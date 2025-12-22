Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép hơn 900 viên ma túy dạng hồng phiến

Thứ hai, 07:19 22/12/2025 | Pháp luật
L.V
L.V
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Thấy nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, lực lượng công an Quảng Trị tiến hành kiểm tra và phát hiện đối tượng Phan Đình Thanh (trú tại thôn Bắc Ngũ, xã Ninh Châu) tàng trữ trái phép hàng trăm viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị, mới đây Công an xã Ninh Châu phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng chống ma tuý Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra công an phát hiện trong lòng bàn tay phải của Phan Đình Thanh (SN 1984, trú tại thôn Bắc Ngũ, xã Ninh Châu) có 1 gói nilon màu vàng, bên trong gói nilon có chứa 10 viên nén hình tròn, màu hồng, dạng thuốc tân dược.

Bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép hơn 900 viên ma tuý dạng hồng phiến - Ảnh 1.

Đối tượng Phan Đình Thanh bị bắt giữ do tàng trữ trái phép chất ma túy. Ảnh: CA Quảng Trị

Phan Đình Thanh khai nhận số viên nén hình tròn màu hồng trên là ma túy tổng hợp loại hồng phiến do Thanh cất giấu để tìm nơi sử dụng.

Lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản bắt Phan Đình Thanh về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ và niêm phong toàn bộ số tang vật nói trên.

Bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép hơn 900 viên ma tuý dạng hồng phiến - Ảnh 2.

Tang vật vụ án. Ảnh: CA Quảng Trị

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Thanh ở thôn Bắc Ngũ (xã Ninh Châu) công an thu giữ thêm 2 túi nilon, bên trong có chứa 901 viên nén hình tròn, dạng thuốc tân dược. Thanh khai nhận số viên nén hình tròn trên là ma túy tổng hợp loại hồng phiến.

Công an xã Ninh Châu đang phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Trị lập hồ sơ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Hà Nội: Khống chế gã "giang hồ" mang theo số lượng lớn ma túy và súng trên ô tôHà Nội: Khống chế gã 'giang hồ' mang theo số lượng lớn ma túy và súng trên ô tô

GĐXH - Đêm 6/12, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trấn áp tội phạm, Tổ công tác Y25/141 Công an TP Hà Nội đã kịp thời phát hiện, bắt giữ một đối tượng điều khiển xe ô tô tàng trữ số lượng lớn ma túy tổng hợp cùng một khẩu súng ngắn đã lắp sẵn đạn.

Phá chuyên án ma túy "khủng" xuyên quốc gia, thu giữ hàng trăm kilogam ma túyPhá chuyên án ma túy 'khủng' xuyên quốc gia, thu giữ hàng trăm kilogam ma túy

GĐXH - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp với các đơn vị chức năng triệt phá một đường dây ma túy xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Thuê căn hộ cao cấp rồi rủ bạn tới “chơi” ma túy đá

Thuê căn hộ cao cấp rồi rủ bạn tới “chơi” ma túy đá

Bắt giữ đối tượng phê ma túy vác dao đuổi đánh công an

Bắt giữ đối tượng phê ma túy vác dao đuổi đánh công an

Hà Nội: Khống chế gã 'giang hồ' mang theo số lượng lớn ma túy và súng trên ô tô

Hà Nội: Khống chế gã 'giang hồ' mang theo số lượng lớn ma túy và súng trên ô tô

Hé lộ nguyên nhân cựu Chủ tịch xã sa chân vào đường dây ma túy

Hé lộ nguyên nhân cựu Chủ tịch xã sa chân vào đường dây ma túy

Phá chuyên án ma túy 'khủng' xuyên quốc gia, thu giữ hàng trăm kilogam ma túy

Phá chuyên án ma túy 'khủng' xuyên quốc gia, thu giữ hàng trăm kilogam ma túy

Cùng chuyên mục

Bé gái 12 tuổi bị bố đánh nhập viện

Bé gái 12 tuổi bị bố đánh nhập viện

Pháp luật - 13 giờ trước

Công an vào cuộc điều tra vụ bé gái 12 tuổi bị bố nghi ngờ lấy trộm tiền, dùng vật cứng đánh gây thương tích khắp người, phải nhập viện.

Hà Nội: Bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Tuấn Vũ lẩn trốn tại Đồng Nai

Hà Nội: Bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Tuấn Vũ lẩn trốn tại Đồng Nai

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Sau thời gian dài lẩn trốn, đối tượng truy nã Nguyễn Tuấn Vũ đã bị lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội bắt giữ khi đang trốn tại tỉnh Đồng Nai.

Phơi bày kịch bản ‘giả chết’ hoàn hảo để trục lợi bảo hiểm

Phơi bày kịch bản ‘giả chết’ hoàn hảo để trục lợi bảo hiểm

Pháp luật - 16 giờ trước

Nguyễn Thị Thu cùng mẹ đẻ dàn dựng kịch bản "đột tử" và tổ chức đám tang giả tinh vi nhằm chiếm đoạt tiền bảo hiểm nhân thọ.

