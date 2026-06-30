Bắc Ninh: Bắt quả tang 21 đối tượng đánh bạc trong 'boongke'
GĐXH - Lợi dụng nhà dân được xây dựng kiên cố, lắp nhiều lớp cửa và camera giám sát để tổ chức đánh bạc nhằm qua mắt lực lượng chức năng, 21 đối tượng đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh bắt quả tang, thu giữ gần 57 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.
Ngày 30/6, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, ngày 26/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã triệt phá một tụ điểm đánh bạc có tính chất "boongke" tại thôn Chão, xã Lục Ngạn, bắt quả tang 21 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện trên địa bàn xã Lục Ngạn xuất hiện tụ điểm đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, hoạt động tinh vi, thu hút nhiều con bạc địa phương tham gia.
Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng tổ chức đánh bạc trong ngôi nhà xây dựng kiên cố, nhiều lớp cửa, đồng thời lắp đặt hệ thống camera bên ngoài để cảnh giới. Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát hình sự đã xây dựng kế hoạch, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, triệt phá.
Đến khoảng 21h30 ngày 26/6, tại nhà của Diệp Thị Sáu (SN 1983, trú thôn Chão, xã Lục Ngạn), lực lượng chức năng bắt quả tang Sáu và Lưu Văn Từ (SN 1963, trú cùng thôn) đang tổ chức cho 19 đối tượng đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.
Tại hiện trường, công an thu giữ gần 57 triệu đồng cùng nhiều tang vật phục vụ việc đánh bạc.
Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định Lưu Văn Từ là đối tượng cầm đầu, còn Diệp Thị Sáu là chủ nhà, cho thuê địa điểm để tổ chức đánh bạc. Mỗi con bạc khi vào tham gia phải nộp tiền "phế" từ 100.000 đến 200.000 đồng cho Từ.
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đang tạm giữ 21 đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý về các hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" theo quy định của pháp luật.
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