Mi Lan dừng bước đầy tiếc nuối, lỡ cơ hội góp mặt trong đêm chung kết

Thứ hai, 10:02 22/09/2025
GĐXH - Trong tập 8 "Vietnam's Next Top Model", không vượt qua thử thách chụp hình khiêu vũ, Mi Lan phải nói lời chia tay và rời khỏi nhà chung.

Trong tập 8 "Vietnam's Next Top Model" đã được phát sóng, trong thử thách chụp hình mang tên “Dance of the Muse”, lấy cảm hứng từ những điệu nhảy cổ điển nhưng được làm mới với tinh thần trẻ trung, hiện đại. Các thí sinh hóa thân thành những quý cô kiêu kỳ trong không gian đêm nhạc lãng mạn, khoác lên mình những trang phục lộng lẫy, gợi cảm. Thí sinh phải vừa giữ được thần thái thời trang, vừa kết hợp ăn ý cùng bạn diễn nam để tạo nên bố cục hình ảnh đẹp. 

Với nhiều thí sinh lần đầu chụp đôi, đây thực sự là thử thách lớn. Ngay từ phần thi đầu tiên, sự căng thẳng đã hiện rõ. Giang Phùng cho thấy sự loay hoay, mất kết nối với bạn diễn nam. Sau khi nhận được sự chỉ dẫn tận tình từ Ban giám khảo, Giang Phùng dần lấy lại nhịp, bắt đầu thể hiện được thần thái mềm mại và quyến rũ hơn.

Mi Lan dừng bước đầy tiếc nuối trước đêm chung kết 'Vietnam's Next Top Model' - Ảnh 1.

Giang Phùng bước đầu loay hoay nhưng đã lấy lại sự tự tin sau đó. Ảnh VTV

Mi Lan rất lúng túng với thử thách chụp hình đôi. Nỗi lo lắng khiến cô mất bình tĩnh hoàn toàn, không đưa ra được bất kỳ tạo dáng nào. Không khí trường quay trở nên nặng nề khi Thanh Hằng phải hướng dẫn. Dù nhận được sự hỗ trợ, nhưng phần thi của cô vẫn chưa đạt kỳ vọng, khiến giám khảo thất vọng.

Bên cạnh những phút giây căng thẳng, trường quay cũng chứng kiến nhiều tình huống “dở khóc dở cười”. Tiêu biểu là Mỹ Ngân, vì mải mê tạo dáng mà quên mất nhiệm vụ kết hợp với bạn diễn, thậm chí còn tung tà váy che mất bạn diễn. Khi tìm lại được sự kết nối, cô nhanh chóng cho ra đời những khung hình ấn tượng, đến mức nhiếp ảnh gia Milo Trần phải tiếc nuối thốt lên: “Tại sao em không làm từ đầu?”.

Mi Lan dừng bước đầy tiếc nuối trước đêm chung kết 'Vietnam's Next Top Model' - Ảnh 2.

Vừa chiến thắng ở tập trước, Mỹ Ngân xuống phong độ khi chụp hình đôi. Ảnh VTV

Bảo Ngọc mới đầu có sự ngượng ngùng nhưng càng về sau, cô bứt phá với những tạo dáng sáng tạo. Màn trình diễn “đưa nhau đi trốn” của Bảo Ngọc đã mang lại năng lượng mới mẻ, giúp cô lấy lại phong độ. Đặc biệt, Trà My gây ấn tượng khi tận dụng lợi thế cơ thể dẻo dai để liên tục thử sức với những dáng mạo hiểm. Có lúc cô thậm chí yêu cầu bạn diễn nhấc bổng mình chỉ bằng một tay để tạo ra khoảnh khắc độc đáo.

Tỏa sáng nhất buổi chụp hình chính là Mai Hoa. Dù lần đầu tiếp cận với bộ môn khiêu vũ, cô vẫn mang đến những tạo dáng ấn tượng, hòa quyện cùng thần thái và ánh mắt ngọt ngào. Sự biến hóa linh hoạt này không chỉ khiến Ban giám khảo bất ngờ mà còn khẳng định sự thăng hoa và tỏa sáng ngày càng rõ nét của cô.

Sau những phần thể hiện đầy nỗ lực, Mai Hoa một lần nữa được gọi tên đầu tiên với bức hình đẹp nhất, thể hiện sự nhập vai trọn vẹn và khả năng làm chủ khung hình.

Mi Lan dừng bước đầy tiếc nuối trước đêm chung kết 'Vietnam's Next Top Model' - Ảnh 3.

Mai Hoa là người giành chiến thắng trong tập 8 với bức hình đẹp nhất. Ảnh VTV

Ngược lại, sự thiếu bứt phá đã khiến Mi Lan phải dừng chân. Lần này, may mắn đã không còn mỉm cười với cô gái trẻ sau nhiều lần rơi vào nhóm nguy hiểm. Như vậy Top 6 Vietnam's Next Top Model đã được xác định, trước mắt các thí sinh là đêm chung kết trực tiếp sẽ diễn ra vào tháng 10 tới đây để tìm ra ngôi vị quán quân.

Mi Lan dừng bước đầy tiếc nuối trước đêm chung kết 'Vietnam's Next Top Model' - Ảnh 4.

Mi Lan rời khỏi nhà chung, kết thúc hành trình tại Vietnam's Next Top Model. Ảnh VTV

Mi Lan dừng bước đầy tiếc nuối trước đêm chung kết 'Vietnam's Next Top Model' - Ảnh 5.Nam sinh Hà Nội giành vòng nguyệt quế 'Đường lên đỉnh Olympia' với 300 điểm

GĐXH - Thí sinh Phạm Lê Minh - Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội đã cán đích với 300 điểm, giành vòng nguyệt quế "Đường lên đỉnh Olympia".

Mi Lan dừng bước đầy tiếc nuối trước đêm chung kết 'Vietnam's Next Top Model' - Ảnh 6.'Gia đình Haha' tập cuối: Hành trình khép lại trong xúc động của Bùi Công Nam và Jun Phạm

GĐXH - Tập 15 (tập cuối) "Gia đình Haha" khép lại chuỗi hành trình ấn tượng, đầy ắp những kỷ niệm của các nghệ sĩ khi đến với những miền đất thân yêu của Tổ quốc.

Mi Lan dừng bước đầy tiếc nuối trước đêm chung kết 'Vietnam's Next Top Model' - Ảnh 7.'Có anh, nơi ấy bình yên' tập 29: Trang trại lợn Hồng Phát bị bắt quả tang đang xả thải gây ô nhiễm

GĐXH - Trong tập 29 "Có anh, nơi ấy bình yên", người dân xã Tiên Phong bắt quả tang trang trại lợn Hồng Phát xả thải trái phép ra môi trường.


Top