Giải cứu kịp thời nữ sinh bị bắt cóc online ở Đắk Lắk
Chiều 21/9, lãnh đạo Công an phường Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa phối hợp giải cứu thành công một nữ sinh trong vụ “bắt cóc online”.
Trước đó khoảng 9h30 sáng cùng ngày, vợ chồng ông T. (trú phường Tuy Hòa, Đắk Lắk) đến công an trình báo con gái bị “bắt cóc”, các đối tượng yêu cầu gia đình chuyển tiền chuộc. Do quá lo lắng, vợ ông T đã chuyển 17 triệu đồng. Ngay sau đó, các đối tượng tiếp tục đe dọa, buộc gia đình chuyển thêm 400 triệu đồng, nếu không tính mạng con gái sẽ bị đe dọa.
Công an phường Tuy Hòa đã trấn an, hướng dẫn gia đình giữ bình tĩnh, đồng thời phối hợp với Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh để xác minh. Lực lượng chức năng nhận định đây là thủ đoạn “bắt cóc online” nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản và yêu cầu gia đình tuyệt đối không chuyển thêm tiền.
Đến khoảng 11h30 trưa, công an đã xác định được nơi ở của em V (con gái ông T), hiện là sinh viên tại một trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh.
Theo điều tra, em V bị các đối tượng giả danh cơ quan chức năng gọi điện, lừa rằng em liên quan đến một vụ án ma túy. Chúng lợi dụng tâm lý lo sợ, buộc em xuống Cà Mau thuê khách sạn ở một mình, chụp ảnh giả cảnh bị bắt cóc và cả ảnh nhạy cảm gửi cho chúng. Sau đó, các đối tượng yêu cầu em V tắt điện thoại, cắt liên lạc với người thân.
Chiếm được quyền sử dụng tài khoản Zalo của nạn nhân, chúng dùng những hình ảnh đã có để cắt ghép, dựng cảnh em V bị bắt cóc rồi gửi cho gia đình nhằm uy hiếp, chiếm đoạt tiền.
Danh tính đối tượng sàm sỡ, giật túi xách của người phụ nữ ở Hà NộiPháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Lợi dụng lúc chị H. đang dắt xe vào nhà, đối tượng Hà chạy theo và dùng tay sàm sỡ, đồng thời giật túi xách của nạn nhân đang để trên yên xe máy và tẩu thoát...
Hà Nội: Công an xử lý nam thanh niên gọi đến số 113, 114 để 'trêu đùa'Pháp luật - 5 giờ trước
GĐXH - Công an phường Láng (TP Hà Nội) mới đây đã xử lý trường hợp một nam thanh niên sử dụng điện thoại của người khác, gọi điện đến đường dây nóng của Công an TP Hà Nội để báo cháy giả.
Khởi tố 16 đối tượng bắt giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tíchPháp luật - 8 giờ trước
GĐXH - Trong 16 đối tượng bị khởi tố, Công an tỉnh Quảng Trị ra lệnh tạm giam 11 đối tượng và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 đối tượng.
Cảnh báo chiêu trò 'quay số trúng thưởng' lừa tiền học sinh trên mạng xã hộiPháp luật - 11 giờ trước
GĐXH - Các đối tượng thường đánh vào tâm lý nhẹ dạ, tò mò, ham lợi nhuận nhanh của giới trẻ để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Tài xế ô tô tông 3 mẹ con tử vong, vi phạm nồng độ cồnXã hội - 1 ngày trước
Công an TPHCM cho biết, tài xế điều khiển xe ô tô tông tử vong 3 mẹ con tại xã Phước Thành vi phạm nồng độ cồn, không nhường đường khi điều khiển xe từ đường nhánh ra đường chính gây tai nạn giao thông.
Kiểm tra phương tiện vi phạm, CSGT giúp thanh niên tìm lại xe mất trộm gần một nămPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Quá trình kiểm tra xe máy vi phạm giao thông, lực lượng CSGT TP Huế phát hiện biển số có dấu hiệu làm giả. Từ đó, lực lượng chức năng xác minh và giúp chủ xe tìm lại phương tiện bị mất trộm gần một năm.
Gã trai lén quay cảnh nhạy cảm rồi cưỡng dâm bạn gái cũXã hội - 1 ngày trước
Nguyễn Duy Tuấn bị cáo buộc dùng hình ảnh, video nhạy cảm của bạn gái cũ để đe dọa, buộc nạn nhân tiếp tục quan hệ tình dục, nếu không sẽ phát tán lên mạng xã hội.
Bắt tài xế xe tải gây tai nạn chết người rồi rời khỏi hiện trườngXã hội - 1 ngày trước
Một tài xế vừa bị công an bắt giữ do lái xe tải gây tai nạn chết người rồi rời khỏi hiện trường.
Hàng loạt nạn nhân sập bẫy khi cho thuê xe ô tô tự lái, cầm cố bìa đỏ giảPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Với thủ đoạn thế chấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, thuê xe ô tô tự lái, đối tượng Vũ Mạnh Hùng đã mang cầm cố và chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh...
Lật tẩy chiêu trò giả danh công an, dựng kịch bản bắt cóc online đòi chuộc 500 triệu đồngXã hội - 1 ngày trước
Khi nhận cuộc gọi của con trai yêu cầu chuyển 500 triệu đồng vì “đang bị bắt cóc”, gia đình cháu C. lập tức nhận ra đây là thủ đoạn lừa đảo. Nhờ sự cảnh giác, họ nhanh chóng trình báo công an, góp phần ngăn chặn kịp thời hành vi tội phạm, bảo vệ an toàn cho con em và cộng đồng.
Kiểm tra phương tiện vi phạm, CSGT giúp thanh niên tìm lại xe mất trộm gần một nămPháp luật
GĐXH - Quá trình kiểm tra xe máy vi phạm giao thông, lực lượng CSGT TP Huế phát hiện biển số có dấu hiệu làm giả. Từ đó, lực lượng chức năng xác minh và giúp chủ xe tìm lại phương tiện bị mất trộm gần một năm.