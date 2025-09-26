Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Giá xe ô tô Kia mới nhất giảm sốc, thấp chưa từng thấy: Kia Seltos, Kia Sonet chưa bao giờ rẻ thế

Thứ sáu, 09:19 26/09/2025 | Giá cả thị trường
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Giá xe ô tô Kia mới nhất giảm sốc lên tới 90 triệu đồng nhờ ưu đãi tới 100% phí trước bạ dành cho từng loại xe.

Giá xe ô tô Kia mới nhất giảm sốc, thấp chưa từng thấy: Kia Seltos, Kia Sonet chưa bao giờ rẻ thế - Ảnh 1.SUV hạng A giá 230 triệu đồng: Thiết kế long lanh, trang bị ngang xe sang, rẻ hơn Kia Morning vừa ra mắt Ấn Độ

GĐXH - SUV hạng A được ví như Hyundai Grand i10 phiên bản gầm cao sở hữu loạt trang bị an toàn và tiện nghi đáng chú ý nhưng giá vô cùng hấp dẫn.

Giá xe ô tô Kia mới nhất giảm mạnh nhờ ưu đãi

Giá xe ô tô Kia mới nhất giảm sốc, thấp chưa từng thấy: Kia Seltos, Kia Sonet chưa bao giờ rẻ thế - Ảnh 2.

KIA Sportage 2025 mang đến diện mạo mạnh mẽ và hiện đại. (Ảnh: KIA)

Tháng 9, Kia Việt Nam ưu đãi đặc biệt từ 50% -100 % lệ phí trước bạ áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản; đồng thời giới thiệu một số mẫu xe mới cùng phiên bản mới của các mẫu xe ăn khách. Đây là thời điểm vàng để khách hàng sở hữu một chiếc xe Kia ưng ý với mức giá tốt nhất cùng nhiều lựa chọn đậm chất riêng.

SUV Kia Sonet, Seltos và Carens giảm 50% phí trước bạ

Trong đó, bộ 3 SUV đô thị thế hệ mới Kia Sonet, Seltos và Carens có mức giá bán sau ưu đãi dễ tiếp cận chỉ từ 504 triệu đồng, cạnh tranh hàng đầu trong các phân khúc. Kia Seltos áp dụng mức ưu đãi cao nhất 50 triệu đồng, 35 triệu đồng là ưu đãi dành cho Kia Sonet và Kia Carens; mức ưu đãi này tương đương hơn 50% lệ phí trước bạ. Đây là cơ hội tốt nhất trong năm dành cho khách hàng khi sở hữu xe các mẫu xe thế hệ mới của Kia với thiết kế thời trang, hiện đại và trang bị nhiều tiện nghi dẫn đầu xu hướng phục vụ nhu cầu di chuyển.

SUV New Carnival, Sorento và Sportage giảm 50% phí trước bạ

Giá xe ô tô Kia mới nhất giảm sốc, thấp chưa từng thấy: Kia Seltos, Kia Sonet chưa bao giờ rẻ thế - Ảnh 3.

Kia Sorento bản cũ vẫn còn tùy chọn hybrid cho những ai thích loại "động cơ xanh" này


Với bộ 3 SUV cao cấp New Carnival, Sorento và Sportage, khách hàng đang được hưởng ưu đãi đặc biệt từ 10 – 65 triệu đồng. Đáng chú ý, New Carnival HEV ưu đãi lên đến 65 triệu đồng, các phiên bản động cơ Diesel được tặng 01 năm bảo hiểm vật chất, riêng bản Signature được cộng thêm ưu đãi giá 15 triệu đồng. New Carnival – mẫu SUV 7 chỗ cỡ lớn – hội tụ tinh hoa thiết kế và công nghệ hàng đầu của Kia, tạo ấn tượng với diện mạo sang trọng, hiện đại cùng khoang nội thất rộng rãi, tiện nghi cao cấp. Được trang bị hệ thống an toàn chủ động ADAS 2.0, mẫu xe nhanh chóng trở thành lựa chọn tin cậy của nhiều khách hàng, mang đến trải nghiệm xứng tầm đẳng cấp.

Kia Sorento - mẫu xe SUV 7 chỗ công nghệ và tiện nghi cao cấp đã chinh phục hơn 23.000 khách hàng. Mẫu xe là lựa chọn phù hợp cho khách hàng sở hữu xe phục vụ công việc và gia đình, doanh nghiệp với ưu đãi đặc biệt đến 40 triệu đồng tùy phiên bản. Sở hữu đa dạng tùy chọn động cơ gồm hybrid, xăng và diesel, Kia Sorento là lựa chọn phù hợp đáp ứng đa dạng nhu cầu di chuyển của khách hàng.

