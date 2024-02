6 mâm cỗ ngon, đẹp mắt cho ngày Rằm tháng Giêng

Trong văn hóa tín ngưỡng của người Việt, mâm cỗ cúng ngày Rằm tháng Giêng, còn được gọi là Tết Nguyên tiêu, mang ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây là dịp để mọi người bày tỏ lòng thành kính và biết ơn đến tổ tiên, thần linh vì đã ban phước lành và bảo vệ gia đình qua một năm.

Mâm cỗ cúng thường được chuẩn bị cẩn thận và trang trọng, thể hiện sự kính trọng và mong muốn một năm mới an lành, thịnh vượng. Trên mâm cỗ thường có các loại hoa quả, bánh kẹo, và những món ăn truyền thống như bánh chưng, giò lụa, xôi, thịt gà, chả, dưa hành, cùng nhiều món ăn khác tùy theo phong tục từng vùng miền.

Nghi lễ cúng Rằm tháng Giêng còn là cơ hội để mọi người trong gia đình quây quần, chia sẻ yêu thương và cầu nguyện cho nhau sức khỏe, hạnh phúc và may mắn. Đồng thời, đây cũng là dịp để cầu nguyện cho quốc thái dân an, mùa màng bội thu và cuộc sống ấm no. Bởi đây là ngày Rằm đầu tiên của năm nên trong tâm niệm của nhiều người "Cúng cả năm không bằng Rằm tháng Giêng" nên các bà, các mẹ thường chuẩn bị mâm cỗ chay, mâm cỗ mặn hoặc cả hai loại để dâng cúng.

Dưới đây là một số gợi ý mâm cúng đẹp mắt chị em có thể học hỏi để bày biện mâm cúng Rằm tháng Giêng của nhà mình thêm tươm tất, đủ đầy.

3 mâm cỗ chay Rằm tháng Giêng đẹp mắt

Các mâm lễ cúng vào ngày Rằm của chị Loan Trần (Hòa Bình) lúc nào cũng tươm tất và "ton sur ton" với hoa trái cùng bánh kẹo trên bàn thờ. Vì ở nhà thuê nên chị Loan chỉ bày biện bàn thờ Thần tài, mâm cỗ chay với tông màu tím vào Rằm tháng Giêng của nhà chị Loan gồm canh rau củ chay, nem chay, phở cuốn chay, rau củ xào, xôi tím, chả rau, bắp cải cuộn, chè trôi nước tím, bánh xu xê tím.

Mâm cỗ chay Rằm tháng Giêng của nàng dâu phố cổ Vũ Thu Hương (Hà Nội) lại đầy đặn, tươm tất với những món đầu tư nhiều thời gian và công sức với tông màu xanh vàng để "fit" với bánh và hoa dơn vàng như nem tam giác, xôi ngũ sắc, nấm kim châm chiên, túi may mắn, canh rau củ, cải chíp nấm hương luộc, bánh bao hoa sen, thạch hoa sen, chè cốt dừa.

Lựa chọn mâm cỗ chay để cúng Rằm tháng Giêng, chị Thùy Đặng thể hiện sự khéo léo của mình qua các món nấm nướng xốt xì dầu, xôi dừa hạt sen, canh củ quả, ram bắp, cuốn bì chay, hoa quả theo mùa.

3 mâm cỗ mặn Rằm tháng Giêng đẹp mắt

Ngoài mâm cỗ chay đẹp mắt, chị Loan Trần (Hòa Bình) cũng rất tâm huyết với mâm cỗ mặn đủ đầy, gọn gàng của mình với các món canh rau củ mọc, súp lơ xanh luộc, xôi tím, giò thái hoa, tôm bọc chiên, rau củ xào, nộm cà rốt.

Mâm cúng mặn Rằm tháng Giêng của chị Dương Clover lại đầy đặn, rực rỡ sắc màu với tôm chao, bánh bao chiên, nem rán, cải thìa xào nấm, gà ủ muối, xào thập cẩm, canh há cảo nấu tôm.

Mâm cỗ mặn của chị Vũ Thu Hương (Hà Nội) lúc nào cũng đầy đủ màu sắc, tươm tất sự dư dả với các món bóng xào thập cẩm, cá chiên hoàng bào, chân giò nụ mị, nộm tai heo rau tiến vua, bò sốt tiêu đen, giò bò, canh rau củ, cá trắm đen kho tộ, bánh chưng, dưa hành, bún thang.

Chúc các bạn thực hiện mâm cỗ cúng Rằm tháng Giêng thơm ngon và đẹp mắt!