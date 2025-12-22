Bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép hơn 900 viên ma túy dạng hồng phiến
GĐXH - Thấy nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, lực lượng công an Quảng Trị tiến hành kiểm tra và phát hiện đối tượng Phan Đình Thanh (trú tại thôn Bắc Ngũ, xã Ninh Châu) tàng trữ trái phép hàng trăm viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.
Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị, mới đây Công an xã Ninh Châu phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng chống ma tuý Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn.
Qua kiểm tra công an phát hiện trong lòng bàn tay phải của Phan Đình Thanh (SN 1984, trú tại thôn Bắc Ngũ, xã Ninh Châu) có 1 gói nilon màu vàng, bên trong gói nilon có chứa 10 viên nén hình tròn, màu hồng, dạng thuốc tân dược.
Phan Đình Thanh khai nhận số viên nén hình tròn màu hồng trên là ma túy tổng hợp loại hồng phiến do Thanh cất giấu để tìm nơi sử dụng.
Lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản bắt Phan Đình Thanh về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ và niêm phong toàn bộ số tang vật nói trên.
Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Thanh ở thôn Bắc Ngũ (xã Ninh Châu) công an thu giữ thêm 2 túi nilon, bên trong có chứa 901 viên nén hình tròn, dạng thuốc tân dược. Thanh khai nhận số viên nén hình tròn trên là ma túy tổng hợp loại hồng phiến.
Công an xã Ninh Châu đang phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Trị lập hồ sơ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
