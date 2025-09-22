Mới nhất
Giải cứu kịp thời nữ sinh bị bắt cóc online ở Đắk Lắk

Thứ hai, 06:34 22/09/2025 | Pháp luật
Chiều 21/9, lãnh đạo Công an phường Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa phối hợp giải cứu thành công một nữ sinh trong vụ “bắt cóc online”.

Trước đó khoảng 9h30 sáng cùng ngày, vợ chồng ông T. (trú phường Tuy Hòa, Đắk Lắk) đến công an trình báo con gái bị “bắt cóc”, các đối tượng yêu cầu gia đình chuyển tiền chuộc. Do quá lo lắng, vợ ông T đã chuyển 17 triệu đồng. Ngay sau đó, các đối tượng tiếp tục đe dọa, buộc gia đình chuyển thêm 400 triệu đồng, nếu không tính mạng con gái sẽ bị đe dọa.

Giải cứu kịp thời nữ sinh bị bắt cóc online ở Đắk Lắk - Ảnh 1.

Người thân em V trình báo vụ việc tới cơ quan công an.

Công an phường Tuy Hòa đã trấn an, hướng dẫn gia đình giữ bình tĩnh, đồng thời phối hợp với Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh để xác minh. Lực lượng chức năng nhận định đây là thủ đoạn “bắt cóc online” nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản và yêu cầu gia đình tuyệt đối không chuyển thêm tiền.

Đến khoảng 11h30 trưa, công an đã xác định được nơi ở của em V (con gái ông T), hiện là sinh viên tại một trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh.

Theo điều tra, em V bị các đối tượng giả danh cơ quan chức năng gọi điện, lừa rằng em liên quan đến một vụ án ma túy. Chúng lợi dụng tâm lý lo sợ, buộc em xuống Cà Mau thuê khách sạn ở một mình, chụp ảnh giả cảnh bị bắt cóc và cả ảnh nhạy cảm gửi cho chúng. Sau đó, các đối tượng yêu cầu em V tắt điện thoại, cắt liên lạc với người thân.

Chiếm được quyền sử dụng tài khoản Zalo của nạn nhân, chúng dùng những hình ảnh đã có để cắt ghép, dựng cảnh em V bị bắt cóc rồi gửi cho gia đình nhằm uy hiếp, chiếm đoạt tiền.

Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên
Top