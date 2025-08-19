Gợi ý 7 thực đơn cơm tối 3 món mặn 1 món canh ngon mê, nấu nhanh trong 30 phút
Bữa tối của gia đình đâu cần cầu kỳ. Chỉ với 3 món mặn và 1 món canh, bếp nhà đã thơm lừng, ai đi làm về muộn cũng thấy lòng ấm áp.
Khi đồng hồ điểm sáu giờ tối, gian bếp bắt đầu dậy mùi hành phi, nước mắm, nước tương. Sau một ngày bận rộn, chẳng gì thoả mãn hơn mâm cơm nóng hổi, đơn giản mà đủ đầy. Không cần nghĩ ngợi quá nhiều, chỉ cần 30 phút, bạn đã có thể dọn lên bàn 3 món mặn, 1 món canh vừa nhanh gọn, vừa ngon miệng.
Bữa ăn gia đình vốn dĩ chẳng cần cao lương mỹ vị, mà chỉ cần sự ấm áp, sum vầy trong từng gắp rau, miếng thịt, ngụm canh. Hãy tham khảo gợi ý thực đơn cho cả tuần dưới đây để bữa tối thêm phong phú và trọn vẹn nhé.
Thực đơn 1:
- Sườn non sốt mật ong: Sườn mềm rụt xương, lớp mật ong óng ả thấm đều từng thớ thịt, vị ngọt đậm xen chút mằn mặn, thơm nức mũi.
- Dưa chuột trộn tôm tươi: Tôm giòn dai, dưa chuột mát lạnh, thêm chút chua thanh, tạo cảm giác nhẹ nhàng sau món mặn đậm đà.
- Canh thịt viên đậu nành: Viên thịt chắc nịch, ngọt vị đậu non, nước dùng trong veo mà ngọt mát.
- Ngó sen xào tỏi: Ngó sen giòn sần sật, thơm mùi tỏi, ăn bao nhiêu cũng không ngấy.
Thực đơn 2:
- Thịt bò xào ớt xanh: Bò mềm tan, ớt xanh cay nồng làm tăng vị ngọt của thịt.
- Ngọn bí xào tỏi: Vị ngọt thanh của rau quyện cùng mùi tỏi phi vàng.
- Trứng chiên đậu bắp: Trứng bông xốp, đậu bắp dẻo mềm, ăn lạ miệng.
- Canh sườn hầm ngô và khoai: Vị ngọt tự nhiên của ngô, mềm mịn của khoai, thêm sườn hầm nhừ làm nồi canh thơm béo.
Thực đơn 3:
- Cá kho đậm vị: Thịt cá săn chắc, thấm đều nước sốt sóng sánh, vị mặn ngọt hài hòa.
- Trứng rán đậu đũa: Vừa giòn vừa thơm, thêm chút chát nhẹ của đậu đũa càng kích thích vị giác.
- Bí đao kho: Bí mềm nhừ, ngấm trọn nước kho, ăn đưa cơm không kém gì thịt cá.
- Canh cải xanh nấu thịt: Nước dùng thanh ngọt, thịt mềm quyện vị cải xanh mát lành.
Thực đơn 4:
- Cà tím xào ớt: Cà tím mềm mướt, thấm trọn vị cay nồng, ăn rất hao cơm.
- Giá xào hẹ: Giá giòn mát, hẹ thơm nồng, món rau đơn giản mà ngon khó cưỡng.
- Thịt bò xào cay: Bò thái mỏng, xào nhanh tay cùng ớt tươi, đậm đà vừa miệng.
- Canh trứng rong biển: Trứng tan mềm, rong biển mằn mặn gợi nhớ vị biển.
Thực đơn 5:
- Sườn sốt chua ngọt: Vị chua chua ngọt ngọt quyện cùng thịt sườn mềm rục, món tủ của nhiều gia đình.
- Cà chua trộn đường: Miếng cà chua mọng nước, phủ lớp đường ngọt thanh, ăn mát ruột.
- Xúc xích xào ớt xanh: Vị mằn mặn của xúc xích quyện cay nồng, rất bắt cơm.
- Canh xương hầm củ cải: Xương mềm, củ cải ngọt, nước hầm ấm bụng.
Thực đơn 6:
- Thịt xào ớt xanh: Thịt cắt sợi, xào lửa lớn, vừa mềm vừa thấm vị.
- Ngó sen chua cay: Giòn tan, ngấm vị chua cay, chống ngấy tuyệt vời.
- Dưa leo xào tôm: Tôm ngọt chắc, dưa leo giòn mát, vị thanh dễ ăn.
- Canh mọc nấm đậu Hà Lan: Viên mọc mềm, nấm ngọt, đậu Hà Lan bùi bùi, nước trong ngọt mát.
Thực đơn 7:
- Đậu phụ sốt đậm đà: Đậu phụ mềm mịn, thấm đẫm nước sốt, ăn với cơm nóng ngon hết sảy.
- Canh rau xanh thịt viên: Vừa thanh vừa bổ, tròn vị cho bữa cuối tuần.
- Gà kho đậm vị: Gà mềm thơm, sốt sánh, ăn một lần nhớ mãi.
- Khoai tây xào thịt hộp: Khoai bùi bùi, thịt hộp mằn mặn, kết hợp thành món ngon khó cưỡng.
Hạnh phúc đôi khi giản dị đến mức chỉ gói gọn trong một mâm cơm đủ mùi vị. Không cần cao lương mỹ vị, chỉ cần 3 món mặn 1 món canh, đủ nóng hổi, đủ sum vầy, đã là dư vị ngọt ngào nhất của gia đình.
Chúc bạn thực hiện các thực đơn cơm tối thơm ngon, thành công!
