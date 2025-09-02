'Gió ngang khoảng trời xanh' mới nhất (tập 11): Kim Ngân sốc trước sự 'ga lăng' của Đồng Văn Tiền
GĐXH - Trong tập 11 "Gió ngang khoảng trời xanh", ngay trong lần xem mắt tại quán cháo lòng, Đồng Văn Tiền buông những câu vô duyên khiến Kim Ngân rất sốc.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 11 "Gió ngang khoảng trời xanh", theo yêu cầu của mẹ, Kim Ngân (Việt Hoa) tới gặp Đồng Văn Tiền (Lý Chí Huy) để xem mắt. Tuy nhiên, ngay ở lần gặp đầu tiên, Tiền đã kéo Kim Ngân vào quán cháo lòng. Khi vừa ăn lòng, Tiền đã nói chuyện vô duyên, kệch cỡm khiến Ngân chỉ muốn đứng dậy ngay lập tức.
Tiền khen Ngân xinh nhưng lại thắc mắc xinh đẹp đó không phù hợp với công việc bán hàng, mà nên làm công việc "sang chảnh", kiếm được nhiều tiền. Khi Kim Ngân tỏ ra quan tâm liệu rằng làm nghề gì phù hợp mà nhiều tiền thì lập tức Tiền trả lời ngay "làm bồ của anh". Công việc này cũng có lương, thử việc, thưởng theo doanh số... như bình thường.
"Chi tiền anh không thiếu, anh chỉ thiếu mỗi tri kỷ" - Đồng Văn Tiền liên tục nhắc tới tiền để thuyết phục Ngân. Đến khi không thể chịu nổi nữa, Kim Ngân đứng lên tuyên bố bản thân mình có thể dư sức kiếm được số tiền 12,5 triệu đồng/ tháng, thậm chí là hơn... Sau đó, cô rời đi trước và khẳng định "đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi".
Ngay sau lần xem mắt thảm họa, Kim Ngân tới nhà Mỹ Anh để cùng làm bánh và kể chuyện này với hai người bạn thân là Mỹ Anh và Trúc Lam. Kim Ngân diễn lại cảnh gặp Đồng Văn Tiền, nêu rõ chuyện giá cả khi làm người yêu của Tiền... Cả hai người tỏ ra ngạc nhiên, sau đó ủng hộ Kim Ngân không thể chấp nhận một chàng trai thô lỗ như Tiền.
Trúc Lam cho rằng do Kim Ngân "ế" nên mới bị mẹ tìm người cốt sao cho con gái nhanh lấy chồng. Kim Ngân khẳng định: "Lấy chồng không cần phải nhanh, hạnh phúc của đời mình nên mình phải quyết định, không thể để ai quyết định hộ mình".
Tập 11 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" phát sóng lúc 20h00 tối 2/9 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Gió ngang khoảng trời xanh" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.
