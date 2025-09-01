Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Tối nay 1/9 xem Mỹ Tâm, Tùng Dương, Soobin Hoàng Sơn biểu diễn tại concert quốc gia đặc biệt

Thứ hai, 08:18 01/09/2025 | Xem - nghe - đọc
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Concert quốc gia “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” được diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào tối 1/9 và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.

Chương trình Concert quốc gia "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" do Bộ VHTT&DL chủ trì, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam thực hiện, với sự phối hợp của nhiều đơn vị nghệ thuật: Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Học viện Múa Việt Nam, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, cùng sự tham gia của đông đảo diễn viên chuyên nghiệp, không chuyên và quần chúng.

Chương trình được chia thành 3 chương: 

Chương I - "Con đường độc lập - thống nhất": tái hiện những dấu mốc lịch sử hào hùng từ đêm dài nô lệ, Cách mạng tháng Tám, đến ngày độc lập 2/9/1945, chiến thắng Điện Biên và ngày đất nước hoàn toàn thống nhất năm 1975. Những ca khúc và hoạt cảnh giàu tính biểu tượng sẽ lần lượt được dàn dựng công phu, kết hợp đại hợp xướng, dàn nhạc giao hưởng, múa và lực lượng quần chúng, tạo nên những trường đoạn nghệ thuật bi tráng, hào hùng.

Chương II - "Khát vọng Tổ quốc": Khắc họa tinh thần lao động, dựng xây, khát vọng tuổi trẻ và hình ảnh đất nước thống nhất, phát triển. Những ca khúc giàu cảm hứng được thể hiện bởi nhiều ca sĩ tên tuổi sẽ lan tỏa thông điệp về một Việt Nam hội nhập, đổi mới, tự tin trên trường quốc tế.

Chương III - "Tổ quốc tôi, chưa đẹp thế bao giờ": Tôn vinh sức mạnh đoàn kết, những thành tựu to lớn của dân tộc sau 80 năm và niềm tin vào tương lai. Các ca khúc như "Nối vòng tay lớn", "Vinh quang đang chờ ta", "Tiến quân ca", "Yêu nụ cười Việt Nam" sẽ khép lại đêm nhạc trong không khí hân hoan, đầy niềm tin về một tương lai tươi sáng, đất nước hùng cường, sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

Mỹ Tâm, Tùng Dương, Soobin Hoàng Sơn biểu diễn tại Concert quốc gia “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” - Ảnh 1.

Tại lễ tổng duyệt Chương trình Concert quốc gia "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".

Theo Ban tổ chức, mỗi tiết mục được dàn dựng công phu, kết hợp giao hưởng, nhạc dân tộc, hợp xướng, múa và hình ảnh tư liệu tạo nên một không gian nghệ thuật hoành tráng. Sự kết hợp của các dòng nhạc cổ điển, nhạc đỏ, dân gian đương đại và nhạc trẻ sẽ tạo nên một không gian nghệ thuật phong phú, hấp dẫn cho mọi thế hệ khán giả.

Chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ hàng đầu: NSND Thanh Lam, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Vũ Thắng Lợi, ca sĩ Mỹ Tâm, Trọng Tấn, Tùng Dương, rapper Đen, Mono, nhóm Oplus, nhóm Ngũ Cung, cùng đông đảo ca sĩ trẻ như: Hoàng Bách, Soobin Hoàng Sơn, Lamoon, Double 2T, Quân Lee…

Chương trình Concert quốc gia "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 vào lúc 20h00 tối nay (ngày 1/9).

"Gia đình Haha" tập mới nhất: Trọng Hiếu, Tóc Tiên choáng ngợp khi gặp voi ngay trên đường'Gia đình Haha' tập mới nhất: Trọng Hiếu, Tóc Tiên choáng ngợp khi gặp voi ngay trên đường

GĐXH - Trong tập 12 "Gia đình Haha", hành trình đã đưa các thành viên và hai khách mời đến với Đắk Lắk nơi có cảnh sắc thiên nhiên khoáng đạt và ẩn chứa nhiều bất ngờ thú vị.



