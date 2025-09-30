Gợi ý 2 cách làm bánh trung thu nhân ngọt tại nhà

Trung thu mang đến những đêm trăng sáng, những chiếc đèn lồng nhỏ và không khí quây quần gia đình. Giữa nhịp sống hiện đại, việc tự làm bánh trung thu tại nhà không chỉ là trải nghiệm thủ công thú vị mà còn giúp bạn kiểm soát nguyên liệu như giảm đường, tăng vị tự nhiên... để đem lại món quà thân tình cho người thân.

1. Bánh trung thu nhân cốm xào

Nguyên liệu

Nhân cốm xào

400 ml nước + 5 lá dứa

200 g cốm khô (hoặc 450 g cốm tươi)

50 g nước cốt dừa

50 g đường trắng

1 g muối

2 giọt màu xanh lá thực phẩm

200 g dừa tươi bào sợi

50 g đường

Vỏ bánh

100 g nước đường bánh nướng (hoặc mật ong)

1/8 thìa cà phê baking soda

20 g dầu ăn

5 g sữa bột

5 g bột sư tử

5g bơ đậu phộng

260 g bột mì Hoa Ngọc Lan

Ảnh:

Cách làm

Sên dừa: Ướp dừa nạo với 50 g đường ít nhất 30 phút để dừa thấm đường. Cho vào chảo chống dính, lửa vừa, đảo đều liên tục đến khi dừa khô, tơi, hơi trong. Rồi để nguội.

Nấu nước lá dứa và chuẩn bị hỗn hợp nước: Đun 400 ml nước với lá dứa, hạ lửa nhỏ khoảng 5 phút, rồi vớt lá bỏ. Thêm nước cốt dừa, đường, muối, dầu ăn, màu xanh lá. Khuấy đều.

Xào cốm: Nếu dùng cốm khô, rửa sạch, ngâm 30 phút để nở. Nếu dùng cốm tươi, bỏ qua bước ngâm. Cho cốm vào chảo với hỗn hợp nước vừa nấu, xào lửa trung bình, đảo liên tục. Ban đầu hạt cốm tơi, rồi kết dính thành khối. Khi nhân đạt độ dẻo mà không chảy bẹt thì lấy thử một miếng nhỏ, nếu giữ được hình thức là đạt. Tắt bếp, trộn với dừa đã sên. Chia nhân thành viên 90 g, bọc kín, để trong tủ lạnh 30-60 phút.

Làm vỏ bánh

Hòa baking soda vào nước đường, chờ 10 phút để phản ứng ổn định.

Thêm dầu ăn, bơ đậu phộng, khuấy đến khi hỗn hợp nhũ tương.

Cho bột mì, sữa bột, bột sư tử vào, bóp nhẹ đến khi khối bột đồng nhất. Bọc kín, ủ 30 phút để bột mềm dẻo.

Đóng bánh & nướng

Chia bột thành viên 60 g, cán mỏng, bọc nhân, đóng khuôn.

Làm nóng lò 220 độ C ít nhất 30 phút. Nướng lần 1: 220 độ C trong 10-13 phút.

Để bánh nguội khoảng 2 giờ, phết mặt bằng lòng đỏ trứng + 5 ml rượu trắng (bỏ nếu muốn vỏ mộc). Nướng lần 2: 220 độ C trong 10 phút.

Sau khi nướng xong, để qua đêm. Bánh nhân cốm mềm vỏ nhanh, nếu muốn vỏ giòn thì nên thưởng thức khi bánh còn hơi ấm.

2. Bánh trung thu nhân đậu xanh

Nguyên liệu

150 g đậu xanh bỏ vỏ

30 g lá dứa + 70ml nước

15 g bột nếp

80-90g đường

1 nhúm muối

50-54 g dầu ăn (có thể thay một phần bằng dầu dừa)

Ảnh minh họa

Cách làm

Ngâm và luộc đậu: Ngâm đậu trong 4-5 giờ (hoặc qua đêm). Luộc đậu với lửa lớn, mở nắp, loại bỏ nước luộc đầu để giảm mùi hăng. Thêm nước mới chìm hơn mặt đậu khoảng 1 lóng tay, đun lửa nhỏ 20-25 phút đến khi đậu nhừ, nước cạn.

Xay đậu và chuẩn bị hỗn hợp nước lá dứa: Xay đậu thật nhuyễn, sánh đặc, không loãng. Lá dứa xay với 70 ml nước, lọc lấy nước. Trộn với bột nếp, đường, muối.

Pha dầu và sên nhân: Pha 40 g dầu ăn + 13 g dầu dừa (có thể điều chỉnh tỷ lệ theo sở thích). Cho đậu xay + hỗn hợp nước lá dứa + dầu vào chảo, sên lửa vừa, liên tục quấy. 5 phút đầu, trộn đều. Sau đó, nêm lại lượng đường nếu cần. Sên khoảng 30 phút cho nhân dẻo, không dính chảo.

Hoàn thiện và nướng: Khi nhân nguội, chia thành viên nhỏ, bọc vỏ bánh và nướng giống như công thức bánh cốm (vỏ, đóng khuôn, hai lần nướng).