Kia Sportage - mẫu C-SUV thế hệ mới có thiết kế ấn tượng, không gian nội thất rộng rãi hàng đầu phân khúc, nổi bật với màn hình cong Panoramic dẫn đầu xu hướng, cùng hệ thống an toàn thông minh ADAS, mang đến cảm giác lái phấn khích, khác biệt. Khách hàng mua Kia Sportage được hưởng ưu đãi 30 triệu đồng (tùy phiên bản), đưa giá bán bản Premium xuống chỉ còn 819 triệu đồng.

Sedan Kia K5, Kia K3, giảm tới 100% phí trước bạ

Các mẫu sedan của Kia áp dụng mức ưu đãi cao nhất lên đến 90 triệu đồng tùy phiên bản. Trong đó, Kia K5 ưu đãi cao nhất đến 90 triệu đồng, tương đương 100% lệ phí trước bạ. Kia K3 giảm 50 triệu cho phiên bản 1.6 Turbo; Kia Soluto được ưu đãi 5-27 triệu đồng (tùy theo phiên bản). Giá bán sau ưu đãi của các mẫu xe sedan chỉ từ 376 triệu đồng.

Bảng giá xe Kia mới nhất

Dòng xePhiên bản

Giá xe niêm yết (Đồng)

(Đã bao gồm thuế VAT)

Sorento Plug-in HybridSorento Plug-in Hybrid 1.6L Signature (Nội thất Nâu)1 tỷ 399 triệu
Sorento Plug-in Hybrid 1.6L Premium (Nội thất Đen)1 tỷ 299 triệu
Sorento HybridSorento Hybrid 1.6L Premium1 tỷ 149 triệu
Sorento Hybrid 1.6L Signature1 tỷ 247 triệu
Carnival: Ưu đãi 50% phí trước bạCarnival 3.5G SIGNATURE (7S)1 tỷ 759 triệu
Carens: Ưu đãi 50% phí trước bạCarens 1.5G IVT (trang bị phanh phụ)636 triệu
Carens 1.5G Luxury669 triệu
Carens 1.4T Signature (7S)769 triệu
Carens 1.5G IVT634 triệu
New Seltos: Ưu đãi 50% phí trước bạNew Seltos 1.5L AT599 triệu
New Seltos 1.5L Luxury699 triệu
New Seltos 1.5L Premium749 triệu
New Seltos 1.5 Turbo GT-Line764 triệu
New Seltos 1.5 Turbo Luxury714 triệu
New Seltos 1.5L Deluxe639 triệu
New Seltos 1.5 Turbo Deluxe654 triệu
New Sonet: Ưu đãi 50% phí trước bạNew Sonet 1.5L Deluxe539 triệu
New Sonet 1.5L Luxury579 triệu
New Sonet 1.5L Premium624 triệu
K5: Ưu đãi 100% phí trước bạKia K5 2.0 LUXURY849 triệu
Kia K5 2.0 PREMIUM904 triệu
Kia K5 2.5 GT-LINE957 triệu
K3: Ưu đãi 100% phí trước bạKia K3 1.6 Luxury584 triệu
Kia K3 2.0 Premium624 triệu
Kia K3 1.6 Turbo GT689 triệu
SportageSportage 2.0G Premium819 triệu
Sportage 2.0G Signature929 triệu
Sportage 1.6 Turbo Signature AWD (X-Line)999 triệu
Sportage 1.6 Turbo Signature AWD1 tỷ 009 triệu
Sportage 2.0D Signature (X-Line)939 triệu
Sportage 2.0D Signature939 triệu
Soluto: Ưu đãi 100% phí trước bạKia Soluto MT386 triệu
Kia Soluto MT Deluxe397 triệu
Kia Soluto AT Deluxe422 triệu
Sorento: Ưu đãi 50% phí trước bạSorento - 2.2D Luxury939 triệu
Sorento - 2.2D Premium1 tỷ 079 triệu
Sorento - 2.5G Premium999 triệu
Sorento - 2.5G Signature (7 chỗ) Nội thất Nâu1 tỷ 099 triệu
Sorento - 2.2D Signature (7 chỗ) Nội thất Đen1 tỷ 119 triệu
MorningMorning X-Line424 triệu
Morning MT349 triệu
New Carnival: Ưu đãi 50% phí trước bạNew Carnival 2.2D Luxury 8S1 tỷ 299 triệu
New Carnival 2.2D Premium 7S1 tỷ 519 triệu
New Carnival 2.2D Premium 8S1 tỷ 479 triệu
New Carnival 2.2D Signature 7S1 tỷ 589 triệu
New Carnival HybridNew Carnival 1.6 Turbo Hybrid Signature1 tỷ 849 triệu