T.Hằng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

'Gia đình Haha' tập mới nhất: Trọng Hiếu, Tóc Tiên choáng ngợp khi gặp voi ngay trên đường

'Gia đình Haha' tập mới nhất: Trọng Hiếu, Tóc Tiên choáng ngợp khi gặp voi ngay trên đường

'Mưa đỏ' cán mốc kỷ lục doanh thu 300 tỷ đồng chỉ sau 9 ngày

'Mưa đỏ' cán mốc kỷ lục doanh thu 300 tỷ đồng chỉ sau 9 ngày

Phim 'Mưa Đỏ' được chiếu miễn phí ở một số điểm tại Quảng Trị

Phim 'Mưa Đỏ' được chiếu miễn phí ở một số điểm tại Quảng Trị

'Cầu vồng ở phía chân trời' tập mới nhất: Tuấn và Oanh quay lại với nhau, yêu công khai

'Cầu vồng ở phía chân trời' tập mới nhất: Tuấn và Oanh quay lại với nhau, yêu công khai

'Có anh, nơi ấy bình yên' tập mới nhất: Hé lộ kẻ phá hoại vườn chuối nhà ông Vui

'Có anh, nơi ấy bình yên' tập mới nhất: Hé lộ kẻ phá hoại vườn chuối nhà ông Vui

Cùng chuyên mục

Phan Mạnh Quỳnh, Kiều Minh Tuấn đương đầu thử thách cháy kho xưởng dữ dội

Phan Mạnh Quỳnh, Kiều Minh Tuấn đương đầu thử thách cháy kho xưởng dữ dội

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Trong tập 6 "Chiến sĩ quả cảm", 12 nghệ sĩ tham gia chương trình đã trải qua thử thách thực chiến cam go nhất trước khi nói lời chia tay với lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ.

Vẫn còn 2 đợt diễn tập sự kiện A80, xem ở đâu?

Vẫn còn 2 đợt diễn tập sự kiện A80, xem ở đâu?

Xem - nghe - đọc - 19 giờ trước

GĐXH - Không cần chen chúc và thức đêm, người dân và sinh viên vẫn có thể tận mắt xem các màn luyện tập A80 tại ĐHQGHN, Hòa Lạc vào ngày 31/8 và 1/9.

'Gia đình Haha' tập mới nhất: Trọng Hiếu, Tóc Tiên choáng ngợp khi gặp voi ngay trên đường

'Gia đình Haha' tập mới nhất: Trọng Hiếu, Tóc Tiên choáng ngợp khi gặp voi ngay trên đường

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 12 "Gia đình Haha", hành trình đã đưa các thành viên và hai khách mời đến với Đắk Lắk nơi có cảnh sắc thiên nhiên khoáng đạt và ẩn chứa nhiều bất ngờ thú vị.

'Mưa đỏ' cán mốc kỷ lục doanh thu 300 tỷ đồng chỉ sau 9 ngày

'Mưa đỏ' cán mốc kỷ lục doanh thu 300 tỷ đồng chỉ sau 9 ngày

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ sau 9 ngày công chiếu tại các rạp phim trên cả nước, bộ phim “Mưa đỏ” đã cán mốc 300 tỷ đồng doanh thu, kỷ lục với dòng phim lịch sử - chiến tranh.

Phim 'Mưa Đỏ' được chiếu miễn phí ở một số điểm tại Quảng Trị

Phim 'Mưa Đỏ' được chiếu miễn phí ở một số điểm tại Quảng Trị

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Điện ảnh Quân đội Nhân dân (Tổng cục Chính trị) đã quyết định chiếu phim truyện điện ảnh “Mưa Đỏ” tại một số điểm phục vụ người dân Quảng Trị.

