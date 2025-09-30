Gợi ý 2 cách làm bánh trung thu nhân ngọt tại nhà
Chỉ với nguyên liệu dễ tìm, bạn có thể tự làm bánh trung thu nhân cốm xào hoặc đậu xanh thơm ngon, vừa truyền thống vừa sáng tạo.
Trung thu mang đến những đêm trăng sáng, những chiếc đèn lồng nhỏ và không khí quây quần gia đình. Giữa nhịp sống hiện đại, việc tự làm bánh trung thu tại nhà không chỉ là trải nghiệm thủ công thú vị mà còn giúp bạn kiểm soát nguyên liệu như giảm đường, tăng vị tự nhiên... để đem lại món quà thân tình cho người thân.
1. Bánh trung thu nhân cốm xào
Nguyên liệu
Nhân cốm xào
- 400 ml nước + 5 lá dứa
- 200 g cốm khô (hoặc 450 g cốm tươi)
- 50 g nước cốt dừa
- 50 g đường trắng
- 1 g muối
- 2 giọt màu xanh lá thực phẩm
- 200 g dừa tươi bào sợi
- 50 g đường
Vỏ bánh
- 100 g nước đường bánh nướng (hoặc mật ong)
- 1/8 thìa cà phê baking soda
- 20 g dầu ăn
- 5 g sữa bột
- 5 g bột sư tử
- 5g bơ đậu phộng
- 260 g bột mì Hoa Ngọc Lan
Cách làm
- Sên dừa: Ướp dừa nạo với 50 g đường ít nhất 30 phút để dừa thấm đường. Cho vào chảo chống dính, lửa vừa, đảo đều liên tục đến khi dừa khô, tơi, hơi trong. Rồi để nguội.
- Nấu nước lá dứa và chuẩn bị hỗn hợp nước: Đun 400 ml nước với lá dứa, hạ lửa nhỏ khoảng 5 phút, rồi vớt lá bỏ. Thêm nước cốt dừa, đường, muối, dầu ăn, màu xanh lá. Khuấy đều.
- Xào cốm: Nếu dùng cốm khô, rửa sạch, ngâm 30 phút để nở. Nếu dùng cốm tươi, bỏ qua bước ngâm. Cho cốm vào chảo với hỗn hợp nước vừa nấu, xào lửa trung bình, đảo liên tục. Ban đầu hạt cốm tơi, rồi kết dính thành khối. Khi nhân đạt độ dẻo mà không chảy bẹt thì lấy thử một miếng nhỏ, nếu giữ được hình thức là đạt. Tắt bếp, trộn với dừa đã sên. Chia nhân thành viên 90 g, bọc kín, để trong tủ lạnh 30-60 phút.
Làm vỏ bánh
- Hòa baking soda vào nước đường, chờ 10 phút để phản ứng ổn định.
- Thêm dầu ăn, bơ đậu phộng, khuấy đến khi hỗn hợp nhũ tương.
- Cho bột mì, sữa bột, bột sư tử vào, bóp nhẹ đến khi khối bột đồng nhất. Bọc kín, ủ 30 phút để bột mềm dẻo.
Đóng bánh & nướng
Chia bột thành viên 60 g, cán mỏng, bọc nhân, đóng khuôn.
Làm nóng lò 220 độ C ít nhất 30 phút. Nướng lần 1: 220 độ C trong 10-13 phút.
Để bánh nguội khoảng 2 giờ, phết mặt bằng lòng đỏ trứng + 5 ml rượu trắng (bỏ nếu muốn vỏ mộc). Nướng lần 2: 220 độ C trong 10 phút.
Sau khi nướng xong, để qua đêm. Bánh nhân cốm mềm vỏ nhanh, nếu muốn vỏ giòn thì nên thưởng thức khi bánh còn hơi ấm.
2. Bánh trung thu nhân đậu xanh
Nguyên liệu
- 150 g đậu xanh bỏ vỏ
- 30 g lá dứa + 70ml nước
- 15 g bột nếp
- 80-90g đường
- 1 nhúm muối
- 50-54 g dầu ăn (có thể thay một phần bằng dầu dừa)
Cách làm
- Ngâm và luộc đậu: Ngâm đậu trong 4-5 giờ (hoặc qua đêm). Luộc đậu với lửa lớn, mở nắp, loại bỏ nước luộc đầu để giảm mùi hăng. Thêm nước mới chìm hơn mặt đậu khoảng 1 lóng tay, đun lửa nhỏ 20-25 phút đến khi đậu nhừ, nước cạn.
- Xay đậu và chuẩn bị hỗn hợp nước lá dứa: Xay đậu thật nhuyễn, sánh đặc, không loãng. Lá dứa xay với 70 ml nước, lọc lấy nước. Trộn với bột nếp, đường, muối.
- Pha dầu và sên nhân: Pha 40 g dầu ăn + 13 g dầu dừa (có thể điều chỉnh tỷ lệ theo sở thích). Cho đậu xay + hỗn hợp nước lá dứa + dầu vào chảo, sên lửa vừa, liên tục quấy. 5 phút đầu, trộn đều. Sau đó, nêm lại lượng đường nếu cần. Sên khoảng 30 phút cho nhân dẻo, không dính chảo.
