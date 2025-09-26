Giá xe ô tô Kia mới nhất giảm sốc, thấp chưa từng thấy: Kia Seltos, Kia Sonet chưa bao giờ rẻ thế
GĐXH - Giá xe ô tô Kia mới nhất giảm sốc lên tới 90 triệu đồng nhờ ưu đãi tới 100% phí trước bạ dành cho từng loại xe.
Giá xe ô tô Kia mới nhất giảm mạnh nhờ ưu đãi
Tháng 9, Kia Việt Nam ưu đãi đặc biệt từ 50% -100 % lệ phí trước bạ áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản; đồng thời giới thiệu một số mẫu xe mới cùng phiên bản mới của các mẫu xe ăn khách. Đây là thời điểm vàng để khách hàng sở hữu một chiếc xe Kia ưng ý với mức giá tốt nhất cùng nhiều lựa chọn đậm chất riêng.
SUV Kia Sonet, Seltos và Carens giảm 50% phí trước bạ
Trong đó, bộ 3 SUV đô thị thế hệ mới Kia Sonet, Seltos và Carens có mức giá bán sau ưu đãi dễ tiếp cận chỉ từ 504 triệu đồng, cạnh tranh hàng đầu trong các phân khúc. Kia Seltos áp dụng mức ưu đãi cao nhất 50 triệu đồng, 35 triệu đồng là ưu đãi dành cho Kia Sonet và Kia Carens; mức ưu đãi này tương đương hơn 50% lệ phí trước bạ. Đây là cơ hội tốt nhất trong năm dành cho khách hàng khi sở hữu xe các mẫu xe thế hệ mới của Kia với thiết kế thời trang, hiện đại và trang bị nhiều tiện nghi dẫn đầu xu hướng phục vụ nhu cầu di chuyển.
SUV New Carnival, Sorento và Sportage giảm 50% phí trước bạ
Với bộ 3 SUV cao cấp New Carnival, Sorento và Sportage, khách hàng đang được hưởng ưu đãi đặc biệt từ 10 – 65 triệu đồng. Đáng chú ý, New Carnival HEV ưu đãi lên đến 65 triệu đồng, các phiên bản động cơ Diesel được tặng 01 năm bảo hiểm vật chất, riêng bản Signature được cộng thêm ưu đãi giá 15 triệu đồng. New Carnival – mẫu SUV 7 chỗ cỡ lớn – hội tụ tinh hoa thiết kế và công nghệ hàng đầu của Kia, tạo ấn tượng với diện mạo sang trọng, hiện đại cùng khoang nội thất rộng rãi, tiện nghi cao cấp. Được trang bị hệ thống an toàn chủ động ADAS 2.0, mẫu xe nhanh chóng trở thành lựa chọn tin cậy của nhiều khách hàng, mang đến trải nghiệm xứng tầm đẳng cấp.
Kia Sorento - mẫu xe SUV 7 chỗ công nghệ và tiện nghi cao cấp đã chinh phục hơn 23.000 khách hàng. Mẫu xe là lựa chọn phù hợp cho khách hàng sở hữu xe phục vụ công việc và gia đình, doanh nghiệp với ưu đãi đặc biệt đến 40 triệu đồng tùy phiên bản. Sở hữu đa dạng tùy chọn động cơ gồm hybrid, xăng và diesel, Kia Sorento là lựa chọn phù hợp đáp ứng đa dạng nhu cầu di chuyển của khách hàng.
Kia Sportage - mẫu C-SUV thế hệ mới có thiết kế ấn tượng, không gian nội thất rộng rãi hàng đầu phân khúc, nổi bật với màn hình cong Panoramic dẫn đầu xu hướng, cùng hệ thống an toàn thông minh ADAS, mang đến cảm giác lái phấn khích, khác biệt. Khách hàng mua Kia Sportage được hưởng ưu đãi 30 triệu đồng (tùy phiên bản), đưa giá bán bản Premium xuống chỉ còn 819 triệu đồng.
Sedan Kia K5, Kia K3, giảm tới 100% phí trước bạ
Các mẫu sedan của Kia áp dụng mức ưu đãi cao nhất lên đến 90 triệu đồng tùy phiên bản. Trong đó, Kia K5 ưu đãi cao nhất đến 90 triệu đồng, tương đương 100% lệ phí trước bạ. Kia K3 giảm 50 triệu cho phiên bản 1.6 Turbo; Kia Soluto được ưu đãi 5-27 triệu đồng (tùy theo phiên bản). Giá bán sau ưu đãi của các mẫu xe sedan chỉ từ 376 triệu đồng.
