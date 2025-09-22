'Gió ngang khoảng trời xanh' mới nhất (tập 19): Trúc Lam nói lời chia tay Toàn

Trong tập 19 "Gió ngang khoảng trời xanh" được phát sóng vào tối nay (ngày 22/9), Toàn (Tô Dũng) lỡ mở cửa khiến con mèo cưng của Trúc Lam (Quỳnh Kool) đi lạc. Chưa hết khủng hoảng vì mất con, việc mèo cưng đi lạc như giọt nước tràn ly đối với Trúc Lam.

Cô nổi giận vì chồng lúc nào cũng chỉ làm theo ý của mình, nói rằng việc có con chỉ là một mình cô muốn chứ Toàn không hề mong muốn. Trúc Lam trách Toàn vì từng hứa chăm sóc, quan tâm và bảo vệ vợ nhưng khi vợ nằm một mình đau đớn trong bệnh viện, lúc cần chồng nhất thì anh lại không có mặt.

Hai vợ chồng tiếp tục mối bất hòa dồn nén bấy lâu nay, cảm thấy không thể tiếp tục mối quan hệ với Toàn, Trúc Lam quyết định nói lời chia tay, mặc cho Toàn ra sức thanh minh về những chuyện đã xảy ra.

Trúc Lam và Toàn tiếp tục bất hòa, lần này Trúc Lam đã thẳng thắn nói lời chia tay. Ảnh VTV

Ở một diễn biến khác trong tập phim, sau khi cãi vã với chồng, như thường lệ, Trúc Lam tìm tới tâm sự với Mỹ Anh (Phương Oanh) và Kim Ngân (Việt Hoa) chuyện gia đình.

Mỹ Anh khuyên Trúc Lam nên bình tĩnh lại, nói rằng kể từ khi cô có bầu, Toàn rất vui vẻ và hạnh phúc. "Em hiểu chị và Ngân đều muốn tốt cho em nhưng đấy chỉ là bề ngoài của vấn đề thôi, không như mọi người nghĩ đâu" - Lam nói.

Trúc Lam đã không còn đón nhận những lời tư vấn của bạn vì cho rằng Toàn không như mọi người nghĩ.

Tập 19 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" phát sóng lúc 20h00 tối 22/9 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Gió ngang khoảng trời xanh" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

