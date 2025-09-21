'Gia đình Haha' tập cuối: Hành trình khép lại trong xúc động của Bùi Công Nam và Jun Phạm

Trong tập cuối "Gia đình Haha" đã được phát sóng, để lại ấn tượng đối với khán giả xem truyền hình. Bùi Công Nam có lẽ là thành viên hạnh phúc nhất khi tập cuối của chương trình được kết hợp thăm và đón sinh nhật cùng với gia đình. Chuyến đi nhanh chóng thành ngày đoàn viên, khi gia đình Bùi Công Nam từ khắp nơi tụ họp, tạo nên một không khí mà chính các thành viên gọi là “cái Tết thứ hai”.

Gia đình Haha tại nhà của Bùi Công Nam ở Đắk Lắk. Ảnh VTV

Sau đó, khi tham gia hưởng ứng dự án bảo vệ voi, Gia đình Haha đã tổ chức buổi chiếu phim hoạt hình đặc biệt dành cho trẻ em khắp vùng, gửi gắm thông điệp bảo tồn loài vật vừa thân thương của chốn Tây Nguyên, vừa quý giá của thế giới động vật. Sân làng giản dị ngày thường nay biến thành rạp chiếu phim ngoài trời trong ánh mắt háo hức của các em nhỏ.

Những hoạt động ý nghĩa của Gia đình Haha dành cho các em nhỏ tại địa phương. Ảnh VTV

Từ lần đầu được gặp Y Xim và nghe anh kể về quá trình theo đuổi làm du lịch cộng đồng, từng phải trái lời cha mẹ, các nghệ sĩ đã ấp ủ mong muốn tạo nên cầu nối gắn kết, sẻ chia giữa các thế hệ, để những điều chưa nói được dịp bày tỏ. Qua câu chuyện với Y Xim và mẹ, (S)TRONG Trọng Hiếu cũng lần đầu chia sẻ những cảm xúc khi là khách mời của Gia đình Haha.

Dù chỉ đi cùng nhau một hành trình ngắn vài ngày như nam ca sĩ nhận thấy mình được yêu thương, đón nhận như một thành viên trong nhà. Vốn không phải là người diễn đạt bằng tiếng Việt giỏi, tự nhận không dễ mở lòng, (S)TRONG Trọng Hiếu có lúc ngại mình trở nên vô duyên nhưng lo lắng ấy đã được xóa tan. Duy Khánh còn dự đoán, khi chương trình phát sóng, (S)TRONG Trọng Hiếu sẽ được yêu mến nhiều hơn nữa vì cái duyên riêng của mình.

Lời tâm sự chân thành của Jun Phạm về việc không còn mẹ để phụng dưỡng khiến khán giả xúc động: “Mọi người hay nói anh có tất cả đúng không, nhưng mà anh không còn mẹ để mà phụng dưỡng nữa”. Qua câu nói của Jun Phạm, anh Y Xim tự tin hơn khi lần đầu nói với mẹ: “Con và mấy anh em trong nhà rất yêu mẹ, mẹ là người tuyệt vời nhất".

Gia đình Haha chia tay cô Dung và Y Xim trong xúc động. Ảnh VTV

Trong và sau khi phát sóng Tập 15, tập cuối của "Gia đình Haha", trên các nền tảng mạng xã hội có rất nhiều bình luận tiếc nuối chưa muốn chia tay với chương trình, với điểm hẹn "chữa lành" mỗi tối thứ Bảy hàng tuần. Cùng với đó là sự mong đợi "Gia đình Haha" sẽ sớm trở lại với mùa 2. Thậm chí đã có những dự đoán về sự xuất hiện của một số thành viên mới tham gia. Tuy nhiên, phía nhà sản xuất chưa chính thức công bố thông tin.

Bắt đầu lên sóng từ ngày 14/6 trên VTV3, qua 15 tập phát sóng khép lại nhưng những giá trị tốt đẹp, truyền cảm hứng như: Kêu gọi chung tay phát triển du lịch cộng đồng, hỗ trợ người dân địa phương tiêu thụ sản phẩm, phủ màu xanh cho những ngọn đồi... từ "Gia đình Haha" vẫn đang được tiếp nối bằng nhiều hoạt động thiết thực.

Theo VTV, nối tiếp khung giờ của "Gia đình Haha" sẽ là "Tân binh toàn năng" (dự kiến bắt đầu từ 4/10, trên VTV3).

