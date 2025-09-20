'Có anh, nơi ấy bình yên' tập 29: Trang trại lợn Hồng Phát bị bắt quả tang đang xả thải gây ô nhiễm

Trong tập 29 "Có anh, nơi ấy bình yên" đã được phát sóng, Vân tâm sự với mẹ nỗi lo về công việc của chồng là Bằng. Dạo gần đây, Bằng bận rộn, hiếm khi ăn cơm cùng gia đình khiến Vân càng thêm bất an.

Bà Phúc khuyên con gái nên lựa lời, tìm thời điểm thích hợp để nói chuyện với chồng. Tuy nhiên, Vân vẫn chưa biết bắt đầu thế nào. Cô còn lo lắng cho mẹ khi bà ở nhà một mình, trong khi tình hình xã ngày càng nóng.

Vân bắt đầu lo lắng khi thấy Bằng can thiệp vào nhiều chuyện rắc rối trong xã. Ảnh VTV

Thiếu tá Huy đang chỉ đạo cấp dưới xác minh mối quan hệ giữa Trí và Nguyễn Hồng Phát. Anh nghi ngờ phía sau không chỉ là mâu thuẫn bình thường. Bà Phúc mang nước chanh cho Tiếu tá Huy và nhắc anh để ý đến chị gái, anh rể nhiều hơn. Đúng lúc này, Bằng đến tìm vợ.

Thấy anh rể, Thiếu tá Huy hỏi thẳng: "Anh chị có chuyện gì à? Em thấy chị Vân cứ lo lắng cho anh mãi". Bằng thừa nhận vợ chồng có chút hiểu lầm vì nhiều người tìm đến nhờ giúp. Bằng mạnh dạn hỏi em vợ: "Anh làm doanh nghiệp, rất ngại va chạm với dân. Sao chuyện của Hồng Phát lại kéo dài thế?".

Bằng có cuộc trao đổi với Thiếu tá Huy về những chuyện xảy ra trong xã. Ảnh VTV

Thiếu tá Huy giải thích trại lợn Hồng Phát thuộc quản lý cấp phòng công an tỉnh, xã chỉ nhận phản ánh từ người dân, khó xử lý triệt để. Tuy nhiên, anh khẳng định nếu doanh nghiệp sai phạm, chắc chắn sẽ không dung túng. Bằng cảnh báo em vợ nên có phương án dự phòng trong giai đoạn nhạy cảm này.

Ở diễn biến khác trong tập phim, trang trại lợn Hồng Phát lén xả thải ra môi trường, bị người dân bắt quả tang và báo công an xã. Khi lực lượng chức năng đến hiện trường, phía Hồng Phát lập tức tìm cách xóa dấu vết. Chủ tịch xã Thứ nhận tin báo liền gọi Phó chủ tịch Xuân tạm thời tránh mặt, còn mình trực tiếp đến kiểm tra.

Người dân bắt quả tang trang trại lợn Hồng Phát xả thải gây ô nhiễm môi trường. Ảnh VTV

Tại hiện trường, công nhân Hồng Phát ngăn cản, xô đẩy Chủ tịch xã Thứ ngã xuống kênh nước ô nhiễm. Công an xã lập tức can thiệp. Trước sức ép của người dân, Phó chủ tịch Xuân cũng phải xuất hiện để ổn định tình hình, nhưng dân nhất quyết không rời đi, yêu cầu chờ công an tỉnh về làm rõ. Một nhà báo bất ngờ có mặt, ghi hình và phản ánh toàn bộ sự việc.

Sáng hôm sau, Bí thư xã Tuyết đến trạm xá thăm hỏi ông Thứ người bị ngã khi làm nhiệm vụ. Thiếu tá Huy cũng có mặt báo cáo chi tiết tình hình trại lợn Hồng Phát, đồng thời tiếp tục đề nghị cấp trên xử lý dứt điểm vụ việc.

Chủ tịch xã Thứ phải nhập viện vì bị xô ngã xuống mương nước. Ảnh VTV

Tập 30 phim "Có anh, nơi ấy bình yên" phát sóng lúc 21h00 tối 22/9 trên kênh VTV1. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Có anh, nơi ấy bình yên" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

