốt nhất cùng nhiều lựa chọn đậm chất riêng.

SUV Kia Sonet, Seltos và Carens giảm 50% phí trước bạ

Trong đó, bộ 3 SUV đô thị thế hệ mới Kia Sonet, Seltos và Carens có mức giá bán sau ưu đãi dễ tiếp cận chỉ từ 504 triệu đồng, cạnh tranh hàng đầu trong các phân khúc. Kia Seltos áp dụng mức ưu đãi cao nhất 50 triệu đồng, 35 triệu đồng là ưu đãi dành cho Kia Sonet và Kia Carens; mức ưu đãi này tương đương hơn 50% lệ phí trước bạ. Đây là cơ hội tốt nhất trong năm dành cho khách hàng khi sở hữu xe các mẫu xe thế hệ mới của Kia với thiết kế thời trang, hiện đại và trang bị nhiều tiện nghi dẫn đầu xu hướng phục vụ nhu cầu di chuyển.

SUV New Carnival, Sorento và Sportage giảm 50% phí trước bạ

Kia Sorento bản cũ vẫn còn tùy chọn hybrid cho những ai thích loại "động cơ xanh" này





Với bộ 3 SUV cao cấp New Carnival, Sorento và Sportage, khách hàng đang được hưởng ưu đãi đặc biệt từ 10 – 65 triệu đồng. Đáng chú ý, New Carnival HEV ưu đãi lên đến 65 triệu đồng, các phiên bản động cơ Diesel được tặng 01 năm bảo hiểm vật chất, riêng bản Signature được cộng thêm ưu đãi giá 15 triệu đồng. New Carnival – mẫu SUV 7 chỗ cỡ lớn – hội tụ tinh hoa thiết kế và công nghệ hàng đầu của Kia, tạo ấn tượng với diện mạo sang trọng, hiện đại cùng khoang nội thất rộng rãi, tiện nghi cao cấp. Được trang bị hệ thống an toàn chủ động ADAS 2.0, mẫu xe nhanh chóng trở thành lựa chọn tin cậy của nhiều khách hàng, mang đến trải nghiệm xứng tầm đẳng cấp.

Kia Sorento - mẫu xe SUV 7 chỗ công nghệ và tiện nghi cao cấp đã chinh phục hơn 23.000 khách hàng. Mẫu xe là lựa chọn phù hợp cho khách hàng sở hữu xe phục vụ công việc và gia đình, doanh nghiệp với ưu đãi đặc biệt đến 40 triệu đồng tùy phiên bản. Sở hữu đa dạng tùy chọn động cơ gồm hybrid, xăng và diesel, Kia Sorento là lựa chọn phù hợp đáp ứng đa dạng nhu cầu di chuyển của khách hàng.

Kia Sportage - mẫu C-SUV thế hệ mới có thiết kế ấn tượng, không gian nội thất rộng rãi hàng đầu phân khúc, nổi bật với màn hình cong Panoramic dẫn đầu xu hướng, cùng hệ thống an toàn thông minh ADAS, mang đến cảm giác lái phấn khích, khác biệt. Khách hàng mua Kia Sportage được hưởng ưu đãi 30 triệu đồng (tùy phiên bản), đưa giá bán bản Premium xuống chỉ còn 819 triệu đồng.

Sedan Kia K5, Kia K3, giảm tới 100% phí trước bạ

Các mẫu sedan của Kia áp dụng mức ưu đãi cao nhất lên đến 90 triệu đồng tùy phiên bản. Trong đó, Kia K5 ưu đãi cao nhất đến 90 triệu đồng, tương đương 100% lệ phí trước bạ. Kia K3 giảm 50 triệu cho phiên bản 1.6 Turbo; Kia Soluto được ưu đãi 5-27 triệu đồng (tùy theo phiên bản). Giá bán sau ưu đãi của các mẫu xe sedan chỉ từ 376 triệu đồng.