Bảng giá xe Kia mới nhất
|Dòng xe
|Phiên bản
Giá xe niêm yết (Đồng)
(Đã bao gồm thuế VAT)
|Sorento Plug-in Hybrid
|Sorento Plug-in Hybrid 1.6L Signature (Nội thất Nâu)
|1 tỷ 399 triệu
|Sorento Plug-in Hybrid 1.6L Premium (Nội thất Đen)
|1 tỷ 299 triệu
|Sorento Hybrid
|Sorento Hybrid 1.6L Premium
|1 tỷ 149 triệu
|Sorento Hybrid 1.6L Signature
|1 tỷ 247 triệu
|Carnival: Ưu đãi 50% phí trước bạ
|Carnival 3.5G SIGNATURE (7S)
|1 tỷ 759 triệu
|Carens: Ưu đãi 50% phí trước bạ
|Carens 1.5G IVT (trang bị phanh phụ)
|636 triệu
|Carens 1.5G Luxury
|669 triệu
|Carens 1.4T Signature (7S)
|769 triệu
|Carens 1.5G IVT
|634 triệu
|New Seltos: Ưu đãi 50% phí trước bạ
|New Seltos 1.5L AT
|599 triệu
|New Seltos 1.5L Luxury
|699 triệu
|New Seltos 1.5L Premium
|749 triệu
|New Seltos 1.5 Turbo GT-Line
|764 triệu
|New Seltos 1.5 Turbo Luxury
|714 triệu
|New Seltos 1.5L Deluxe
|639 triệu
|New Seltos 1.5 Turbo Deluxe
|654 triệu
|New Sonet: Ưu đãi 50% phí trước bạ
|New Sonet 1.5L Deluxe
|539 triệu
|New Sonet 1.5L Luxury
|579 triệu
|New Sonet 1.5L Premium
|624 triệu
|K5: Ưu đãi 100% phí trước bạ
|Kia K5 2.0 LUXURY
|849 triệu
|Kia K5 2.0 PREMIUM
|904 triệu
|Kia K5 2.5 GT-LINE
|957 triệu
|K3: Ưu đãi 100% phí trước bạ
|Kia K3 1.6 Luxury
|584 triệu
|Kia K3 2.0 Premium
|624 triệu
|Kia K3 1.6 Turbo GT
|689 triệu
|Sportage
|Sportage 2.0G Premium
|819 triệu
|Sportage 2.0G Signature
|929 triệu
|Sportage 1.6 Turbo Signature AWD (X-Line)
|999 triệu
|Sportage 1.6 Turbo Signature AWD
|1 tỷ 009 triệu
|Sportage 2.0D Signature (X-Line)
|939 triệu
|Sportage 2.0D Signature
|939 triệu
|Soluto: Ưu đãi 100% phí trước bạ
|Kia Soluto MT
|386 triệu
|Kia Soluto MT Deluxe
|397 triệu
|Kia Soluto AT Deluxe
|422 triệu
|Sorento: Ưu đãi 50% phí trước bạ
|Sorento - 2.2D Luxury
|939 triệu
|Sorento - 2.2D Premium
|1 tỷ 079 triệu
|Sorento - 2.5G Premium
|999 triệu
|Sorento - 2.5G Signature (7 chỗ) Nội thất Nâu
|1 tỷ 099 triệu
|Sorento - 2.2D Signature (7 chỗ) Nội thất Đen
|1 tỷ 119 triệu
|Morning
|Morning X-Line
|424 triệu
|Morning MT
|349 triệu
|New Carnival: Ưu đãi 50% phí trước bạ
|New Carnival 2.2D Luxury 8S
|1 tỷ 299 triệu
|New Carnival 2.2D Premium 7S
|1 tỷ 519 triệu
|New Carnival 2.2D Premium 8S
|1 tỷ 479 triệu
|New Carnival 2.2D Signature 7S
|1 tỷ 589 triệu
|New Carnival Hybrid
|New Carnival 1.6 Turbo Hybrid Signature
|1 tỷ 849 triệu
Đánh giá xe ô tô Kia
Xe Kia nói chung được đánh giá cao nhờ thiết kế đẹp mắt, hiện đại và giá bán cạnh tranh, cùng với việc nhiều mẫu xe được trang bị tiện nghi và công nghệ tiên tiến. Tuy nhiên, một số nhược điểm vẫn tồn tại, như có thể có tiếng ồn vọng vào khoang lái ở các mẫu xe nhỏ, cảm giác tăng tốc chưa thực sự mạnh mẽ khi chở đầy tải hoặc ở dốc cao, và một số khách hàng mong muốn các tính năng an toàn cao cấp hơn hoặc kết nối không dây.