'Cầu vồng ở phía chân trời' tập mới nhất: Tuấn và Oanh quay lại với nhau, yêu công khai

'Cầu vồng ở phía chân trời' tập mới nhất: Tuấn và Oanh quay lại với nhau, yêu công khai

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 26 "Cầu vồng ở phía chân trời", sau khoảng thời gian chia tay, Oanh và Tuấn đã nói chuyện thẳng thắn và quyết định quay lại với nhau.

MV 'Vinh quang, ơi Việt Nam' : Khúc ca đoàn kết và tự hào dân tộc

MV 'Vinh quang, ơi Việt Nam' : Khúc ca đoàn kết và tự hào dân tộc

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - AHLĐ Nguyễn Anh Trí mới đây đã ra mắt MV “Vinh quang, ơi Việt Nam”, ca khúc như cổ vũ và khơi dậy tinh thần đoàn kết toàn dân dịp Quốc khánh 2/9.

'Có anh, nơi ấy bình yên' tập mới nhất: Hé lộ kẻ phá hoại vườn chuối nhà ông Vui

'Có anh, nơi ấy bình yên' tập mới nhất: Hé lộ kẻ phá hoại vườn chuối nhà ông Vui

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Trong tập 20 "Có anh, nơi ấy bình yên", người dân làm đơn kiện trang trại lợn gây ô nhiễm, hé lộ manh mối kẻ chặt vườn chuối nhà ông Vui.

Kết nối kinh tế số và văn hóa đọc đổi mới sáng tạo

Kết nối kinh tế số và văn hóa đọc đổi mới sáng tạo

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Thông qua triển khai mô hình Liên đoàn hợp tác xã điện tử kết hợp thư viện số, BTC kỳ vọng góp phần thúc đẩy phát triển toàn diện, bền vững, lan tỏa tri thức và tinh thần đổi mới sáng tạo trong cộng đồng.

Vườn chuối bị phá, chủ tịch xã gây áp lực với Thiếu tá Huy

Vườn chuối bị phá, chủ tịch xã gây áp lực với Thiếu tá Huy

Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước

GĐXH - Trong tập 19 "Có anh, nơi ấy bình yên", cả xã Tiên Phong lại thêm rúng động vì vườn chuối nhà ông Vui bị kẻ xấu chặt phá.

Xem nhiều

Oanh thất nghiệp, vay tiền mẹ đóng học cho bé Khoai

Oanh thất nghiệp, vay tiền mẹ đóng học cho bé Khoai

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Trong tập 25 "Cầu vồng ở phía chân trời", Oanh không có việc làm đành phải gọi điện về quê để vay tiền mẹ đóng học cho con.

'Mưa đỏ' cán mốc kỷ lục doanh thu 300 tỷ đồng chỉ sau 9 ngày

'Mưa đỏ' cán mốc kỷ lục doanh thu 300 tỷ đồng chỉ sau 9 ngày

Xem - nghe - đọc
'Cầu vồng ở phía chân trời' tập mới nhất: Tuấn và Oanh quay lại với nhau, yêu công khai

'Cầu vồng ở phía chân trời' tập mới nhất: Tuấn và Oanh quay lại với nhau, yêu công khai

Xem - nghe - đọc
'Có anh, nơi ấy bình yên' tập mới nhất: Hé lộ kẻ phá hoại vườn chuối nhà ông Vui

'Có anh, nơi ấy bình yên' tập mới nhất: Hé lộ kẻ phá hoại vườn chuối nhà ông Vui

Xem - nghe - đọc
Tối nay 1/9 xem Mỹ Tâm, Tùng Dương, Soobin Hoàng Sơn biểu diễn tại concert quốc gia đặc biệt

Tối nay 1/9 xem Mỹ Tâm, Tùng Dương, Soobin Hoàng Sơn biểu diễn tại concert quốc gia đặc biệt

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top