Đánh giá xe ô tô Kia

Xe Kia nói chung được đánh giá cao nhờ thiết kế đẹp mắt, hiện đại và giá bán cạnh tranh, cùng với việc nhiều mẫu xe được trang bị tiện nghi và công nghệ tiên tiến. Tuy nhiên, một số nhược điểm vẫn tồn tại, như có thể có tiếng ồn vọng vào khoang lái ở các mẫu xe nhỏ, cảm giác tăng tốc chưa thực sự mạnh mẽ khi chở đầy tải hoặc ở dốc cao, và một số khách hàng mong muốn các tính năng an toàn cao cấp hơn hoặc kết nối không dây.

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

SUV hạng A giá 270 triệu đồng của Suzuki: Thiết kế long lanh, ngang tầm Toyota Raize, rẻ hơn Morning và Grand i10

SUV hạng A giá 270 triệu đồng của Suzuki: Thiết kế long lanh, ngang tầm Toyota Raize, rẻ hơn Morning và Grand i10

Sedan hạng B giá rẻ chỉ từ 320 triệu đồng, chỉ ngang xe hạng A Kia Morning: Toyota Vios, Hyundai Accent còn bao nhiêu?

Sedan hạng B giá rẻ chỉ từ 320 triệu đồng, chỉ ngang xe hạng A Kia Morning: Toyota Vios, Hyundai Accent còn bao nhiêu?

Cùng chuyên mục

Đa dạng mẫu mã, hương vị nhưng quầy bánh Trung thu vẫn vắng vẻ

Đa dạng mẫu mã, hương vị nhưng quầy bánh Trung thu vẫn vắng vẻ

Giá cả thị trường - 21 phút trước

GĐXH - Thời điểm này, các siêu thị, hệ thống bán lẻ, cửa hàng và các quầy hàng bên đường đều đầy ắp bánh trung thu với đa dạng mẫu mã, kích thước và hương vị. Song, thực tế cho thấy, các quầy hàng lại vắng khách hàng.

Xe ga 110cc giá 33 triệu đồng của Honda đẹp tựa SH Mode, trang bị ngang Air Blade, rẻ như Vision

Xe ga 110cc giá 33 triệu đồng của Honda đẹp tựa SH Mode, trang bị ngang Air Blade, rẻ như Vision

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Xe ga 110cc của Honda đang khiến cho dân tình ‘dậy sóng’ bởi thiết kế đẹp lấn át cả SH Mode, mà giá bán lại chỉ tương đương với Vision.

Bão Ragasa vào đất liền: Chi 5.000 đồng, người đi chợ chỉ nhận về 2 quả chanh

Bão Ragasa vào đất liền: Chi 5.000 đồng, người đi chợ chỉ nhận về 2 quả chanh

Giá cả thị trường - 17 giờ trước

GĐXH - Nếu tại chợ đầu mối, 1kg chanh ta có giá 13.000 – 14.000 đồng thì tại chợ dân sinh, người dân chi 5.000 đồng sẽ chỉ nhận về 2 quả chanh.

Bất ngờ trước giá nhà mặt phố tại 5 phường thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ sau sáp nhập

Bất ngờ trước giá nhà mặt phố tại 5 phường thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ sau sáp nhập

Giá cả thị trường - 19 giờ trước

GĐXH - Tháng 9/2025, thị trường bất động sản quận Bắc Từ Liêm cũ (Hà Nội) ghi nhận biến động mạnh ở phân khúc nhà mặt phố, khi giá nhà tăng vọt khiến nhiều người mua bán nhà bất ngờ.

Giá vàng hôm nay 25/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji giảm

Giá vàng hôm nay 25/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji giảm

Giá cả thị trường - 20 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC, vàng nhẫn đồng loạt giảm theo giá thế giới.