Tin "trúng thưởng trên mạng", nữ sinh lớp 9 suýt sập bẫy lừa đảo

Tin "trúng thưởng trên mạng", nữ sinh lớp 9 suýt sập bẫy lừa đảo

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Chỉ từ một đường link "trúng thưởng trên mạng", các đối tượng lừa đảo đã dẫn dắt, đe dọa một nữ sinh lớp 9 chuyển tiền với chiêu "nộp phí, nộp phạt".

Danh sách 181 trường hợp vi phạm giao thông bị Camera AI ghi hình ngày 20/12

Danh sách 181 trường hợp vi phạm giao thông bị Camera AI ghi hình ngày 20/12

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong vòng 24 giờ từ ngày 19/12 - 20/12, hệ thống Camera AI đã ghi nhận 123 trường hợp vượt đèn đỏ và 56 trường hợp không đội mũ bảo hiểm trên địa bàn TP Hà Nội. Bên cạnh đó một số trường hợp vi phạm khác như đi sai làn đường, không thắt giây an toàn cũng đã bị phát hiện.

Nữ sinh bị ép quỳ xin lỗi khi cố đòi lại đồ đánh rơi trên phố Hà Nội: Công an dựng lại hiện trường

Nữ sinh bị ép quỳ xin lỗi khi cố đòi lại đồ đánh rơi trên phố Hà Nội: Công an dựng lại hiện trường

Pháp luật - 1 ngày trước

Đã xác định được danh tính người phụ nữ đánh, ép cô gái quỳ xin lỗi trong đoạn clip viral trên mạng xã hội.

Bất ngờ với cách nữ 9X giấu chồng để mang 8 chiếc vòng vàng đi bán

Bất ngờ với cách nữ 9X giấu chồng để mang 8 chiếc vòng vàng đi bán

Pháp luật - 1 ngày trước

Sợ bị chồng mắng do làm mất tiền nên T. đã bịa đặt thông tin bị cướp nhằm đem số vàng đi bán để bù vào số tiền đã mất.

Rú ga gây náo loạn, gần 30 thanh thiếu niên ở Lào Cai nhận 'bài học nhớ đời'

Rú ga gây náo loạn, gần 30 thanh thiếu niên ở Lào Cai nhận 'bài học nhớ đời'

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Gần 30 thanh thiếu niên, chủ yếu là học sinh, tụ tập phóng nhanh, rú ga gây mất trật tự công cộng tại xã Văn Bàn (Lào Cai) đã bị công an xử phạt và giáo dục theo quy định.

Hẹn nhau lúc rạng sáng, hàng chục đối tượng mang hung khí náo loạn phố ở Lạng Sơn

Hẹn nhau lúc rạng sáng, hàng chục đối tượng mang hung khí náo loạn phố ở Lạng Sơn

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Ngảy 20/12, Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, và lệnh tạm giam 15 đối tượng về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Thanh Hóa: Cơ quan chức năng khởi tố 167 vụ, 501 bị can tội kinh tế, tham nhũng, chức vụ

Thanh Hóa: Cơ quan chức năng khởi tố 167 vụ, 501 bị can tội kinh tế, tham nhũng, chức vụ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH – Trong năm 2025, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 167 vụ, 501 bị can phạm tội về kinh tế, tham nhũng, chức vụ, môi trường.

Xem nhiều

Tin "trúng thưởng trên mạng", nữ sinh lớp 9 suýt sập bẫy lừa đảo

Tin "trúng thưởng trên mạng", nữ sinh lớp 9 suýt sập bẫy lừa đảo

Pháp luật

GĐXH - Chỉ từ một đường link "trúng thưởng trên mạng", các đối tượng lừa đảo đã dẫn dắt, đe dọa một nữ sinh lớp 9 chuyển tiền với chiêu "nộp phí, nộp phạt".

Sản xuất nước giải khát giả bán tại vùng cao Tuyên Quang, giám đốc công ty Bắc Đô Hà Giang bị bắt

Sản xuất nước giải khát giả bán tại vùng cao Tuyên Quang, giám đốc công ty Bắc Đô Hà Giang bị bắt

Pháp luật
Thanh Hóa: Cơ quan chức năng khởi tố 167 vụ, 501 bị can tội kinh tế, tham nhũng, chức vụ

Thanh Hóa: Cơ quan chức năng khởi tố 167 vụ, 501 bị can tội kinh tế, tham nhũng, chức vụ

Pháp luật
Nữ sinh bị ép quỳ xin lỗi khi cố đòi lại đồ đánh rơi trên phố Hà Nội: Công an dựng lại hiện trường

Nữ sinh bị ép quỳ xin lỗi khi cố đòi lại đồ đánh rơi trên phố Hà Nội: Công an dựng lại hiện trường

Pháp luật
Danh sách 181 trường hợp vi phạm giao thông bị Camera AI ghi hình ngày 20/12

Danh sách 181 trường hợp vi phạm giao thông bị Camera AI ghi hình ngày 20/12

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top