Đa dạng mẫu mã, hương vị nhưng quầy bánh Trung thu vẫn vắng vẻGiá cả thị trường - 21 phút trước
GĐXH - Thời điểm này, các siêu thị, hệ thống bán lẻ, cửa hàng và các quầy hàng bên đường đều đầy ắp bánh trung thu với đa dạng mẫu mã, kích thước và hương vị. Song, thực tế cho thấy, các quầy hàng lại vắng khách hàng.
Xe ga 110cc giá 33 triệu đồng của Honda đẹp tựa SH Mode, trang bị ngang Air Blade, rẻ như VisionGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Xe ga 110cc của Honda đang khiến cho dân tình ‘dậy sóng’ bởi thiết kế đẹp lấn át cả SH Mode, mà giá bán lại chỉ tương đương với Vision.
Bão Ragasa vào đất liền: Chi 5.000 đồng, người đi chợ chỉ nhận về 2 quả chanhGiá cả thị trường - 17 giờ trước
GĐXH - Nếu tại chợ đầu mối, 1kg chanh ta có giá 13.000 – 14.000 đồng thì tại chợ dân sinh, người dân chi 5.000 đồng sẽ chỉ nhận về 2 quả chanh.
Bất ngờ trước giá nhà mặt phố tại 5 phường thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ sau sáp nhậpGiá cả thị trường - 19 giờ trước
GĐXH - Tháng 9/2025, thị trường bất động sản quận Bắc Từ Liêm cũ (Hà Nội) ghi nhận biến động mạnh ở phân khúc nhà mặt phố, khi giá nhà tăng vọt khiến nhiều người mua bán nhà bất ngờ.
Giá vàng hôm nay 25/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji giảmGiá cả thị trường - 20 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC, vàng nhẫn đồng loạt giảm theo giá thế giới.
Giá iPhone 15, 14 mới nhất giảm mạnh, xả kho rẻ chưa từng thấy, cực dễ mua dù iPhone 17 xuất hiệnGiá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Giá iPhone 14, 15 mới nhất vẫn rất sẵn hàng tại Việt Nam và là dòng iPhone tầm trung cực kỳ hấp dẫn bởi ra mắt chưa quá lâu nhưng giá lại rẻ bèo, dễ mua.
Xe ô tô giá 160 triệu đồng ở Việt Nam: Xinh xắn, tiện nghi, phù hợp đô thị, rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chi trả chỉ như Honda SHGiá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Xe ô tô điện sắp bán tại Việt Nam giá chỉ hơn 150 triệu, rẻ ngang xe ga cao cấp, phạm vi chạy 120–150 km, hứa hẹn "cơn sốt" xe điện đô thị.
Xe ga 100cc giá 16 triệu đồng thiết kế độc đáo hoài cổ, trang bị ngang Vision, rẻ hơn cả Wave AlphaGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe ga có giá rẻ hơn cả Honda Wave Alpha, nhưng vẫn sở hữu những trang bị tương đối hiện đại so với tầm giá.
Trước bão Ragasa, giá rau xanh chợ đầu mối phía Nam chỉ từ 5.000 đồng/bóGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Trước diễn biến phức tạp của bão Ragasa, nhiều người dân lo lắng giá cả các mặt hàng thiết yếu sẽ "nhảy múa" theo thời tiết. Tuy nhiên, thực tế, thị trường hàng hóa, thực phẩm vẫn giữ được sự ổn định, không xảy ra hiện tượng tăng giá bất thường.
Giá nhà riêng tại quận Bắc Từ Liêm cũ tăng nhiệt: Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc và Thượng Cát, phường nào đang 'nóng'?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường nhà riêng tại 5 phường mới: Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc và Thượng Cát được hình thành từ quận Bắc Từ Liêm cũ tiếp tục ấm nóng.
Ngân hàng tung lãi suất tới 6,8% khi gửi 100 triệu đồngGiá cả thị trường
GĐXH - Một ngân hàng bất ngờ tăng lãi suất huy động lên mức cao nhất 6,8%/năm với điều kiện gửi tiết kiệm tối thiểu 100 triệu đồng tại quầy giao dịch.