- Hoàn thiện và nướng: Khi nhân nguội, chia thành viên nhỏ, bọc vỏ bánh và nướng giống như công thức bánh cốm (vỏ, đóng khuôn, hai lần nướng).
|
Mẹo bổ sung:
Dùng cốm tươi sẽ đậm màu, dậy vị hơn. Khi xay đậu xanh, cố gắng giữ hỗn hợp thật đặc để quá trình sên nhanh và nhân không bị loãng. Khi sên nhân, luôn đảo liên tục để tránh khét dưới đáy chảo. Sau khi đóng bánh và nướng, nên để bánh qua đêm mới ăn để vỏ "ngấm" đều và hương vị ổn định. Bảo quản nhân bánh dư trong hộp kín, để ngăn mát tủ lạnh, dùng trong 1-2 ngày để giữ độ tươi.
Ấm bụng với 2 món ăn mặn ngon dân dã, làm nhanh gọn, rất đưa cơm ngày mưa bãoĂn - 5 giờ trước
GĐXH – Trời mưa se lạnh, chẳng gì tuyệt hơn khi cả gia đình quây quần bên mâm cơm nóng hổi với những món ăn mặn cay nồng, đậm vị. Gợi ý hôm nay từ hướng dẫn của mẹ đảm sẽ giúp bạn có thêm lựa chọn để bữa cơm ngày mưa đủ dinh dưỡng và đưa cơm.
Loại lá tưởng chỉ bỏ đi hóa ra lại là 'thần dược' cực tốt cho sức khỏe, chế biến món ăn này đảm bảo 'bay cơm'Ăn - 7 giờ trước
GĐXH - Loại lá này tưởng chỉ bỏ đi hóa ra lại không chỉ mang đến hương thơm dịu nhẹ, thanh mát mà còn ẩn chứa trong mình vô vàn lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe.
Sợ bánh Trung thu ngọt và không cần lò nướng: Áp dụng ngay các công thức dễ làm, ăn ngon lại hợp khẩu vị riêngĂn - 16 giờ trước
Hãy tự tay làm những chiếc bánh Trung thu này cho gia đình bạn thưởng thức trong mùa Trung thu này nhé. Những chiếc bánh này không cần lò nướng, ít đường, ít dầu mỡ, lại còn tốt cho sức khỏe và thơm ngon nữa!
Món ngon đổi vị ngày mưa với ‘nhân sâm nhà nghèo’, giúp kiểm soát đường huyếtĂn - 1 ngày trước
GĐXH – Trong những ngày mưa gió, bữa cơm gia đình sẽ trở nên thú vị hơn với món ngon dễ làm từ loại củ được ví “nhân sâm của nhà nghèo”, vừa rẻ tiền vừa giàu dinh dưỡng, hỗ trợ kiểm soát đường huyết.
Rau đặc sản mọc tua tủa ở miền Bắc, ăn giòn ngon như ngọn bí, đặc biệt tốt cho người bị mất ngủĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Ở một số tỉnh thành miền Bắc, quanh những bụi rậm, bờ ao nơi làng quê thường mọc dại cây lạc tiên. Lá và ngọn non của cây này được bà con xem như đặc sản "trời ban", dùng để chế biến nhiều món ngon, đặc biệt tốt cho người bị mất ngủ.
Mẹo bóc vỏ nho đơn giản bằng chiếc tămĂn - 1 ngày trước
Khám phá ngay mẹo bóc vỏ nho bằng tăm đơn giản, giúp bạn tận hưởng trọn vẹn vị ngọt mát của nho cũng như tăng tính thẩm mỹ mà không cần bóc tay.
Ăn uống cũng là tận hưởng cuộc sống: Ba món ngon dễ nấu, ngon cơm, no bụng mà lại giàu dinh dưỡngĂn - 1 ngày trước
Một bữa cơm ngon không cần cầu kỳ, chỉ cần vài nguyên liệu tươi ngon và cách nấu đơn giản, bạn đã có thể biến căn bếp thành nơi ngập tràn hạnh phúc.
Bữa tối, bạn phải nấu ngay món ăn này: Nguyên liệu rẻ, nấu trong khoảng 15 phút, ít chất béo, giàu protein và cực ngonĂn - 2 ngày trước
Ai bảo món ngon phải cầu kỳ? Đôi khi, hương vị tuyệt vời nhất lại ẩn chứa trong những nguyên liệu bình dị và cách nấu nướng đơn giản này.
3 món ngon từ loại rau chữa đau đầu, xương khớp, đặc biệt tốt cho phụ nữĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Loại rau này có tính ấm nên thường xuyên được sử dụng trong các bài thuốc chữa bệnh đau xương khớp.
Nàng dâu nghìn tỷ Tăng Thanh Hà khoe nấu món đặc sản trứ danhĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Không chỉ là biểu tượng nhan sắc, diễn viên tài năng và một doanh nhân nhà tỷ phú, Tăng Thanh Hà còn ghi điểm tuyệt đối trong mắt công chúng nhờ hình ảnh người phụ nữ của gia đình đảm đang, tinh tế, yêu bếp và biết cách truyền cảm hứng sống đẹp mỗi ngày.
Bỏ thêm thứ này vào nồi, thịt luộc không còn bị hôi, miếng nào cũng trắng tinh, ngon ngọtĂn
GĐXH – Luộc thịt là cách chế biến đơn giản nhất, nhưng không phải ai cũng biết làm sao để thịt vừa chín tới, trắng tinh, mềm ngọt mà không bị thâm xỉn. Bí quyết nằm ở cách sơ chế và nguyên liệu nhỏ ở trong nồi nước luộc dưới đây.