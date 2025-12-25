Giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm, gửi theo xe khách Bắc - Nam
GĐXH - Qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Nghệ An triệt xóa đường dây giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm, gửi theo xe khách Bắc - Nam, bắt 2 đối tượng.
Ngày 25/12, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa triệt xóa một đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy với thủ đoạn ngụy trang tinh vi trong các hộp đựng mỹ phẩm, lợi dụng tuyến xe khách Bắc - Nam để giao nhận hàng.
Qua nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện đường dây có sự tham gia của Hồ Viết Đạo (SN 1995, trú xóm 8 Nghi Diên, xã Nghi Lộc) và Nguyễn Thị Thảo (SN 2001, trú khối Trung Đô 3, phường Trường Vinh).
Các đối tượng hoạt động kín kẽ, cất giấu ma túy trong các hộp mỹ phẩm dán nhãn chữ nước ngoài nhằm qua mặt lực lượng chức năng.
Khoảng 15h ngày 21/12, lực lượng chức năng bắt quả tang Hồ Viết Đạo, thu giữ 1 thùng xốp bên trong có 5 hộp mỹ phẩm chứa 1kg ma túy ketamine.
Mở rộng điều tra, công an tiếp tục bắt giữ Nguyễn Thị Thảo, khám xét nơi ở và thu giữ thêm 50g ketamine cùng 35 viên thuốc lắc.
Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.
