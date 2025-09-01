Phan Mạnh Quỳnh, Kiều Minh Tuấn đương đầu thử thách cháy kho xưởng dữ dội
GĐXH - Trong tập 6 "Chiến sĩ quả cảm", 12 nghệ sĩ tham gia chương trình đã trải qua thử thách thực chiến cam go nhất trước khi nói lời chia tay với lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ.
Tập 6 "Chiến sĩ quả cảm" đã được phát sóng để lại nhiều ấn tượng với khán giả. Chương trình đưa 12 nghệ sĩ đến với trải nghiệm đặc biệt trong khóa học về bộ khí tài công nghệ cao của lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH, gồm Robot chữa cháy ITM và “siêu xe” Robot chữa cháy TAF35.
Công tác tuyên truyền cũng là một “khí tài” không thể thiếu. Thiếu tá Đỗ Tấn Tài (Công an TP Hồ Chí Minh) nhắn nhủ các nghệ sĩ: “Chúng ta phải làm sao đưa các kiến thức, kỹ năng đến với người dân một cách thiết thực nhất để người dân chủ động phòng ngừa. Lực lượng chúng ta có mạnh đến cỡ nào cũng không bằng người dân chủ động tự giác phòng ngừa cháy nổ”.
Các nghệ sĩ đã tham gia thực hiện công tác tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy bằng tiểu phẩm sát với những tình huống thực tế dành cho người dân. Từ những ngày đầu còn sợ hãi khi đối diện ngọn lửa, đến nay họ đã tự tin, dứt khoát trong từng động tác, thậm chí còn trực tiếp truyền tải kiến thức cần thiết đến cho người dân. Những tiểu phẩm ngắn gọn, dí dỏm nhưng gắn liền với đời sống đã giúp người dân dễ dàng tiếp nhận thông tin hơn hẳn.
Cũng trong tập 6, khán giả được gặp gỡ Thượng tá Đỗ Văn Kháng (Trưởng phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh), người đã rất nhiều lần lao mình vào hiểm nguy để giành giật sự sống và tài sản cho nhân dân.
Từng trải qua biết bao thử thách, nhưng khi nhắc lại ký ức khốc liệt nhất trong đời lính cứu hoả, Thượng tá Kháng bộc bạch nỗi ám ảnh về vụ cháy nhà xưởng của công ty Tân Hồng Thái (Khu công nghiệp Lê Minh Xuân, Bình Chánh) năm 2014. Vụ hỏa hoạn ấy kinh hoàng đến mức toàn lực lượng phải huy động hơn 40 xe chữa cháy, đối mặt trực diện với hơn 260 loại hóa chất khác nhau.
Dựa trên câu chuyện về vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại nhà kho hóa chất, thử thách thực chiến trong tập 6 hiện một kịch bản khốc liệt chưa từng có: Khi đám cháy dữ dội bùng lên trong kho xưởng, ngọn lửa bốc cao cuồn cuộn cùng khói độc đặc quánh, sẵn sàng nhấn chìm tất cả.
Dưới sự chỉ huy của Trung tá Lê Tấn Châu cùng các tổ trưởng Trung tá Phạm Văn Nam, Thiếu tá Nguyễn Hoàng Việt và Thượng úy Nguyễn Viết Quân, đội hình chiến sĩ nhập vai nhanh chóng triển khai công tác PCCC & CNCH...
Như vậy, sau 6 tập, chặng hành trình đầu tiên của "Chiến sĩ quả cảm" đồng hành cùng lực lượng PCCC và CNCH đã khép lại với những ấn tượng sâu sắc không chỉ đối với các nghệ sĩ mà cả với khán giả truyền hình. Mỗi thử thách, mỗi câu chuyện được kể lại không chỉ để tri ân, mà còn để nhắc nhớ về sự bình yên không bao giờ tự nhiên mà có, mà có thể được đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả sinh mạng.
Sau hơn 10 ngày nhập vai, 12 nghệ sĩ nổi tiếng đã đi qua biết bao cung bậc cảm xúc: Từ bỡ ngỡ, lo sợ, cho đến thấu hiểu và đồng cảm sâu sắc. Hành trình để lại cho mỗi nghệ sĩ một lời nhắc nhớ về trách nhiệm mang đến những câu chuyện chân thực, để từ đó thêm biết ơn và trân trọng lực lượng ngày đêm giữ bình yên cho đất nước...
