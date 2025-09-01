Tối nay 1/9 xem Mỹ Tâm, Tùng Dương, Soobin Hoàng Sơn biểu diễn tại concert quốc gia đặc biệt

Chương trình Concert quốc gia "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" do Bộ VHTT&DL chủ trì, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam thực hiện, với sự phối hợp của nhiều đơn vị nghệ thuật: Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Học viện Múa Việt Nam, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, cùng sự tham gia của đông đảo diễn viên chuyên nghiệp, không chuyên và quần chúng.

Chương trình được chia thành 3 chương:

Chương I - "Con đường độc lập - thống nhất": tái hiện những dấu mốc lịch sử hào hùng từ đêm dài nô lệ, Cách mạng tháng Tám, đến ngày độc lập 2/9/1945, chiến thắng Điện Biên và ngày đất nước hoàn toàn thống nhất năm 1975. Những ca khúc và hoạt cảnh giàu tính biểu tượng sẽ lần lượt được dàn dựng công phu, kết hợp đại hợp xướng, dàn nhạc giao hưởng, múa và lực lượng quần chúng, tạo nên những trường đoạn nghệ thuật bi tráng, hào hùng.

Chương II - "Khát vọng Tổ quốc": Khắc họa tinh thần lao động, dựng xây, khát vọng tuổi trẻ và hình ảnh đất nước thống nhất, phát triển. Những ca khúc giàu cảm hứng được thể hiện bởi nhiều ca sĩ tên tuổi sẽ lan tỏa thông điệp về một Việt Nam hội nhập, đổi mới, tự tin trên trường quốc tế.

Chương III - "Tổ quốc tôi, chưa đẹp thế bao giờ": Tôn vinh sức mạnh đoàn kết, những thành tựu to lớn của dân tộc sau 80 năm và niềm tin vào tương lai. Các ca khúc như "Nối vòng tay lớn", "Vinh quang đang chờ ta", "Tiến quân ca", "Yêu nụ cười Việt Nam" sẽ khép lại đêm nhạc trong không khí hân hoan, đầy niềm tin về một tương lai tươi sáng, đất nước hùng cường, sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

Tại lễ tổng duyệt Chương trình Concert quốc gia "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".

Theo Ban tổ chức, mỗi tiết mục được dàn dựng công phu, kết hợp giao hưởng, nhạc dân tộc, hợp xướng, múa và hình ảnh tư liệu tạo nên một không gian nghệ thuật hoành tráng. Sự kết hợp của các dòng nhạc cổ điển, nhạc đỏ, dân gian đương đại và nhạc trẻ sẽ tạo nên một không gian nghệ thuật phong phú, hấp dẫn cho mọi thế hệ khán giả.

Chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ hàng đầu: NSND Thanh Lam, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Vũ Thắng Lợi, ca sĩ Mỹ Tâm, Trọng Tấn, Tùng Dương, rapper Đen, Mono, nhóm Oplus, nhóm Ngũ Cung, cùng đông đảo ca sĩ trẻ như: Hoàng Bách, Soobin Hoàng Sơn, Lamoon, Double 2T, Quân Lee…

Chương trình Concert quốc gia "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 vào lúc 20h00 tối nay (ngày 1/9).

'Gia đình Haha' tập mới nhất: Trọng Hiếu, Tóc Tiên choáng ngợp khi gặp voi ngay trên đường GĐXH - Trong tập 12 "Gia đình Haha", hành trình đã đưa các thành viên và hai khách mời đến với Đắk Lắk nơi có cảnh sắc thiên nhiên khoáng đạt và ẩn chứa nhiều bất ngờ thú vị.







