Nữ quái mua bán ma túy trong quán bar ra đầu thú

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Ngày 22/12, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin việc tiếp nhận đối tượng trốn truy nã về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Phan Công Hoài Giang tại cơ quan công an (ảnh: CAQT).

Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện Phan Công Hoài Giang (SN 2001, trú thôn Lệ Kỳ 1, xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho "khách hàng" tại King Club Quảng Bình, địa chỉ số 87 Phạm Văn Đồng, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

Vụ việc được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 280/QĐ-CSMT. Phan Công Hoài Giang bỏ trốn và bị truy nã theo Quyết định truy nã bị can số 7862/QĐTN-CSMT.

Đến ngày 21/12, Phan Công Hoài Giang đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị đầu thú. Sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng tiến hành lấy lời khai, làm rõ các tình tiết liên quan. Quá trình làm việc, Phan Công Hoài Giang thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.