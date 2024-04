Giải cứu kịp thời hai vợ chồng già mắc kẹt trong căn nhà bị hỏa hoạn

2 giờ trước

GĐXH - Theo cập nhật từ một số ứng dụng dự báo ở điện thoại, những ngày tới, nhiệt độ Hà Nội có thể lên tới 45 độ C; Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện An Dương (Hải Phòng) đã xác định được nguyên nhân nghi phạm sát hại người yêu, chôn thi thể trong vườn.