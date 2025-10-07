Gooby gửi tặng 100 phần quà Trung thu tới Bệnh viện Nhi Trung ương

Với 100 phần quà được chuẩn bị chu đáo, chương trình không chỉ mang đến niềm vui trong mùa đoàn viên, mà còn là sự động viên tinh thần cho các phụ huynh. Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, đại diện Green Stars cho biết: "Chúng tôi tin rằng mỗi hành động sẻ chia, dù nhỏ, đều có thể trở thành nguồn động viên to lớn. Yêu thương, nếu được trao gửi đúng lúc, sẽ tiếp thêm sức mạnh để các gia đình còn khó khăn".

Những phần quà đã được Green Stars chuẩn bị kỹ lưỡng.

Hoạt động thiện nguyện tại Bệnh viện Nhi Trung ương cũng nằm trong hành trình mà Green Stars kiên trì theo đuổi: gắn kết sự phát triển doanh nghiệp với trách nhiệm xã hội. Trong thời gian tới, công ty sẽ mở rộng thêm các chương trình hỗ trợ bệnh viện tuyến đầu, cùng các dự án về dinh dưỡng và giáo dục cho trẻ em ở vùng sâu, vùng xa. Bởi với Green Stars, sự bền vững của một thương hiệu không chỉ đo bằng thành công thương mại, mà còn bằng những giá trị nhân văn mà doanh nghiệp đem lại cho cộng đồng.

Gắn kết trách nhiệm cộng đồng với phát triển bền vững

Chương trình "Trung Thu yêu thương" nằm trong chuỗi hoạt động trách nhiệm xã hội mà Green Stars kiên định thực hiện nhiều năm nay. Doanh nghiệp khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng các dự án hướng đến bệnh viện tuyến đầu, đồng thời phát triển thêm các hoạt động hỗ trợ dinh dưỡng và giáo dục cho trẻ em ở nhiều địa phương còn khó khăn.

Đại diện Green Stars trao quà tới các sản phụ.

Theo Green Stars, một thương hiệu bền vững không chỉ dừng lại ở việc cung cấp sản phẩm chất lượng, mà còn ở chỗ biết đồng hành cùng cộng đồng. Chính điều đó tạo nên giá trị khác biệt, giúp Gooby được các bậc phụ huynh tin chọn.

Gooby - bảo chứng an toàn từ hệ thống chứng nhận quốc tế

Được mệnh danh là "Chuyên gia bỉm đêm", Gooby luôn kiên định theo đuổi chuẩn mực an toàn cho trẻ sơ sinh. Sản phẩm đã vượt qua hàng loạt kiểm định khắt khe từ các tổ chức uy tín quốc tế.

Tại Đức, Gooby được Dermatest GmbH trao chứng nhận Dermatest Excellently - mức đánh giá cao về độ an toàn khi tiếp xúc trực tiếp với làn da mỏng manh của trẻ sơ sinh. Đây cũng là một trong những chứng nhận được giới chuyên môn châu Âu đánh giá rất khắt khe. Tại Pháp, Gooby vượt qua chuẩn REACH theo tiêu chuẩn SVHC của Bureau Veritas. Kết quả này khẳng định sản phẩm không chứa các thành phần hóa chất thuộc nhóm nguy cơ gây hại cho sức khỏe con người, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Các kiểm nghiệm độc lập từ SGS Thụy Sĩ cũng làm rõ thêm tính an toàn: Gooby không chứa kim loại nặng, không gây kích ứng da và đặc biệt không có sự hiện diện của PFAS - nhóm chất đang bị cảnh báo toàn cầu do khả năng tích tụ trong cơ thể và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe.

Song song đó, Gooby còn đạt chứng nhận OEKO-TEX® STANDARD 100 cấp độ 1 từ Viện Hohenstein (Đức). Đây là cấp độ cao dành cho sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với trẻ sơ sinh, đồng nghĩa mọi chi tiết từ nguyên liệu đến quy trình sản xuất đều đáp ứng tiêu chuẩn an toàn.

Tại Hàn Quốc, các cơ quan kiểm định như KATRI và Ellead đều xác nhận rằng sản phẩm Gooby không gây bất kỳ phản ứng phụ nào trên da, đảm bảo sự thoải mái và an toàn ngay cả khi trẻ sử dụng suốt đêm.

Còn tại Việt Nam, Gooby được Viện Kiểm nghiệm và Kiểm định chất lượng VNTest thẩm định, chứng minh sự phù hợp với toàn bộ quy chuẩn quốc gia hiện hành, giúp phụ huynh yên tâm khi lựa chọn.

Hệ thống chứng nhận toàn diện này không chỉ là minh chứng cho nỗ lực nghiêm túc và minh bạch của Green Stars trong từng khâu sản xuất, mà còn là lời khẳng định về uy tín của thương hiệu Gooby trên thị trường mẹ và bé. Chính sự tận tâm ấy đã giúp Gooby trở thành lựa chọn đáng tin cậy, được đông đảo phụ huynh yêu mến và gắn bó.