Bảng giá xe Kia mới nhất

Dòng xe Phiên bản Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) Sorento Plug-in Hybrid Sorento Plug-in Hybrid 1.6L Signature (Nội thất Nâu) 1 tỷ 399 triệu Sorento Plug-in Hybrid 1.6L Premium (Nội thất Đen) 1 tỷ 299 triệu Sorento Hybrid Sorento Hybrid 1.6L Premium 1 tỷ 149 triệu Sorento Hybrid 1.6L Signature 1 tỷ 247 triệu Carnival: Ưu đãi 50% phí trước bạ Carnival 3.5G SIGNATURE (7S) 1 tỷ 759 triệu Carens: Ưu đãi 50% phí trước bạ Carens 1.5G IVT (trang bị phanh phụ) 636 triệu Carens 1.5G Luxury 669 triệu Carens 1.4T Signature (7S) 769 triệu Carens 1.5G IVT 634 triệu New Seltos: Ưu đãi 50% phí trước bạ New Seltos 1.5L AT 599 triệu New Seltos 1.5L Luxury 699 triệu New Seltos 1.5L Premium 749 triệu New Seltos 1.5 Turbo GT-Line 764 triệu New Seltos 1.5 Turbo Luxury 714 triệu New Seltos 1.5L Deluxe 639 triệu New Seltos 1.5 Turbo Deluxe 654 triệu New Sonet: Ưu đãi 50% phí trước bạ New Sonet 1.5L Deluxe 539 triệu New Sonet 1.5L Luxury 579 triệu New Sonet 1.5L Premium 624 triệu K5: Ưu đãi 100% phí trước bạ Kia K5 2.0 LUXURY 849 triệu Kia K5 2.0 PREMIUM 904 triệu Kia K5 2.5 GT-LINE 957 triệu K3: Ưu đãi 100% phí trước bạ Kia K3 1.6 Luxury 584 triệu Kia K3 2.0 Premium 624 triệu Kia K3 1.6 Turbo GT 689 triệu Sportage Sportage 2.0G Premium 819 triệu Sportage 2.0G Signature 929 triệu Sportage 1.6 Turbo Signature AWD (X-Line) 999 triệu Sportage 1.6 Turbo Signature AWD 1 tỷ 009 triệu Sportage 2.0D Signature (X-Line) 939 triệu Sportage 2.0D Signature 939 triệu Soluto: Ưu đãi 100% phí trước bạ Kia Soluto MT 386 triệu Kia Soluto MT Deluxe 397 triệu Kia Soluto AT Deluxe 422 triệu Sorento: Ưu đãi 50% phí trước bạ Sorento - 2.2D Luxury 939 triệu Sorento - 2.2D Premium 1 tỷ 079 triệu Sorento - 2.5G Premium 999 triệu Sorento - 2.5G Signature (7 chỗ) Nội thất Nâu 1 tỷ 099 triệu Sorento - 2.2D Signature (7 chỗ) Nội thất Đen 1 tỷ 119 triệu Morning Morning X-Line 424 triệu Morning MT 349 triệu New Carnival: Ưu đãi 50% phí trước bạ New Carnival 2.2D Luxury 8S 1 tỷ 299 triệu New Carnival 2.2D Premium 7S 1 tỷ 519 triệu New Carnival 2.2D Premium 8S 1 tỷ 479 triệu New Carnival 2.2D Signature 7S 1 tỷ 589 triệu New Carnival Hybrid New Carnival 1.6 Turbo Hybrid Signature 1 tỷ 849 triệu

Đánh giá xe ô tô Kia

Xe Kia nói chung được đánh giá cao nhờ thiết kế đẹp mắt, hiện đại và giá bán cạnh tranh, cùng với việc nhiều mẫu xe được trang bị tiện nghi và công nghệ tiên tiến. Tuy nhiên, một số nhược điểm vẫn tồn tại, như có thể có tiếng ồn vọng vào khoang lái ở các mẫu xe nhỏ, cảm giác tăng tốc chưa thực sự mạnh mẽ khi chở đầy tải hoặc ở dốc cao, và một số khách hàng mong muốn các tính năng an toàn cao cấp hơn hoặc kết nối không dây.