Giá iPhone 15, 14 mới nhất giảm mạnh, xả kho rẻ chưa từng thấy, cực dễ mua dù iPhone 17 xuất hiện

Giá iPhone 15, 14 mới nhất giảm mạnh, xả kho rẻ chưa từng thấy, cực dễ mua dù iPhone 17 xuất hiện

Giá cả thị trường - 23 giờ trước

GĐXH - Giá iPhone 14, 15 mới nhất vẫn rất sẵn hàng tại Việt Nam và là dòng iPhone tầm trung cực kỳ hấp dẫn bởi ra mắt chưa quá lâu nhưng giá lại rẻ bèo, dễ mua.

Xe ô tô giá 160 triệu đồng ở Việt Nam: Xinh xắn, tiện nghi, phù hợp đô thị, rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chi trả chỉ như Honda SH

Xe ô tô giá 160 triệu đồng ở Việt Nam: Xinh xắn, tiện nghi, phù hợp đô thị, rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chi trả chỉ như Honda SH

Giá cả thị trường - 23 giờ trước

GĐXH - Xe ô tô điện sắp bán tại Việt Nam giá chỉ hơn 150 triệu, rẻ ngang xe ga cao cấp, phạm vi chạy 120–150 km, hứa hẹn "cơn sốt" xe điện đô thị.

Xe ga 100cc giá 16 triệu đồng thiết kế độc đáo hoài cổ, trang bị ngang Vision, rẻ hơn cả Wave Alpha

Xe ga 100cc giá 16 triệu đồng thiết kế độc đáo hoài cổ, trang bị ngang Vision, rẻ hơn cả Wave Alpha

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Xe ga có giá rẻ hơn cả Honda Wave Alpha, nhưng vẫn sở hữu những trang bị tương đối hiện đại so với tầm giá.

Trước bão Ragasa, giá rau xanh chợ đầu mối phía Nam chỉ từ 5.000 đồng/bó

Trước bão Ragasa, giá rau xanh chợ đầu mối phía Nam chỉ từ 5.000 đồng/bó

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Trước diễn biến phức tạp của bão Ragasa, nhiều người dân lo lắng giá cả các mặt hàng thiết yếu sẽ "nhảy múa" theo thời tiết. Tuy nhiên, thực tế, thị trường hàng hóa, thực phẩm vẫn giữ được sự ổn định, không xảy ra hiện tượng tăng giá bất thường.

Giá nhà riêng tại quận Bắc Từ Liêm cũ tăng nhiệt: Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc và Thượng Cát, phường nào đang 'nóng'?

Giá nhà riêng tại quận Bắc Từ Liêm cũ tăng nhiệt: Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc và Thượng Cát, phường nào đang 'nóng'?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường nhà riêng tại 5 phường mới: Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc và Thượng Cát được hình thành từ quận Bắc Từ Liêm cũ tiếp tục ấm nóng.

Xem nhiều

Ngân hàng tung lãi suất tới 6,8% khi gửi 100 triệu đồng

Ngân hàng tung lãi suất tới 6,8% khi gửi 100 triệu đồng

Giá cả thị trường

GĐXH - Một ngân hàng bất ngờ tăng lãi suất huy động lên mức cao nhất 6,8%/năm với điều kiện gửi tiết kiệm tối thiểu 100 triệu đồng tại quầy giao dịch.

Xe ô tô giá 160 triệu đồng ở Việt Nam: Xinh xắn, tiện nghi, phù hợp đô thị, rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chi trả chỉ như Honda SH

Xe ô tô giá 160 triệu đồng ở Việt Nam: Xinh xắn, tiện nghi, phù hợp đô thị, rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chi trả chỉ như Honda SH

Giá cả thị trường
Xe máy điện giá 23 triệu đồng pin siêu bền, màn LCD cực nét đẹp ngang Vision, rẻ như Wave Alpha thích hợp đi trong đô thị

Xe máy điện giá 23 triệu đồng pin siêu bền, màn LCD cực nét đẹp ngang Vision, rẻ như Wave Alpha thích hợp đi trong đô thị

Giá cả thị trường
Xe ga 100cc giá 16 triệu đồng thiết kế độc đáo hoài cổ, trang bị ngang Vision, rẻ hơn cả Wave Alpha

Xe ga 100cc giá 16 triệu đồng thiết kế độc đáo hoài cổ, trang bị ngang Vision, rẻ hơn cả Wave Alpha

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 25/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji giảm

Giá vàng hôm nay 25/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji giảm

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top